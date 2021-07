Olten Sie nannten ihn einst «Biwak» – und vorher auch noch «Tiger»: Oltner Stadtpräsident Martin Wey tritt nach 30 Jahren ab Heute ist Martin Weys letzter Amtstag als Stadtpräsident von Olten, endet seine drei Jahrzehnte währende Laufbahn unter städtischem Wappen. Wie er wurde, was er ist? Gute Frage. Sie zu beantworten ist eine Sisyphusaufgabe. Sicher scheint: Der Mann hat sich nicht verbiegen lassen. Ein Essay. Urs Huber 31.07.2021, 05.00 Uhr

Im Vatikan: Martin Wey (links) mit dem Zentralkomitee des Schweizerischen Studentenvereins beim Treffen mit Papst Johannes Paul II. im Jahre 1987.

Archiv Martin Wey

«Was meinst du? Ist der Wey glücklich geworden als Stadtpräsident?», fragt eine Stimme an der Tankstelle im Oltner Westend. Ich dreh mich um. Vor mir ein Mann, den ich nicht kenne. Er mich wohl. So etwas ist immer eher unangenehm. Ich überlege kurz und sage dann: «Ich glaube nicht. Aber er ist glücklich geblieben.»

Optimistisch, unkompliziert, heiter

So schätze ich ihn ein, diesen Martin Wey: als optimistischen, unkomplizierten und an sich heiteren Menschen. Eine meiner frühesten persönlichen Erinnerungen an den 59-Jährigen geht auf eine Begegnung an einem Oltner Chilbiabend zurück. Es muss im Übergangsbereich zwischen Graben und Klosterplatz gewesen sein. Da bin ich mir fast sicher. Was ich nicht mehr weiss: Ob er damals schon als Stadtpräsident oder einfach als Stadtrat wirkte. Wahrscheinlich eher Letztes. Auf jeden Fall war er mit Ehefrau Trudy unterwegs. Ich machte irgendeine belanglose Bemerkung. «Aha, auch Weys sind dabei» oder so etwas Ähnliches. Sie blieben stehen und er meinte unter keckem Strahlen: «Jetzt gehen wir aufs Riesenrad.» «Aha», sagte ich. Vielleicht merkte er, dass ich die Idee nicht wahnsinnig originell fand. Und so schickte er hinterher: «Das gehört mittlerweile zur Tradition. Denn als ich mit Trudy zum ersten Mal an der Oltner Chilbi war, zeigte ich ihr vom Riesenrad herunter die Stadt. Voilà.» Ich dachte mir: «So beginnt also Tradition», und fand deren Ursprung eigentlich gar nicht mal so übel.

Mittlerweile weiss ich auch: Sagt Martin Wey «voilà», dann ist alles gesagt, alles aufgetischt, was zu sagen oder aufzutischen sich lohnt. «Arrangez-vous!» habe ich ihn eigenartigerweise noch nie sagen hören, obwohl beides in etwa das Gleiche bedeutet. Aber «Arrangez-vous!» ist eher eine Aufforderung, eine Art Befehl. Ich habe Martin Wey noch nie mit einem solchen in Verbindung gebracht. Und ich hab ihn selten verärgert gesehen. Für eine Tausendstelsekunde vielleicht an Politdiskussionen, deren Richtung seiner Ansicht nach unkorrigierbar in die hoffnungslose Irre führte. Dann verzichtete er jeweils auf Replik oder Duplik, Triplik oder Quadruplik, wie man Aktion und Reaktion in der Juristerei nennt, deren Doktor der Martin Wey ist. Aber sonst? Nicht vergeblich sagte Ehefrau Trudy an jenem Wahlsonntag, der den CVP-Stadtrat 2013 zum Stadtpräsidenten machte: «Martin regt sich wirklich sehr selten auf.» Seither glaube ich, dass dieser Mann in sich ruht, auch wenn seine Haut nicht nur dick ist.

Und das nach drei Jahrzehnten in offiziellen Diensten der Stadt

«Ich bin eigentlich neugierig», sagte er neulich zwischen Pinot Grigio und Eglifilet. Die Bemerkung ist weder dem Wein noch dem Fisch geschuldet, sondern seiner baren Selbsteinschätzung. Er lacht. Dieses Heitere im Gesicht wirkt freundlich, gutmütig, manchmal gar keck. Aber vor allem: nicht gespielt. Und das nach drei Jahrzehnten in offiziellen Diensten der Stadt Olten. Er war Rechtskonsulent, Stadtschreiber, Stadtrat und schliesslich Stadtpräsident.

Von links die Schwestern Doris, Jacqueline, Karin und Serena mit Bruder Martin in der Mitte. Archiv Martin Wey

«Dr Chli», wie ihn seine vier älteren Schwestern noch immer gelegentlich nennen, regiert zwar gerne, wie er gesteht. «Aber nicht allein!» Eher in der Gruppe. Er sagt über sich, er brauche den Hag, den Zaun, wenn auch weit gesteckt. Es gibt nicht viele, die Freiheiten und Grenzen im selben Atemzug nennen. Martin Wey ist so einer. Und zudem kein Solokämpfer. Solos legt er an Strassenläufen hin. «Die Halbmarathondistanz ist mein Ding», sagt er. «Aha, so etwas zwischendurch», denke ich. Und: Soli gibt er am Klavier; manchmal so quasi auf Anfrage des örtlichen Gewerbes. Als ich ihm einst unter vier Augen sagte, ich fänd das Vorhaben doof, fragte er: «Meinsch? Me dunkt’s, si heig es gliich no gärn.»

«Man müsste Klavier spielen können...», sang Johannes Heesters. Martin Wey kann’s. Archiv Martin Wey

Eine Einschätzung: Der Oltner genügt sich selbst

Von ihm stammt der Satz, der mir gelegentlich durch den Kopf rauscht, wenn ich mit Olten nicht einverstanden bin: «Der Oltner genügt sich selbst», sagte er vor Jahren bei einem Tischgespräch als Stadtrat. Seither ist mir vieles klarer geworden. Dass er mal Stadtpräsident werden würde; nein, sagt er heute, das sei nicht das Resultat eines ausgeklügelten Plans gewesen. Aber als Bub schon war er stolz auf die Stadt, die er bis zum Studium in Freiburg im Üechtland kaum für längere Zeit verlassen hatte. Besonders angetan war er von den hiesigen Schulfesten, als die damals noch fast ausschliesslich männlichen Honoratioren in vorderster Umzugsreihe marschierten, nach links und rechts des Strassenrandes pfleglich grüssten und dabei ab und an den Hut lüfteten. Prägende Bilder eben. «Die trugen Zylinder damals, das hat mir imponiert», erinnert sich Martin Wey. «Ich weiss noch, dass ich dies alles auch wollte.» Aha. Wie doch die Welten unterschiedlich sind. Ich wollte als Bub mal Lastwagenchauffeur werden.

Freiburg: «Wey live»; Studentenleben genossen. Archiv Martin Wey

Als Jüngster verwöhnt? Öppe de gar nid

«Ich war längst noch zu Hause, während sich meine Schwestern schon deutlich früher verselbstständigten», sagt er. Martin Wey blieb. Das Nesthäkchen. Verwöhnt? Selten hört man von ihm auf eine Frage ein derart entschlossenes Nein. «Öppe de gar nid», analysiert er. Item. «Aber erst als ich mein Studium begann, wandte ich mich von Olten ab und kehrte hin und wieder, vielleicht an Sonntagen, mal nach Hause zurück.» Die Uni habe weit weg genug sein müssen, um das Pendeln vermeiden zu können. «Aber doch deutschsprachig, so wahnsinnig waren meine Französischkenntnisse nämlich nicht.» Freiburg, das war «Wey live». Studium, Studentenverbindungen; nicht nur, aber halt auch: ausgelassenes Leben. Er wurde unter dem Namen «Biwak» Mitglied der Fryburgia, jener Studentenverbindung, die in den 1980er-Jahren zwei Bundesräte aus ihren Reihen im Amt wusste: Kurt Furgler und Hans Hürlimann. Der Name «Biwak» übrigens wurde ihm in Anlehnung an seine Oltner Pfadizeit verliehen, wo er allerdings noch «Tiger» hiess. Redet der Oltner Stadtpräsident über sein Studentenleben, lacht er nicht selten mit einem kurzen heiteren «Jaa!» auf und macht dazu eine abweisende Handbewegung. Klar: Burschenherrlichkeit. Nicht darüber reden, dabei gewesen zu sein zählt. In die Freiburger Studienzeit fällt auch der Beginn einer noch immer gepflegten Freundschaft mit Stefan Nünlist, dem heutigen FDP-Kantonalpräsidenten; ebenfalls Oltner. Der sagt über Wey: «Ich schätze ihn als lieben Freund, witzigen Hilari-Zunftbruder und spannenden Zeitgenossen.» Daneben schildert er den Stadtpräsidenten als feinsinnigen, fröhlichen Menschen mit vielfältigen Interessen. «Er interessiert sich nicht nur leidenschaftlich für Olten, sondern auch für Musik, Fussball und Eishockey, Reisen ins umliegende Ausland und natürlich für seine Familie.»

Die Familie Wey unterwegs: von links Gregor, Gaston, Kathrin, Martin und Trudy. Archiv Martin Wey

Die Affinität zum Katholizismus: woher nur?

Dennoch: Freiburg, eine katholische Universität. Die Bemerkung tönt fast wie ein Vorwurf: «Ich hatte eigentlich immer eine gewisse Affinität zum Katholizismus», sagt er dann. «Ich kann sie mir auch nicht so richtig erklären. Klar, ich war Ministrant, Stadtpfarrer Alphons Räber für mich so etwas wie ein Promoter dieser Sache.» Aber sonst? Zudem, so Wey, sei ihm die Grösse der Uni Freiburg damals sehr entgegengekommen. «Sie hatte familiären Charakter.» St. Gallen übrigens kam für ihn nicht in Frage. «Wohl weil mein Vater dort studiert hatte.» Immerhin: Wey lernte dort seine spätere Ehefrau Trudy kennen. Ihr wird er später, wie wir wissen, die Stadt vom Riesenrad herunter zeigen. Kann man die Stadt von dort oben wirklich zeigen? Ich stell ihm die Frage nicht. Aber der Blick vom Riesenrad muss etwas an sich haben. Jedenfalls kehrte der nachmalige Stadtpräsident mit Trudy nach Olten zurück. Warum? «Ja, irgendwie hing ich wohl trotz meiner Freiburger Erfahrungen schon an der Stadt. Bekannte, Freunde, Familie eben.»

Auch an der Fasnacht: hier inmitten der Rätschwyber 2018. Archiv Martin Wey

Einer aus jenen Tagen, der bis heute zum näheren Bekanntenkreis Weys gehört: Thomas A. Müller, Lostorfs Gemeindepräsident, CVP, der Martin Wey vor rund 50 Jahren in der Pfadi Olten kennen und schätzen gelernt hat, wie er meint. «Wir reden uns noch heute häufig mit unseren Studentennamen an», gibt Müller zu verstehen. «Biwak» gilt für Wey, «Brätsch» für Müller. In diesen fünf Jahrzehnten sind sich die beiden «in unzähligen Vereinen und Gremien, etwa dem Schweizerischer Studentenverein, im Oltner Gemeinderat, der CVP-Fraktion, als Berufskollegen und Gemeindepräsidenten, an der Fasnacht oder im Stiftungsrat Schloss Wartenfels regelmässig begegnet», wie der Lostorfer Gemeindepräsident meint. Martin Wey habe ihn, Müller, durch seine offene, eloquente und unkomplizierte Art beeindruckt. «Unüberlegte Schnellschüsse gab es bei ihm nie. Oft war es seiner stets freundlichen und gewinnbringenden Art zu verdanken, dass selbst heikle Themen einvernehmlich gelöst werden konnten. Die Oltner Politik verliert mit ihm eine weitsichtige Persönlichkeit», gibt Müller zu verstehen.

Verregneter Donnschtig-Jass in Olten 2016; auch das Schnee von gestern. Archiv Martin Weyt

Vieles ist heute einfach Schnee von gestern

Und was sagt Wey zu seinem politischen Œuvre? «Nicht immer ist alles gelungen. Aber ich darf doch mit einem gewissen Stolz sagen, diese Stadt über eine längere Zeit mitgeprägt zu haben», hat er dem «Stadtanzeiger» kürzlich verraten. Dass er mal Präsident der kantonalen CVP werden wollte, Staatsschreiber gar: Schnee von gestern. «Ich werde übrigens häufig nach meinen politischen Verdiensten gefragt», sagt Wey dann. Aber eine Antwort darauf zu geben, falle ihm eigentlich schwer, denn ein gelungenes Projekt sei ja nicht ausschliesslich von ihm abhängig, sondern Resultat einer Arbeit im Gremium. Und auch Niederlagen würden gemeinsam verantwortet. Politische Fehleinschätzungen der Exekutive hätten oft auch mit einem mangelnden Sensorium für die breite Öffentlichkeit zu tun, ist Wey überzeugt. Und manchmal auch mit dem Gefühl, zu sehr am Normalen und herkömmlich Denkbaren festhalten zu müssen.

Ein «Reset» im Leben des Martin Wey

Er sei eigentlich neugierig, hat er doch gesagt, der Martin Wey. Heute noch Stadtpräsident von Olten, ab morgen dann ist das zumindest vordergründige Wirken im Namen der Stadt passé. Was er jetzt mit 59 Jahren beginnt, bezeichnet man in der IT-Sprache als «Reset». Zurück zum Anfang eben. «Ausbrechen» nennt Martin Wey diesen Vorgang, einer anderen Neugierde den Vorrang geben, Neues wagen, ein Tun des bislang fast nur Gedachten: Klavier spielend sich dem Jazz, der womöglich ungezwungensten Form der Musik, widmen, überhaupt dem kulturellen Moment mehr Gesicht geben. Auch gemeinnütziges Engagement ist für ihn denkbar. Und er will wieder juristisch tätig sein, mit eigener Kanzlei. Ein buntes Programm: «Wer breit aufgestellt ist», schlussfolgert der Volksmund jeweils, «muss selten schmal durch.»

Man wird den scheidenden Stadtpräsidenten also nicht nur bei seinem gelegentlichen Lebensmitteleinkauf für den Haushalt oder auf Entsorgungstour wieder antreffen. Sondern auch beim Kauf von Büchern und Kosmetika, Genussmitteln wie Wein, Bier und Zigarren. Solche Dinge nämlich besorgt er stets selbst. Zigarren? «Rauche ich nur im Sommer bei schönem Wetter draussen im Garten», lacht er. Dass er gelegentlich eine Wäsche «öbertuet» und sie dann zum Trocknen aufhängt, das Bügeln aber anderen überlässt, passiert im Stillen und findet nur der Vollständigkeit halber Erwähnung. Und spätestens jetzt würde er wahrscheinlich sagen: «Voilà.»