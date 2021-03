Olten Schulanlage Kleinholz: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum 40-Millionen-Projekt Der Oltner Stadtrat schlägt dem Gemeindeparlament und der Bevölkerung eine Variantenabstimmung mit und ohne Dreifachturnhalle vor. Bei Zustimmung im Gemeindeparlament, würde das 40-Millionen-Projekt am 13. Juni an die Urne kommen. Fabian Muster 12.03.2021, 05.00 Uhr

Auf dieser Landfläche soll das Projekt Schulhaus inklusive Dreifachturnhalle erstellt werden. Bruno Kissling

Die Schulanlage Kleinholz soll auf das Schuljahr 2024/25 hin eröffnet werden. Am 26. März wird das Gemeindeparlament nun die Kreditvorlage behandeln, bei Zustimmung kommt das Grossprojekt am 13. Juni an die Urne. Der Stadtrat schlägt eine Variantenabstimmung mit und ohne Dreifachturnhalle vor, wie es in der Mitteilung vom Donnerstag heisst. Das Projekt inklusive Turnhalle kostet neu 39,8 Millionen Franken – diese Variante favorisiert die Oltner Regierung; das Projekt ohne Turnhalle noch 28,6 Millionen.

1. Wie sieht die Kostenentwicklung des Projekts aus?

Laut Finanzplan 2018–2024 sollte ein neues Schulhaus mit Turnhallen 15,5 Millionen Franken kosten. In einer Machbarkeitsstudie ging die Stadt dann später von Kosten von 30,6 Millionen inklusive Turnhalle aus. Gemäss der Vorlage zum Projektierungskredit, den das Gemeindeparlament vergangenen Mai genehmigt hatte, kostete das Schulhaus inklusive Dreifachturnhalle 34,6 Millionen. Nun sind es mit 39,8 Millionen nochmals über 5 Millionen mehr. Innerhalb von wenigen Jahren gab es also eine Kostensteigerung von knapp 260 Prozent.

2. Wieso ist das Projekt teurer geworden?

Für die Kostensteigerungen gibt es laut der aktuellen Vorlage ans Gemeindeparlament mehrere Gründe: Erstens soll das Gebäude nach dem Standard Nachhaltiges Bauen Schweiz erstellt werden, was einen CO2-neutralen Betrieb ermöglicht, aber zu Mehrkosten bei den Investitionen wie Dämmungen oder Lüftungen führt. Dafür sollen die Betriebskosten tiefer ausfallen. Wie stark diese im Vergleich gesenkt werden könnten, ist gemäss Stadtbaumeister Kurt Schneider aber erst zu einem späteren Zeitpunkt klar, wenn bestimmt ist, welche Materialien beim Bau gebraucht werden und wie genau die Dämmung aussieht. Zweitens ist das Grundstück wegen des früheren Schiessstandes mit Blei und Antimon kontaminiert, aber nicht als belasteter Standort im kantonalen Kataster eingetragen. Der Aushub muss daher speziell entsorgt werden. Das Fundament wird ebenso aufwändiger als erwartet. Nicht zuletzt wurde der Raumperimeter ausgeweitet: Die Anlage dient nicht nur der Schule, sondern leiste «als neuer Treffpunkt im Quartier auch über den eigentlichen Auftrag hinaus einen wertvollen Beitrag für das zukünftige Stadtleben», heisst es. Im Gegenzug wurden in einigen Bereichen die Kosten gesenkt: die Klassenzimmergrössen wurden verkleinert, das Gebäude soll als Massiv- und nicht als Hybridbau erstellt oder nur ein Teil des Gebäudes unterkellert werden.

So sieht die Visualisierung des Gewinnerprojekt Windmolen der Neff Neumann Architekten AG aus Zürich aus. zvg

3. Was sagt der Stadtrat zu den höheren Kosten?

Baudirektor Thomas Marbet sagt auf Anfrage, dass der Stadtrat mit der Kostensteigerung ebenfalls nicht zufrieden sei und Prüfauftrage bestimmt habe, um die Kosten weiter zu senken. Sparpotenzial sieht der Stadtrat bei der Ausgestaltung der Fassade, bei der Umgebung – mit oder ohne öffentlichem Park – oder beim Turnhallengeschoss, das weniger tief in den Untergrund gebaut werden könnte. So sollte es gemäss Marbet möglich sein, die Kosten auf höchstens 37 Millionen zu verringern. Zudem geht er davon aus, dass die Planungsreserve von 5 Prozent nicht ausgenutzt wird, weil bei der Submission die Aufträge an das wirtschaftlichste Angebot vergeben werden müssten. Für den Stadtrat war es trotz der Mehrkosten keine Option, das Projekt nochmals an den Steuerungsausschuss zurückzuweisen, weil man keine Zeit mehr verlieren will. «Die Ausarbeitung des Projekts und der politische Entscheidungsprozess erfolgen daher parallel.» Zudem verweist Marbet darauf, dass bei den vorherigen 34,6 Millionen Franken noch eine Ungenauigkeit von plus/minus 25 Prozent der Kosten angegeben war. «In dieser Spannweite bewegen wir uns immer noch.» Ferner lägen die berechneten Anlagekosten von 4303 Franken pro Quadratmeter Grundfläche im Vergleich mit anderen Projekten «in einem vergleichbaren Rahmen», heisst es in der Vorlage. Marbet ergänzt, dass in den knapp 40 Millionen Franken Investitionskosten auch das Mobiliar inbegriffen ist. «Wir verbauen mit rund 50'000 Kubikmetern das Volumen von 50 Einfamilienhäusern.»

4. Wieso will der Stadtrat mit dem neuen Schulhaus zugleich eine neue Turnhalle bauen lassen?

Zwar könnte die Stadthalle, die als Eventhalle gebaut wurde – das neue Schulhaus wird daneben gebaut –, in eine Schul- und Vereinssporthalle umgenutzt werden. Das würde aber zum einen Investitionen bedingen und zum anderen dazu führen, dass künftig Veranstaltungen unter der Woche oder an Wochenenden zum Teil nicht mehr möglich wären. Zudem gäbe es mit einer neuen Turnhalle mehr Optionen zur künftigen Nutzung der Stadthalle, die sowieso saniert werden muss.

5. Und warum macht sich der Stadtrat gleich für eine Dreifachturnhalle stark?

Das neue Schulhaus ist derzeit für 16 Abteilungen geplant (12 Primar- und 4 Kindergartenklassen), kann aber auch wegen des erwarteten Bevölkerungswachstums bis 2040 um 8 Klassen erweitert werden. Ohne Ausbau wäre eine Zweifachturnhalle für den Schulsport ausreichend. Mit dem Ausbau bräuchte es eine Dreifachturnhalle, um den Bedürfnissen gerecht zu werden. Zudem könnte eine neue Dreifachturnhalle «optimal auf die Bedürfnisse für den Schulsport und die Vereinstrainings und deren effizienten Betrieb ausgerichtet werden». Der Stadtrat beabsichtigt daher, den Mietvertrag für die Giroud-Olma-Halle, die dem Kanton gehört, mit der Inbetriebnahme der neuen Dreifachturnhalle zu kündigen. Nicht zuletzt ist es wirtschaftlicher, gleich eine Dreifachturnahle zu erstellen als eine Doppelturnhalle zu erweitern. Diese «Vorinvestition» diene dem Vereinssport und erlaube es dann auch, eine Sanierung der Stadthalle zu überbrücken, heisst es in der Mitteilung.

6. Wieso ist der alleinige Bau des Schulhauses ohne Dreifachturnhalle teurer als mit einer solchen?

Ein neues Schulhaus inklusive Dreifachturnhalle kostet allein 25,6 Millionen Franken, ohne Dreifachturnhalle sogar 3 Millionen mehr, nämlich 28,6 Millionen. Ein alleiniges Schulhaus-Projekt ohne Turnhalle wird teurer, weil die Fassadenfläche am Gebäude grösser wird und die Umgebungsgestaltung mehr kostet. Zudem erforderte die Umnutzung der Stadthalle zusätzliche Investitionen.

7. Ist für das Grossprojekt eine Steuererhöhung nötig?

Der Stadtrat habe immer gesagt, dass es für die Schulanlage Kleinholz eine Zusatzfinanzierung brauche, sagt Baudirektor Thomas Marbet. In der Vorlage ans Gemeindeparlament ist nun indes keine Rede davon. Im Finanzplan 2021–2027 hingegen geht der Stadtrat davon aus, dass der Steuerfuss ab 2022 um je 4 Punkte für natürliche und juristische Personen auf 112 Prozent erhöht werden muss.