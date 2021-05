Olten Schoggigeschäft läuft: Lindt & Sprüngli baut für 38 Millionen aus Erst kürzlich hatte der Schokoladenhersteller am Standort Olten 30 Mio. Franken in ein neues Produktions- und Verladegebäude investiert. Urs Huber 20.05.2021, 05.00 Uhr

So sehen die Firmenbauten von Lindt&Sprüngi in rund drei Jahren aus. zvg

Erneut holt der Schweizer Schokoladenhersteller Lindt & Sprüngli an seinem Produktionsstandort Olten an der Industriestrasse 152 zu einer markanten Investition aus: Für rund 38 Mio. Franken werden dort in den kommenden 2 Jahren in einem Neubau zwei neue Kakaomassenlinien eingerichtet. Ebenfalls in einem Neubau wird das dazugehörige Tanklager mit neuer Verladehalle realisiert. Integriert in den zweiten Neubau wird auch eine neue Werkstatt für anfallende Instandhaltungsarbeiten. Mit zum Projekt gehört zudem ein neues Administrationsgebäude mit Garderoben, Sozialräumen und Labor. Neu erstellt wird auch eine Passarelle. Sie verbindet die Neubauten sowie die Altbauten untereinander.

Ein betriebseigener Kreisverkehr

Die Passerelle ermöglicht auch einen Kreisverkehr auf dem Firmenareal, so dass in Zukunft die Tanklastwagen, derzeit zählt man ein rundes Dutzend täglich, vom betriebsinternen Hof und nicht mehr wie bisher rückwärts von der Strasse her in die Verladehalle fahren können. Gemäss Angaben der Medienstelle des Schokoladenherstellers müsse mittelfristig durch die Kapazitätserweiterungen mit einer zunehmenden Anzahl von Fahrtbewegungen gerechnet werden. Der Baubeginn des rund 46'000 Kubikmeter umfassenden Projekts ist Ende dieses Jahres vorgesehen.

Bereits 2019 wurde die erfolgreiche Kapazitätserweiterung, die Modernisierung der Anlagen und die Inbetriebnahme einer neuen Forschungsanlage in Olten gefeiert. Das Investment betrug damals ebenfalls rund 30 Mio. Franken.

«Als Schweizer Unternehmen halten wir stark an unseren Wurzeln und Standorten in der Schweiz fest und investieren jedes Jahr in dessen Ausbau»,

hält die Medienstelle des Schokoladenherstellers auf Anfrage fest. Der Schweizer Standort mit dem Werk für Kakaomassenherstellung in Olten, dem Logistikzentrum in Altendorf sowie dem Produktionswerk in Kilchberg sei nach wie vor am bedeutendsten für die Gruppe. Und: «Das Kakaomassewerk in Olten ist essentiell für das künftige Wachstum der gesamten Lindt & Sprüngli Gruppe.»

Steigende Kapazitäten erforderlich

Gemäss Firmenangaben weisen die Wachstumsprognosen auf einen steigenden Produktionsbedarf hin. Während aktuell in Olten täglich maximal 150 Tonnen Kakaomasse produziert werden können, sorgen die Neuinvestitionen ab 2024 für eine tägliche Produktionsspitze von 230 Tonnen.

Der Ausbau von Arbeitsplätzen am Standort Olten betrifft hauptsächlich die Produktion und die produktionsnahen Bereiche. Dort würden, gemäss Medienstelle, mehr Stellen neu geschaffen. Zum Gesamtausbau an Arbeitplätzen mochte man sich aber nicht weiter äussern.

Freunde über den neuerlichen Ausbau bei Lindt&Sprüngli auch beim offizielle Olten. Stadtpräsident Martin Wey meinte auf Anfrage, man betrachte das Projekt sowie das Bekenntnis zum Standort Olten mit grosser Zufriedenheit. Zudem hätten der Schoggiduft und der einstmalige Schoggiregen Olten doch, so ein heiterer Wey, schier mit einem Schlag weltweit bekanntgemacht.