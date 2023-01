Olten «Schnäppchen funktionieren nur querbeet»: Sven Gräub betreibt im Hammer-Center einen Pop-up-Laden Seit vergangenen Oktober gibt es im Oltner Einkaufszentrum Hammer 2 den Schnäppchen-Pop-up-Laden «R&R Outlet». Geschäftsführer Sven Gräub verrät sein Erfolgsgeheimnis. Franz Beidler Jetzt kommentieren 31.01.2023, 05.00 Uhr

Geschäftsführer Sven Gräub in seinem «R&R Outlet»: Mit der Inflation musste auch der Schnäppchenmarkt mit den Preisen rauf. Bild: Bruno Kissling

Sven Gräub blickt sich prüfend im Laden um: «Wo stelle ich den nun hin?», fragt er, die eine Hand am Griff vom Palettenheber, mit dem er eben einen hüfthohen Gitterkorb voller Kissenanzüge aus dem Lager gerollt hat. Gräubs Blick streift zwischen den Regalen umher: Gummizüge, Poliertücher, Bratpfannen, Schraubenzieher, Geschenkpapier, Schuhe, Schalenkoffer, Glühbirnen, Kuscheldecken, Tischsets, Batterien.

Der 44-Jährige betreibt das «R&R Outlet», ein Schnäppchenmarkt im Oltner Einkaufszentrum Hammer 2. Vis-à-vis von seinem Laden sind gleich zwei Detailhandelsriesen eingemietet. «Die Grossen halt», nennt sie Gräub.

Gummizüge, Poliertücher, Bratpfannen, Schuhe: Der Schnäppchenmarkt macht sein Geschäft mit jedem Artikel, aber immer über den Preis. Bild: Bruno Kissling

Sein Geschäft ist ein anderes: «Der Preis», sagt Gräub. «Die Grossen könnten auch zu meinen Preisen verkaufen.» Den doppelten Einkaufspreis müsse auch er verlangen. Die Grossen aber würden das Vierfache aufschlagen. «Mindestens.»

So beschriftet Gräub alle Artikel mit zwei Preisen: Dem Mondpreis – «weil er oben steht», erklärt er lachend – also jenem Preis, den die Grossen verlangen, und dem Aktionspreis, für den «R&R Outlet» die Artikel verkauft. «Mit der Inflation musste auch ich mit den Preisen rauf», erklärt Gräub. Das beunruhige ihn aber nicht. Wenn schon, spült ihm die Teuerung mehr Laufkundschaft in den Laden.

Die Artikel sind mit einem Originalpreis und einem Verkaufspreis angeschrieben. Bild: Bruno Kissling

Da betritt ein Mann mit Baseballmütze und Brille das Geschäft und fragt Gräub nach dem Preis der Tücher, die von aussen gut sichtbar im Regal liegen. Die würden je 10 Franken kosten, antwortet Gräub. Einen Moment später kehrt der Mann mit zwei Tüchern zurück, drückt Gräub eine Zwanzigernote in die Hand und verabschiedet sich lächelnd.

«Heimtextilien laufen immer gut», erklärt Gräub. Bekommt er Frotteetücher, Leintücher oder Kissen- und Deckenbezüge nicht als Restposten, bestellt er sie deshalb bei regulären Lieferanten. «Im Moment fragen viele nach Eiskratzern», macht er ein anderes Beispiel. Also bestelle er nun welche.

Den Grossteil seiner Waren ergattert Gräub aber bei Sortimentswechseln und Ladenschliessungen. Führt eine Ladenkette neue Artikel ein, veräussert sie die alten oft als Restposten. Auch Ware aus Ladenschliessungen kauft Gräub. «Mir ist es lieber, wenn der Laden freiwillig schloss», sagt er. Konkursmasse ersteigere er aber auch.

«Heimtextilien laufen immer gut», weiss Geschäftsführer Sven Gräub. So bestellt er solche Artikel auch bei regulären Lieferanten. Bild: Bruno Kissling

Als die Kleiderkette OVS Pleite ging, erwarb Gräub 800 Winterjacken. Für Schnäppchen-Ketten wie Otto’s Warenposten oder Radikal Liquidationen sind solche Stückzahlen zu klein. «Auf regulärem Weg lassen sich Kleider nicht zu vernünftigen Preisen einkaufen», findet Gräub.

Egal, ob Restposten oder Konkursmasse: «Die Ware muss von guter Qualität sein, sonst machst du nur die Leute wütend», weiss Gräub. Einmal erwarb er Kleider, die schon längere Zeit vor einem Laden in der Sonne gehangen und deswegen ausgebleicht waren. «Die habe ich aussortiert und einem Paar geschenkt, das sie in den Kosovo mitnahm.»

«Auf regulärem Weg lassen sich Kleider nicht zu vernünftigen Preisen einkaufen», findet Geschäftsführer Gräub. Bild: Bruno Kissling

Ein Mann mit grauem, struppigem Haar tritt mit fünf Frotteetüchern an die Kasse. Ob die denn wirklich mal so teuer gewesen seien, wie der Mondpreis angebe. «Ja, natürlich», antwortet Gräub. «Eine Frechheit von diesen Läden, so viel Marge einzustreichen», raunt der Mann. «Die bezahlen auch mehr Ladenmiete, wissen Sie», entgegnet Gräub achselzuckend. So dreht sich das Gespräch minutenlang weiter, über Miet- und Neben- zu Stromkosten, dann über die Inflation zur Gasmangellage, schliesslich zu Putin.

Erst als eine Kundin nach einer Sitzgelegenheit fragt, um Schuhe anzuprobieren, verabschiedet sich Gräub. Dann hinkt er ins Lager und kehrt mit einem Schemel zurück.

«Das linke Bein schmerzt heute», erklärt Gräub zurück an der Kasse. Aus dem Radio dahinter schallt die verkratzte Stimme der Sängerin Pink: «Let me tell you about hard work.»

Eigentlich ist Gräub gelernter Koch, arbeitete in der Küche des Kantonsspitals Olten. Dann hatte er einen schweren Autounfall – «als Beifahrer», bemerkt er. Beide Beine wurden eingeklemmt. Gräub lag ein halbes Jahr lang im Koma. «Ich bin froh, ist noch alles dran und ich noch am Leben.» Seither sollte er eigentlich nicht mehr längere Zeit stehen.

So liess er sich zum Uhrmacher umschulen, arbeitete für Festina und Breitling. Mit dreissig Jahren machte er sich selbstständig, zuerst als Onlinehändler. Dann stieg er in den Schnäppchenmarkt des Vaters in Hägendorf ein.

Die beiden «R» in «R&R Outlet» waren eigentlich Roli, Gräubs Vater, und Ruedi, dessen Geschäftspartner. Als Roli in Pension ging, übernahm Sohn Gräub das Geschäft. Ruedi arbeitet heute nur noch tageweise im Hintergrund.

Die beiden «R» in «R&R Outlet» waren eigentlich Roli und Ruedi. Sven Gräub hat das Geschäft von seinem Vater Roli übernommen. Bild: Bruno Kissling

Den Laden führt Gräub alleine, durchgehend von 9 Uhr bis 18.30 Uhr. «Ich habe immer zu tun», meint er. Einkassieren, putzen, Artikel ordnen und neue einräumen, Bestellungen aufgeben, mit Kunden plaudern: «Langweilig wird mir nie», sagt Gräub. «Aber im Januar ist schon tote Hose.» Wegen der hohen Strompreise löschte Gräub bereits etwa einen Drittel der Lampen im Laden.

Als Gräub das Geschäft übernahm, machte er daraus einen Pop-up-Schnäppchenmarkt. Mit ihm war er schon an über zehn, meist unspektakulären Orten: Bümpliz BE, Amriswil TG oder Horgen ZH. «Nach einer Weile haben sich die Leute in der Umgebung mit dem Wichtigsten eingedeckt, dann sinkt der Umsatz», erklärt er. Länger als ein Jahr ist er noch nirgends geblieben.

In Olten gibt es das «R&R Outlet» seit letztem Oktober. Gräub hatte die hiesige Verwaltung vom Hammer 2 kontaktiert. Sein heutiges Ladenlokal stand leer und er unterbreitete sein Angebot, immer die gleiche Mietsumme. «Für die ist das ja auch besser als ein leeres Lokal», meint Gräub. Er erhielt den Zuschlag.

Gräub kaufte Waren und Regale des vorherigen Ladens auf. Der Vorgänger hatte das Lokal wohl fluchtartig verlassen. Als Gräub einzog, fand er Brot und Oliven auf dem Tisch im Hinterzimmer.

Er ziehe gerne mit dem Laden um, sagt Gräub. «Einzig wegen der Stammkunden ist das blöd.» Die finde er, egal wohin er gehe. «Man muss mit der Kundschaft fair und freundlich umgehen.» Er geniesse den Umgang mit Menschen, sagt er und erzählt von einer Frau, die über dem Einkaufszentrum wohnt. «Manchmal bringt sie mir etwas Selbstgebackenes runter.» Einen typischen Kunden habe das «R&R Outlet» aber nicht. «Meine Kundschaft ist querbeet.»

Ein Klassiker des Schnäppchenmarkts: Der «1-Franken-Markt». Bild: Bruno Kissling

Inzwischen einigte sich Gräub mit der Verwaltung darauf, die Mietzeit bis Ende Mai zu verlängern. «Dann schauen wir mal weiter.» Er könne sich schon vorstellen, länger zu bleiben. Trotzdem: «Für ein festes Lokal muss alles passen: Miete, Lage, Laufkundschaft.» Und sich auf bestimmte Artikel spezialisieren, will Gräub nicht: «Schnäppchen funktionieren nur querbeet.»

