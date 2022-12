Oltner Adventsdorf: Diese Neuerungen gibts für die Zweitauflage

Olten Schlittelbahn, Streichelzoo und ein Zügli: Diese Neuerungen gibt's bei der zweiten Auflage des Adventsdorfs 100'000 Besucherinnen und Besucher erwartet Mike Zettel vom 3. bis 23. Dezember am diesjährigen Adventsdorf in der Oltner Innenstadt. Eine Attraktion sticht dabei besonders heraus. Fabian Muster Jetzt kommentieren 03.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Oltner Adventsdorf im Aufbau am Freitagmittag: Als Blickfang mittendrin die Glühweinpyramide. Bruno Kissling

Aus einer «verrückten Idee» wird ab heute um 11 Uhr Realität, wenn das Oltner Adventsdorf eröffnet wird: Wer am Freitagmittag neben der künstlichen Schlittelbahn stand, konnte miterleben, wie sich Jung und Alt bereits dafür begeisterten: «Cool», tönt es aus dem Mund eines Schülers, der mit seinen Gschpändli daran vorbeilief. Oder: «Gehen wir heute Abend rutschen?», fragt ein Mann seinen Kollegen.

Mike Zettel probiert die künstliche Schlittelbahn aus. Bruno Kissling

Für diese Zeitung probiert Mike Zettel die Schlittelbahn gleich selbst aus. «Da braucht es noch etwas Gleitflüssigkeit», sagt der Gesamtleiter des Oltner Adventsdorfs nach dem ersten Durchgang. Beim zweiten Mal auf dem Reifen schlittelte er die 36 Meter bis zum Schluss zur grünen Matte, welche die Benutzenden ausbremst. Zettel lächelt. Er hofft, dass die neue Attraktion, die ihn 10'000 Franken gekostet hat, zum grossen Renner der zweiten Adventsdorf-Ausgabe wird.

Diverse Neuerungen am Adventsdorf

Doch der umtriebige Inhaber zweier Agentur- und Eventfirmen kann mit weiteren Neuheiten aufwarten. Da ist zum einen ein Zügli, dass die Leute für vier Franken durchs Adventsdorf fährt. Der Bahnhof mit Kassahäuschen befindet sich am westlichen Ende des Areals vor dem Modegeschäft Bernheim; angefahren werden drei Haltestellen, eine davon befindet sich beispielsweise bei der Glühweinpyramide.

Der Obere Graben gehört neu zum Perimeter des Adventsdorf – allerdings nur am Wochenende. Im Hintergrund das Zelt für den Streichelzoo. Bruno Kissling

Zudem wird der Perimeter des Geländes vergrössert, allerdings nur fürs erweiterte Wochenende. Neu stehen zehn Markthäuschen beim Oberen Graben, die jeweils von Freitag bis Sonntag geöffnet sind. Dahinter befindet sich ein längliches Zelt mit dem Streichelzoo. Die beiden nächsten Wochenenden sind dort je zwei Esel, Ponys und Lamas vom Zoo Hasel aus Remigen AG untergebracht. Daneben entsteht eine Märliecke, wo Kindern jeweils zur vollen Stunde eine Geschichte vorgelesen wird.

Nicht zuletzt hat Zettel eine eigene UKW-Frequenz für ein Marktradio reserviert. Als Test soll in diesem Jahr auf dem Gelände überall die gleiche Weihnachtsmusik laufen. Für 2023 könnte sich Zettel vorstellen, dass der Sender in der gesamten Region Olten gehört werden kann.

Künstliche Eisbahn ist dreieinhalb Mal so gross wie 2021

Und dann locken die bereits von der Erstausgabe bekannten Attraktionen wie die künstliche Eisbahn – diesmal mit 18 auf 7 Metern dreieinhalbmal so gross wie 2021, oder der Wunschwald, wo Weihnachtswünsche deponiert werden können, die am Schlussabend des dreiwöchigen Anlasses von den regionalen Serviceklubs zum Teil erfüllt werden.

Die grössere künstliche Eisbahn in der Kirchgasse. Bruno Kissling

Ein Handwerker montiert die Wegweiser. Bruno Kissling

Doch bis zum heutigen Start um 11 Uhr muss noch einiges passieren. Bis zu 30 Leute waren am Freitag mit den Vorbereitungen und dem Aufbau beschäftigt. Ein Handwerker ist etwa gerade daran, die Wegweiser zu den Attraktionen zu montieren; die Person, die als fliegender Weihnachtsmann mit Feuerwerk an einem Drahtseil vom Coop-City-Gebäude aufs Areal schwebt, probt ihren Part – jeden Abend um 18 Uhr wird sie Geschenke verteilen. Am Freitagmittag sind erst wenige Standbetreibende zu sehen, die ihr Warenangebot im Markthäuschen einräumen.

Lieferschwierigkeiten und verteuerte Produkte

Mike Zettel ist trotz des Endspurts erstaunlich gelassen.

«Die Hektik kommt erst ganz am Schluss, wenn ich noch 3600 Sachen sehe, die geändert werden müssten»,

sagt er und lacht. Er zeigt sich aber auch zufrieden. Obwohl sich nämlich Interessierte erst ab September für die rund 40 Markthäuschen anmelden konnten, sind fast alle Zeitfenster vergeben. Nur für das erste Wochenende vom 9. bis 11. Dezember ist noch ein Häuschen am Oberen Graben frei.

Auch die Anfragen von Firmen, Gruppen und Vereinen haben zugenommen im Vergleich zum Vorjahr: Bereits 15 Mal ist die überdachte Lounge mitten im Adventsdorf reserviert, die für jeweils eine Stunde zum Apéro gemietet werden kann.

Mike Zettel kämpft mit Lieferschwierigkeiten – zum Beispiel die Verkleidung für das Gerüst der Schlittelbahn ist noch nicht eingetroffen. Bruno Kissling

Die grösste Herausforderung ist im Moment eine andere: Zettel hat mit Lieferschwierigkeiten zu kämpfen. Seine grösste Angst, dass die Schlittschuhe für die künstliche Eisbahn nicht rechtzeitig eintreffen, ist passé – sie sind mittlerweile angekommen. Am Freitagmittag wartete er aber noch immer auf die Verkleidung für das Gerüst der Schlittelbahn. Zudem spürt auch er die Teuerung: Deko-Artikel und LED-Beleuchtungen kosten mehr als noch vor ein paar Wochen.

Auch anzutreffen im Adventsdorf: Der Weihnachtsmann. Bruno Kissling

Ab diesem Samstag bis zum 23. Dezember soll das Adventsdorf rund 100'000 Besucherinnen und Besucher in die Oltner Innenstadt locken. Wenn Zettel das Wetter wählen könnte, würde er sich am liebsten leichtes Schneerieseln wünschen, aber keinen Regen und keinen richtigen Schneefall. «Sonst müssten wir die Schaufeln hervorholen – vergangenes Jahr war das zweimal der Fall.»

Hinweis Oltner Adventsdorf vom 3. bis 23. Dezember; Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag, 15 bis 22 Uhr; Freitag, 15 bis 23 Uhr; Samstag, 11 bis 23 Uhr; Sonntag, 11 bis 20 Uhr.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen