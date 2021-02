Bau- und Justizdepartement in Solothurn prüft

Am 1. Februar ist die Frist zur Beschwerdeeinreichung beim Bau- und Justizdepartement Solothurn (BJD) gegen die geplanten Verkehrsmassnahmen im Säliquartier abgelaufen. Gemäss BJD gingen drei Beschwerden – zwei von Einzelpersonen sowie eine Sammelbeschwerde mit 29 Unterzeichnenden – ein. Die Direktion des Präsidiums Ordnung und Sicherheit kommunizierte in der amtlichen Publikation vom 21. Januar 2021, dass aufgrund der Dringlichkeit der Massnahmen einer allfälligen Beschwerde die aufschiebende Wirkung entzogen werde. Dass BJD bestätigte, dass man aus wichtigen Gründen so vorgehen könne, und dass das Departement am Abklären sei, ob in diesem Fall wichtige Gründe vorlägen.