Olten Rock'n' Roller sagt: «Gesichter zeichnen – das liegt mir» Willi Rüegsegger aus Olten stellt in Interlaken seine Bilder aus; zum Malen kam er vor rund 20 Jahren. Urs Huber 15.07.2021, 05.00 Uhr

Willi Rüegsegger mit seinem Lieblingsbild; es zeigt den Blues-Gitarristen Luther Allison. zvg

Die Adresse, nämlich das Grand Hotel &Spa Victoria-Jungfrau in Interlaken: etwas vom Besseren unter Normalsterblichen. Dennoch sagt Maler Willi Rüegsegger: «Es war vielleicht etwas weitläufig.» Nun, Willi Rüegsegger ist eigentlich den meisten aus der Region und denen von auswärts nicht als Maler in Erinnerung. Viel eher als Musiker, als Gitarrist und Sänger der Rutishuser und Co., jener Band, die seit über 45 Jahren für Blues, Boogie-Woogie und Rock ’n’ Roll steht. Aber ohä, da gibt’s durchaus noch andere Preziosen aus Rüegeggers Hand: Bilder nämlich. Seit wann? «Ja, vielleicht seit rund 20 Jahren», sagt der Meister etwas unsicher. Und mit eher fester Stimme meint er dann: «So 20 Jahre dürften die Anfänge schon zurückliegen.»

Laternenmaler bei den Gluggern

Aber er sei schon lange mit Zeichnen und Malen zugange. Rüegsegger ist Laternenmaler bei der Glugger-Clique Trimbach und er gehört etwa zu den regelmässigen Mitbewerbern um Oltens beste Fasnachtsplakette. «Gewinnen tu ich halt nie», sagt er dann. ­Irgendwer steht ihm immer vor der Sonne. Rüegsegger lacht. Er nimmt’s gelassen. Vorher in der Vario Bar und auch in Schönenwerd Zur persönlichen Ausstellung im Grand Hotel & Spa Victoria-Jungfrau kam der Oltner «durch einen guten Freund», wie Rüegsegger sagt. Der in Luzern tätige Marcel Bourquin half mit, den Anlass auf die Beine zu stellen. Verbunden mit der Ausstellungseröffnung übrigens war ein Golfturnier auf dem Golfplatz Interlaken-Unterseen. «Leider fiel das Turnier dem Wetter zum Opfer», so Rüegsegger. «Es wären sonst sicher noch mehr Freunde und Bekannte aus dem Unterland nach Interlaken gekommen.» Aber in Interlaken ausstellen zu dürfen freue ihn riesig.

Interlaken war übrigens nicht die erste Vernissagestation für Rüegsegger. So um die Jahre 2005/06 zeigte er in der Oltner Vario Bar erstmals seine Bilder, Jahre später dann in Schönenwerd und vor fünf, sechs Jahren an der Hauptgasse 9 in Olten. «Irgendwann habe ich gemerkt: Gesichter zeichnen – das liegt mir.» Und so begann der Mann, mittlerweile knapp 73-jährig, zu malen. Porträts etwa, wie sie jetzt in Interlaken gezeigt werden. Die Malerei sei mehr ein Hobby für ihn, er habe aber auch schon Auftragsarbeiten erledigt. Und die Motivsuche? «Manchmal seh’ ich irgendwo die Fotografie eines musikalischen Zeitgenossen; das reicht mir als Vorlage», meint der Maler. Alles andere entstehe im Kopf. Bilder vom Blues-Gitarristen Luther Allison, des Beatle John Lennon, Deep Purple, Keith Jarret oder «Tina Turner privat», wie Rüegsegger sein Bild der Popikone mit Bigoudis in den Haaren betitel. Und auch Edith Piaf, die zwar nur bedingt zu ­Rüegseggers musikalischem Genre gehört, schafft’s in seine Galerie. Sie ist halt eine unübersehbare Grösse aus der Hochblüte des französischen Chansons.

Malen in Öl und der persönlichen Note

«Ich male in Öl und auf Leinwand», sagt Rüegsegger. «Ich finde, diese Technik lässt mir persönlich am meisten Freiheit.» Er hat sich auch schon in Acryl- und Aquarelltechnik versucht. Nichts war mit Ölfarbe zu vergleichen. «Acryl trocknet mir einfach zu schnell», so der Maler weiter. Er wolle ja nicht schnell, sondern bis zur persönlichen Zufriedenheit am Werk arbeiten. Er sei schliesslich pensioniert, schiebt er heiter hinterher. Das kann man verstehen.

Mit der Ausstellung hat Rüegsegger allerdings nicht den Olymp erklommen, ist sein Hunger nicht gestillt. Bereits studiert er an Ausstellungen im angrenzenden Ausland herum. Er hat viele Bekannte in Europa. Wer nicht so weit reisen will: Die Ausstellung in Interlaken dauert noch bis zum 29. August.