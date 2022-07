Restessbar Olten zügelt an neuen Standort am Bahnhof Nord

Olten Die Restessbar öffnet am 1. August an neuer Adresse – die Gratis-Lebensmittel sind bei Ukraine-Flüchtlingen stark gefragt Nach sechseinhalb Jahren an der Rosengasse zügelt die Oltner Restessbar auf das Areal Bahnhof Nord. Mitbegründer Raphael Schär-Sommer erzählt, wie sich das Sortiment verändert hat und weshalb Coop und Migros noch keine Lebensmittel abgeben. Rahel Künzler Jetzt kommentieren 12.07.2022, 18.00 Uhr

Noch bis am 31. Juli wird das Restessbar-Team am gewohnten Standort an der Rosengasse 18 gerettete Lebensmittel abgeben. zvg

Im Dezember 2015 verteilte das Freiwilligenteam der Oltner Restessbar erstmals Lebensmittel, die sonst im Abfall gelandet wären. Anfang 2020 zügelte die Food-Save-Initiative von der Rosengasse 16 ein Haus weiter in die Rosengasse 18. Nun steht bereits der nächste Umzug an.

Die Restessbar muss die «Arbeiter-Altstadt» Oltens verlassen, weil die Reihenhäuser im Besitz der Rosengasse Olten AG demnächst renoviert werden. Eine neue Bleibe hat sie auf der anderen Bahnhofsseite an der Gösgerstrasse 8 gefunden – auch dank der aktiven Mithilfe des bisherigen Vermieters.

Im langgezogenen Gebäude auf dem Areal Bahnhof Nord mietet die Restessbar ab August zwei Räume, sagt Raphael Schär-Sommer, Mitbegründer der Restessbar und heute Stadtrat der Grünen.

Im Gebäude an der Gösgenstrasse 8 mietet die Restessbar zwei Räume. Patrick Lüthy

Der Mietvertrag mit der Eigentümerin Pallas Kliniken AG sehe eine Zwischennutzung vor, mindestens solange bis die Überbauung des Gebietes zwischen SBB-Betriebszentrale und Bahnhofsplatz starte.

Kühlschränke werden mit Veloanhänger gezügelt

Aktuell bereiten die Projektmitglieder die neuen Räumlichkeiten für den Umzug vor. So wird ein neuer Boden verlegt, ein Waschtrog sowie die nötige Elektroinstallation eingebaut. Kostenpunkt: rund 6000 Franken. Die Hälfte dieses Betrages sei bereits durch Spenden gedeckt, so Schär-Sommer.

Mit den Veloanhängern wird das Restessbar-Team die beiden Kühlschränke, den Tiefkühler und das restliche Mobiliar Ende Juli an den neuen Standort zügeln. Geplant ist, die Lebensmittelausgabe bereits am 1. August erstmals an der Gösgerstrasse durchzuführen.

Viele ukrainische Flüchtlinge nutzen Angebot

Wegen des Kriegs in der Ukraine erlebt die Food-Save-Initiative derzeit einen so grossen Andrang wie noch nie. Zu den üblichen 30 Personen, die täglich gerettete Lebensmittel abholen, gesellen sich rund 20 ukrainische Geflüchtete. Unter dem Strich fallen die Mengen pro Person deshalb etwas kleiner aus.

Die Oltner Restessbar hat wegen der gestiegenen Nachfrage nicht nach mehr Partnerläden gesucht oder gar Lebensmittel dazugekauft, wie es etwa die Restessbar in Frauenfeld getan hat. Schär-Sommer sagt:

Raphael Schär-Sommer Bruno Kissling

«Wir sind grundsätzlich kein soziales Projekt. Uns geht es vor allem darum, Foodwaste zu verhindern.»

Zudem sammle die Restessbar noch immer mehr Backwaren ein, als sie abgeben könne. Bisher habe man das überschüssige Brot an einen Hof weitergegeben, wo dieses an Tiere verfüttert worden sei. Zurzeit sucht das Team nach einer alternativen Lösung wie zum Beispiel einer separaten Brotabgabe.

Für Sandwiches gelten strenge Vorschriften

Der Grund, warum nach Ladenschluss so viel Brot übrig bleibt, sieht Schär-Sommer vor allem bei der Kundschaft. Diese wünsche bis am Abend eine möglichst grosse Auswahl an frischer Ware. Eine noch grössere Quelle für Foodwaste sei das Take-away-Geschäft. Umso mehr freut sich Schär-Sommer, dass die Restessbar seit mehreren Jahren die lebensmittelrechtlichen Anforderungen erfüllt, um Sandwiches und Salate abzugeben.

Möglich wurde dieser Schritt unter anderem, weil die Lebensmittel nicht mehr wie zu Beginn in frei zugänglichen Kühlschränken deponiert, sondern von den mittlerweile rund 50 Restessbar-Helfenden täglich zu fixen Abgabezeiten verteilt werden. Nur so könne man die Vorschrift, die Produkte noch am gleichen Tag abzugeben, einhalten.

Neue Verhandlungen mit Detailhändlern geplant

Beim Take-away-Geschäft sieht Schär-Sommer allerdings noch viel Potenzial, um Foodwaste zu verhindern. Bisher geben die Grossdetailhändler der Stadt und Umgebung – mit Ausnahme der Aldi-Filialen – noch keine Produkte an die Restessbar ab.

Als die Restessbar Coop und Migros vor einigen Jahren anfragte, erhielten sie eine Absage. Der Begründung: Die überschüssigen Lebensmittel würden von den lokalen Filialen in die Verteilzentren zurückgebracht und von dort an nationale Organisationen wie Schweizer Tafel und Tischlein deck dich gespendet.

Gerade bei Take-away-Waren sei es fraglich, ob diese so noch am selben Tag abgegeben werden können, so Schär-Sommer. Dies ist denn auch der Grund, weshalb der 2021 gegründete Dachverband Restessbar Schweiz nun auf nationaler Ebene mit den grossen Detailhändlern nochmals in Verhandlungen treten will. Vizepräsidentin Sarah Weibel sagt auf Anfrage, man werde in den nächsten Wochen einen neuen Anlauf nehmen.

