Pascal Jörg: Oltner Fitnessunternehmer baut trotz Krise aus

Olten Regionaler Fitness-Unternehmer vergrössert Filiale trotz Krise in der Branche Pascal Jörg zügelt seine Ladyfitness-Filiale aus dem Oltimo-Gebäude weg. Er wollte ursprünglich den Standort in Olten gar aufgeben. Denn das Geschäft kommt nach Aufhebung der Coronamassnahmen nur schleppend voran. Fabian Muster Jetzt kommentieren 01.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die ehemalige Brocki an der Aarauerstrasse 35 wird von Fitness Factory-Inhaber Pascal Jörg in ein neues Ladyfitness umgebaut. Patrick Lüthy

Drei Leitern stehen herum an diesem Morgen herum, Handwerker wuseln in den Kabeln an der Decke, Wasser tropft aus einer Leitung herab in den aufgestellten Eimer: In der ehemaligen Brockenstube an der Neuhardstrasse in Olten laufen derzeit die Umbauarbeiten.

Der regionale Fitness-Unternehmer Pascal Jörg hat ein neues Projekt: Er zügelt demnächst seine Ladyfitness-Filiale vom Oltimo-Gebäude in die neuen Räumlichkeiten, die mehr als doppelt so gross sind wie bisher: Statt 110 m2 stehen ihm rund 250 m2 zur Verfügung, dies sogar auf zwei Stockwerken. Im Erdgeschoss werden die Geräte mit der Bistroecke und kleiner Küche eingerichtet, im Untergeschoss sind die Garderoben mit WC, Duschen und Schliessfächern vorgesehen.

Das neue Lokal ist zweistöckig und umfasst rund 250 m2. Patrick Lüthy

Nach 35 Jahren ist der Standort Oltimo Geschichte

Seit 35 Jahren war Jörg immer mit einer seiner Filialen im früheren Einkaufszentrum Oltimo vertreten. Damit geht eine kleine Ära zu Ende.

«Ich wollte eigentlich ausbauen, konnte mich aber mit dem Vermieter nicht mehr einigen»,

sagt Jörg im Gespräch mit dieser Zeitung. Er wurde auf mehrere Alternativlokale aufmerksam, unter anderem dasjenige gleich neben dem Oltimo-Gebäude.

Trotzdem ging nicht alles flott über die Bühne. Die Verhandlungen mit dem neuen Vermieter haben sich in die Länge gezogen; dazu kamen gewisse Auflagen der Oltner Baudirektion, die beim Umbau beachtet werden mussten. Er habe sogar darüber nachgedacht, die Filiale in Olten ganz aufzugeben und die Kundschaft auf seine Anfang Jahr eröffnete Filiale in Wangen bei Olten zu verweisen, sagt Jörg. Seine treue Stammkundinnen in Olten hätten ihn aber dann vor diesem radikalen Schritt zurückgeschreckt.

Parkplätze stehen für die Kundschaft direkt vor dem Lokal zur Verfügung. Patrick Lüthy

Nun investiert Pascal Jörg einen tiefen sechsstelligen Betrag in den Umbau und die Sanierung der Ladyfitness-Filiale in Olten. Neben den grösseren Räumen seien auch das Tageslicht und die vier Parkplätze direkt vor dem Gebäude ein weiterer Vorteil gegenüber dem früheren Standort.

Neue Geräte wird es ebenfalls geben, weil mehr Platz für den Fitnessbereich vorhanden ist. Ziel sei es, Ende August/Anfang September ins neue Lokal zu zügeln. Bis dann wird die Ladyfitness-Filiale noch im Oltimo beheimatet sein. Danach soll dort ein Kapsel-Hotel einziehen.

Einbruch bei Gruppenkursen von bis zu 80 Prozent

Das Fitnessgeschäft läuft nach der Aufhebung der Coronamassnahmen schleppend. «Bei den Teilnahmen zu Gruppenkursen gab es einen Zusammenbruch von bis zu 80 Prozent», sagt Jörg. Auch Kurse über Mittag rentierten nicht mehr. Das könne mit dem weiterhin verbreitenden Homeoffice zusammenhängen, aber auch mit der Angst vor Coronaansteckungen, mutmasst Jörg.

Er hoffe aber, dass die Teilnehmerzahl bei Gruppenkurse nach den Sommerferien wieder anzieht. Bei der Auslastung seiner Fitnesscenter sieht die Entwicklung erfreulicher aus. «Wir sind dort noch nicht auf Vor-Corona-Niveau, aber auf gutem Weg.»

Unternehmer Pascal Jörg betreibt an den sechs Standorten Dulliken, Boningen, Olten, Lostorf, Wangen bei Olten und Herzogenbuchsee BE insgesamt zwei Fitnesscenter für beide Geschlechter und fünf Ladyfitness mit Zutritt ausschliesslich für Frauen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen