Olten Pumptrack-Projekt im Kleinholz nimmt Fahrt auf Geht es nach den Vorstellungen des Bike Club Olten, könnte der Spatenstich zur Anlage im Herbst erfolgen. Zuerst ist es jedoch das nächste Ziel, eine verbindliche Leistungsvereinbarung und einen Pachtvertrag für die Nutzung des Geländes zustande zu bringen. Urs Huber 20.03.2021, 14.00 Uhr

Pumptrack im Kleinholz gewinnt an Konturen. zvg

Die Realisation eines Pumptracks in Olten nimmt konkrete Formen an. Nachdem der Oltner Stadtrat Anfang März das Projekt grundsätzlich begrüsst hat, diskutierten am Montag die Initianten vom Bike Club Olten mit Vertretern der Stadtbehörden die nächsten Schritte. Ziel der Initianten ist es, bis Anfang April eine verbindliche Leistungsvereinbarung und einen Pachtvertrag für die Nutzung des Geländes auf der ehemaligen Minigolf-Anlage unterzeichnen zu können, sodass die bisherigen Ideen in Baupläne umgewandelt werden können.