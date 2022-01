Olten: Professor sorgt für Schneiderinnen und Schneider in Uganda

Olten Professor der FHNW Olten lanciert Berufsschule in Uganda Ausbildungsplätze für Jugendliche in Uganda schaffen ist das Ziel von Rolf Meyer, Professor für Entrepreneurship an der Hochschule für Wirtschaft in Olten. Deswegen hat er am 6. Dezember ein Crowdfunding-Projekt lanciert. Denise Donatsch Jetzt kommentieren 04.01.2022, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Rolf Meyer in der Sekundarschule BSSK, die vor gut 10 Jahren gestartet ist. Zvg

Aktuell besuchen zehn Jugendliche in Uganda, eines der weltweit ärmsten Länder, Maggies Schneiderschule, um dort das Handwerk rund um die Verarbeitung von textilen Stoffen zu erlernen. Mit dieser Berufsausbildung im Gepäck soll den Lehrlingen ermöglicht werden, später ein gutes Einkommen zu erwirtschaften und damit ihre zukünftigen Familien zu versorgen. Gestartet wurde die kleine Berufsschule mit Unterstützung von Rolf Meyer, Professor für Entrepreneurship an der Hochschule für Wirtschaft (FHNW) in Olten.

Rolf Meyer Zvg

Seine Hauptantriebsfeder: Jugendlichen aus armen Verhältnissen Zugang zu Bildung ermöglichen. Maggie wiederum, eine erfahrene Schneiderin aus Uganda, die bislang hauptsächlich Schuluniformen herstellte, beteiligt sich ebenfalls am Aufbau der Berufsschule. Für die Mutter eigentlich nichts Neues, da sie bereits seit Längerem Kindern aus den Nachbardörfern das Nähen und Flicken beibringt.

Einer, der Geschäftsideen entwickeln hilft

Meyer, der seit rund 23 Jahren an der FHNW Studierende darin ausbildet, Geschäftsideen zu entwickeln und eigenen Unternehmen zu gründen, hat insbesondere die Corona-Zeit für diese Aufbauarbeit genutzt. «Dadurch, dass die Schulen in Uganda wegen Corona schliessen mussten, konnte Maggie kaum mehr Schuluniformen verkaufen», so Meyer. Weshalb die Schneiderin damit begann, Leute auszubilden. Der Grundstein für die Berufsschule war somit gelegt. Meyer, der aufgrund früherer Projekte regelmässig nach Uganda reiste und dadurch von Maggies Aktion erfuhr, war begeistert von deren Ideen und entschied sich, das Ganze zu unterstützen.

In einem ersten Schritt wurde ein Kompetenzprofil erstellt, das aufzeigen soll, was die Auszubildenden alles können müssen, damit sie später im Beruf erfolgreich sind. Ebenfalls war es nötig, für Räumlichkeiten und Arbeitsgeräte zu sorgen.

Mittlerweile ist aus Maggies Bemühungen, ihr Wissen und Können anderen weiterzugeben, ein kleines Ausbildungszentrum entstanden, wo sieben junge Frauen und drei junge Männer innerhalb von 12 bis 18 Monaten die verschiedenen Techniken des Nähens und Flickens sowie den Umgang mit verschiedenen Materialien und Maschinen erlernen. Auch ist eine weitere Ausbildnerin, eine gute Bekannte von Maggie und ebenfalls erfahrene Schneiderin, zur Unterstützung dazugestossen. Meyer sagt:

«Natürlich ist es nicht so, wie wir es uns von der Schweiz gewohnt sind. Die Jugendlichen arbeiten auf sehr engem Raum, mit teils manuell betriebenen Maschinen, so wie einst unsere Urgrosseltern.»

Einen Vorteil hätten die Maschinen jedoch – man sei bei Stromausfall unabhängig.

Weiter, im weiter in der Entwicklung

Doch dabei soll es nicht bleiben. Das Ziel des 51-Jährigen ist es, die Berufsschule weiter auszubauen. In einer nächsten Etappe sollen Ressourcen für bis zu zwanzig Lernende geschaffen werden. Dazu müsste die zweite Hälfte des Gebäudes, in welchem sich Maggies Schneiderschule eingerichtet hat, dazu gemietet werden können. Ebenfalls würden natürlich mehr Maschinen und Materialien benötigt.

Dies bedarf doch einiges an finanziellem Mehraufwand, weswegen Meyer am 6. Dezember ein Crowdfunding-Projekt lancierte, um so das benötigte Geld zu sammeln; Stand am 29. Dezember: 12'462 von 20'000 Franken. Die ersten beiden Fundraising-Etappen – die Anschaffung diverser Arbeitsmaterialien wie Knöpfe und Stoffe sowie die Löhne der beiden Ausbildnerinnen – hätten bereits erreicht werden können.

Die Gruppe angehender Schneiderinnen und Schneider. Zvg

Etappe Nummer 3 – die Inbetriebnahme zusätzlicher Ausbildungsräume, die Aufnahme zehn weiterer Auszubildenden sowie der Zukauf von Nähmaschinen – sei jedoch noch nicht erreicht worden. «Nebst finanziellen Spenden sind wir auch dankbar um jede Nähmaschine, die irgendwo ungebraucht herumsteht und an uns weitergegeben wird.»

Eine für uns alte Maschine könne in Uganda noch sehr gut und lange eingesetzt werden. Alle, die Maggies Schneiderschule in Uganda monetär unterstützen möchten, haben noch bis zum 21. Januar via Crowdfunding-Plattform «crowdify» die Möglichkeit. Für Maschinenspenden kann Meyer über den dortigen Kontaktbutton angeschrieben werden.

Hier der Link zum Crowdfunding.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen