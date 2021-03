Olten Prix Cornichon: Schweizer Kabarett-Preis nun offiziell an Uta Köbernick überreicht Am Donnerstag wurde der Schweizer Kabarett-Preis 2020 offiziell an Uta Köbernick übergeben. Nachdem die Corona-Lage die Oltner Kabarett-Tage 2020 und damit auch die Preisverleihung verhindert hatte, konnte nun die Preisübergabe stattfinden. Urs Huber 18.03.2021, 19.30 Uhr

Verleihung des Prix Cornichon 2020 an Uta Köbernick. Bruno Kissling

Sie wirke zart, zerbrechlich gar, schreibt SRF Kultur über die aktuelle Preisträgerin des Schweizer Kabarett-Preises Cornichon 2020. «Aber dieser Eindruck hält nur, bis ihre Stimme erklingt – ausgestattet mit vielen Facetten und vor allem mit einer grossen Kraft.» Die Rede ist da – genau – von Uta Köbernick.

Endlich die offizielle Übergabe

Am Donnerstagnachmittag konnte der Preis in Olten endlich offiziell vergeben werden, nachdem Corona, wir wissen es alle, die Oltner Kabarett-Tage 2020 und damit auch die Preisverleihung verhindert hatte. Die Kulisse dafür; ungewöhnlich, aber gar nicht mal so übel. Zwar inmitten von Parkplatz suchendem Autoverkehr, Fussgängern, Velofahrern, aber immerhin auch vor dem Hintergrund all ihrer Vorgängerinnen und Vorgänger am Quai Cornichon. Die 45-jährige Uta Köbernick ist, will man Elsie Attenhofer (1988) nicht dazuzählen, die erste Solokünstlerin, die den Kabarettpreis Cornichon überreicht bekommt.

Subtil, witzig und zugleich kritisch hinterfragend

Die Attribute, mit denen jeweilige Preisträgerinnen und Preisträger dieses Genres geschmückt werden: Sie gleichen sich alle. Die Stuttgarter Zeitung hebt die «poetischen, wortspielreichen und oft subtil komischen Texte» hervor, in Olten wird Uta Köbernick «für ihre subtile, witzige und zugleich kritisch hinterfragende Arbeit» geehrt, wie die Oltner Kabarett-Tage verlauten lassen. Lorbeeren aus der Kabaretthauptstadt der Schweiz, nachdem die Künstlerin unter anderem auch mit dem Salzburger Stier (2016) als Repräsentantin der Schweiz, dem Stuttgarter Besen (2008) und im selben Jahr mit dem Bielefelder Kabarettpreis (2. Platz) ausgezeichnet wurde.

«Jeder Mensch hat innere Werte...»

Wenn die Preisträgerin in die Welt hinausschleudert, dass «jeder Mensch innere Werte» habe, was soviel wie «falsche Organe» heisse, dann wirkt die Mittvierzigerin tatsächlich eher schon görenhaft, geistig frontal, bissig-boshaft, ungezähmt. Satire, die Lacher erntet, aber kein Schenkelklopfen provoziert.

Bei der Preisverleihung jedoch gab sich Uta Köbernick ganz moderat, fühlte sich vom Schöpfer ihres enthüllten Konterfeis, Werner Nydegger, «getroffen», wie sie sagte und gab zu verstehen, ja, sie komme sich jetzt ein bisschen komisch vor mit Cornichon, Blumenstrauss und dem Preis, für den sie aus bekannten Gründen ja gar nichts habe zeigen können in Olten.

Ohne Gitarre und Geige, nur das Wort

Und so las sie flugs einen Text vor, ohne begleitende Musikinstrumente. Nur das Wort galt. «Ich wär’ so gerne alle Zweifel los», hiess der. Eine Kaskade unbeantworteter philosophisch-poetischer Fragen verhallte in der Oltner Winterwelt Köbernicks, die man eigentlich auch als Liedermacherin bezeichnen könnte. Und die auch gelernte Schauspielerin hätte werden und auf eine klassische Bühnenkarriere hätte setzen können. Aber: Sie wollte nicht. Zum Glück, möchte man sagen.

Dass man sich schliesslich noch im Klostergarten am Feuer zum ungezwungenen Beisammensein ohne Protokoll traf, wärmte auch Hände und Füsse der Anwesenden. Für eine warmes Herz hatte Köbernick zuvor gesorgt.