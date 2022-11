Kirchgemeinde begründet Vorgehen rund um Oltner Stadtkirche

Olten Präsidentin der christkatholischen Gemeinde rechtfertigt Handeln rund um die Stadtkirche: «Wir wurden nicht ganz ernst genommen und belächelt» Eingeschlagene Glasscheiben oder geklauter Opferstock: Bei der Oltner Stadtkirche kommt es immer wieder zu unschönen Vorkommnissen. Deshalb habe die christkatholische Kirchgemeinde reagieren müssen, sagt deren Präsidentin Monique Rudolf von Rohr. Und auch das geplante Adventsdorf 2022 macht ihr Sorgen. Fabian Muster Jetzt kommentieren 04.11.2022, 18.30 Uhr

Rund um den Sockel der Stadtkirche in der Oltner Innenstadt kommt es laut Kirchgemeindepräsidentin immer wieder zu unschönen Vorkommnissen. Bruno Kissling

Die christkatholische Kirchgemeinde Region Olten mit ihren 31 angeschlossenen Gemeinden hat in den vergangenen Jahren turbulente Zeiten erlebt: angespannte Finanzsituation und darum nötige Verkäufe von Land und Liegenschaften, gespaltene Gemeinschaft wegen des im Mai 2020 entlassenen Pfarrers und kürzlich die nicht umsetzbare Vermietung eines Teil des Kirchgemeindehauses in der Oltner Kirchgasse an die Modekette Nile. Dazu kommt die seit Jahren schwierige Situation mit den Randständigen rund um ihre Stadtkirche, die schliesslich zu einem Verbot von Littering, lauter Musik oder Fahrzeugen auf dem Sockel führte.

Seit Beginn ihrer Amtszeit im Frühling 2020 hatte die Kirchgemeindepräsidentin Monique Rudolf von Rohr also allerhand zu tun. Deshalb hat der Gemeinderat am Donnerstagabend zum Apéro eingeladen mit anschliessendem Konzert in der Stadtkirche, «um die Zusammenarbeit und die gegenseitige Unterstützung in Angelegenheiten rund um die Stadtkirche zu festigen und das gegenseitige Verständnis zu fördern», wie es in der Einladung etwas umständlich hiess.

Es kamen fast der gesamte Stadtrat – Stadtpräsident Thomas Marbet musste sich krankheitshalber entschuldigen – sowie ein Vertreter des kantonalen Amts für Gemeinden.

Präsidentin Monique Rudolf von Rohr (links) bei ihrer Rede am Donnerstag im Kirchgemeindehaus, im Hintergrund drei von vier Stadträten und eine Stadträtin sowie SP-Gemeindeparlamentarierin Christine von Arx (hinten in der Mitte). zvg/Kurt Schibler

Vorkommnisse im 2020 zwangen Kirchgemeinde zum Handeln

Denn laut Rudolf von Rohr seien die Zustände beim Start des neuen Kirchgemeinderats im Mai 2020 – der bisherige hatte im Dezember 2019 in globo seinen Rücktritt wegen des schwelenden Konflikts mit dem Pfarrer erklärt – dermassen schwierig gewesen, das man handeln musste, rechtfertigte sie sich.

Das führte im März dieses Jahres zum erwähnten Verbot rund um die Stadtkirche. «Wir wurden zwar, so mein persönliches Empfinden, nicht ganz ernst genommen, belächelt.» Das sei der Zeitgeist und damit müsse man sich abfinden, so der Tenor damals.

Monique Rudolf von Rohr ist seit Frühling 2020 Kirchgemeindepräsidentin der christkatholischen Kirche Region Olten. Patrick Lüthy

Zum Handeln bewegten die Kirchgemeinde Vorkommnisse, die rund um und in der Stadtkirche geschehen sind. Rudolf von Rohr erwähnte diese in nicht abschliessender Aufzählung: Die Glaswand um den Anschlagkasten wurde zerschlagen, Pflastersteine gegen die Seitentüre geschmissen, Glasfenster eingeschlagen oder der Opferstock zuerst beschädigt und dann sogar ganz abtransportiert.

Zudem wurde bei der Erstauflage des Adventsdorfs im vergangenen Jahr der Briefkasten vollständig umzäunt und die Stadtkirche war nur schwer zugänglich. Das bewegte die Kirchgemeinde dazu, einen Brief an Stadt und Gewerbe zu schreiben, um auf diese «unhaltbaren Zustände» aufmerksam zu machen.

Die Situation um Stadtkirche hat sich mittlerweile gebessert

Das half: Der Brief löste Gespräche zwischen den erwähnten Parteien aus und förderte das Verständnis, so Rudolf von Rohr. Gewerbevertreter suchten nun regelmässig den Kontakt mit der Kirchgemeinde, bevor Anlässe um die Stadtkirche durchgeführt würden.

Auch von der Stadtverwaltung werde man nun unterstützt: So organisiert die Abteilung Ordnung und Sicherheit jeweils monatlich ein Treffen mit Vertretungen der Kirchgemeinde, des «Coop City», der Kantonspolizei, der Gruppe Sicherheit Intervention und Prävention, kurz SIP, sowie der Sozialdirektion.

Die Situation rund um die Stadtkirche sei zwar mittlerweile besser geworden, aber die Probleme rund um den Sockel seien noch immer nicht gelöst. «Wir müssen weiterhin zusammenarbeiten und dran bleiben», sagte Rudolf von Rohr. Man sei eine kleine Kirchgemeinde, die Stadtkirche stehe mitten im Zentrum des Geschehens und «so müssen wir lernen, wie wir alle gemeinsam mit den Schwierigkeiten fertig werden».

Kritik am Adventsdorf und dessen «Gigantismus»

Doch Monique Rudolf von Rohr sah bereits weiteres Ungemach auf die Kirchgemeinde zukommen. Die Rede war vom geplanten Adventsdorf in diesem Jahr. Als sie heute die Zeitung gelesen habe, sei ihr etwas bange geworden «vor dem Gigantismus, der in der Kirchgasse Einzug halten soll».

Wie könne so noch eine besinnliche Stimmung aufkommen? Sie fragte sich auch, ob so die Türen der Stadtkirche während des Adventsdorfs noch offengehalten werden könnten – dies sei doch aber gerade in der vorweihnachtlichen Zeit sehr wichtig.

