Olten Polizei nimmt zwei Männer fest - sie hatten Autos aufgebrochen Nachdem zwei Autos aufgebrochen wurde, hat die Polizei in der Nacht auf Samstag in Olten zwei Männer festgenommen. 12.11.2022, 14.17 Uhr

Am Samstag, 12. November, kurz nach Mitternacht, meldete ein aufmerksamer Passant der Alarmzentrale, dass am Geissfluhweg in Olten ein Auto aufgebrochen werde. Eine der aufgebotenen Patrouillen der Kantonspolizei Solothurn konnte kurz darauf die beschriebenen Personen festnehmen.