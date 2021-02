Olten Plötzlich zu wenig Verkehr im Säli: Warum der Stadtrat die Massnahmen nun aufschiebt Der Stadtrat von Olten schiebt die auf Anfang März angekündigten Verkehrsberuhigungsmassnahmen auf. Urs Huber 25.02.2021, 05.00 Uhr

Im Januar hatte es noch ganz ultimativ getönt. «Das Säliquartier wird dichtgemacht», titelte diese Zeitung, nachdem der Stadtrat von Olten bekannt gegeben hatte, die Durchfahrten in besagtem Quartier zu verunmöglichen beziehungsweise zu erschweren. Die Regelung sollte für die Dauer von einem Jahr gelten; probeweise.

Mehrverkehr aussergewöhnlich

Ab 1. März hätte alles stehen sollen Anfang März hätte es so weit sein müssen. Allfälligen Beschwerden gegen den stadträtlichen Entscheid wurde gar die aufschiebende Wirkung entzogen. Zwei mobile Schranken und eine Sperre sollten dem Quartier spürbare Entlastung vom Fluchtverkehr bringen. Den Verkehr auf der Riggenbachstrasse hätte eine Barriere verunmöglicht.

Eine weitere Schranke wäre nördlich des Vögeligartens zwischen Engelbergstrasse und Pfarrweg zu liegen gekommen. Und eine komplette Durchfahrtssperre östlich des Maria-Felchlin-Platzes hätte den Verkehr auf der ganzen Länge der Reiserstrasse verunmöglicht. Ursache des ungewöhnlich konsequenten Beschlusses damals: die aktuelle Baustelle Bahnhofquai. Sie brachte dem Säliquartier wider Erwarten 30 bis 40 Prozent mehr Verkehr.

Jetzt ist eher wieder Ruhe eingekehrt

Nun hält der Seitenradar bezüglich Fahrzeugbewegungen an der Reiserstrasse aber fest: Die Anzahl der Fahrten hat sich auf tiefem Niveau stabilisiert. Auf jenem nämlich, welches üblicherweise vorherrscht im Säliquartier. Als mögliche Ursache dafür käme allenfalls die aktuelle Homeoffice-Pflicht in Frage.

Deshalb hat der Stadtrat beschlossen, auf die sofortige Umsetzung der Massnahmen momentan zu verzichten und erst dann umzusetzen, wenn sich wieder eine Zunahme der Verkehrsbewegungen ergibt. Aufgeschoben ist also nicht aufgehoben? Stadtpräsident Martin Wey meint auf Anfrage:

«Wir werden die Massnahmen umsetzen, wenn die Verkehrszahlen Dringlichkeit bedingen.»

Allerdings stützte sich diese Dringlichkeit der Mitte Januar angekündigten Verkehrsberuhigung neben der Anzahl Fahrzeugbewegungen auch darauf, dass mehrere parlamentarische Vorstösse in selbiger Sache lanciert worden waren. Wer jetzt mutmasst, der Stadtrat könnte eingeknickt sein, irrt. Das entsprechende Absperrmaterial ist eingekauft und liegt griffbereit vor, so die Stadtkanzlei. «Wir haben immer zum Ausdruck gebracht, die Dringlichkeit der Massnahmen sei gekoppelt an die Anzahl Bewegungen im Quartier», so Martin Wey weiter.

Will heissen: erst konkrete Zahlen – dann die Dringlichkeit. Insofern hat wohl die Corona-Pandemie dem Vorhaben einen Streich gespielt. Denn die aktuellen Zahlen lassen die Dringlichkeit zumindest anzweifeln.

Auch verfahrenstechnische Komponente

Die aufgeschobenen Massnahmen haben dennoch auch einen verfahrenstechnischen Ansatz. Drei Beschwerden sind gegen die Bestimmung eingereicht worden, wonach allfälligen Beschwerden gegen den stadträtlichen Beschluss keine aufschiebende Wirkung zukommt. Entschieden ist allerdings noch nichts. Wie Rolf Ziegler vom kantonalen Amt für Verkehr und Tiefbau auf Anfrage zu verstehen gibt, fällt der Entscheid in Kürze. «Ich würde sagen, im Laufe der nächsten Woche sicher.»

Für Erich Bächler, einer der Initianten des Volksauftrages «Für mehr Begegnung im Säliquartier», ist der stadträtliche Entscheid mehr als fraglich. «Ich bin überrascht und gleichzeitig enttäuscht», gibt er unumwunden zu verstehen. Das Phänomen der Überbelastung im Säliquartier sei ja nicht neu und bereits vor der Eröffnung der Baustelle Bahnhofquai bekannt gewesen. Entsprechende Initiativen ebenso. «Insofern kommt mir der Aufschub unverständlich vor», so Bächler.