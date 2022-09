Segelflugplatz Gheid Olten: 89-jährige Seniorin fliegt mit

Olten Passagiersegelflüge auf dem Flugplatz Gheid: Innert drei Sekunden von 0 auf 100 km/h Rund hundert Passagierflüge führte die Segelfluggruppe Olten am vergangenen Wochenende durch. Mit dabei war auch eine 89-Jährige. Daniel Steffen Jetzt kommentieren 04.09.2022, 17.45 Uhr

Unmittelbar vor dem Aufsetzen. Der Passagier hält die Landung mit dem Handy fest. zvg / Daniel Steffen

Es braucht ein wenig Mut, um sich in ein Segelflugzeug zu setzen und mit vier Gurten straff angeschnallt zu werden. Doch der erfahrene Fluglehrer auf dem hinteren Sitz strahlt Ruhe und Vertrauen aus. Zudem hat sich das Schulungssegelflugzeug ASK-21 HB-1589 in über 32000 Flügen bestens bewährt. Die ASK-21 wird seit über vierzig Jahren aus Glasfaser verstärktem Kunststoff gebaut und entspricht dem aktuellen Stand der Technik.

Das doppelsitzige Segelflugzeug ASK-21 steigt beim Windenstart steil in den Himmel. zvg / Daniel Steffen

Ein Flughelfer klinkt das Windenseil auf der Rumpfunterseite ein und hebt den Flügel. Der Windenfahrer zieht das Seil langsam ein und auf das Funk-Kommando «Seil straff, Seil straff» beschleunigt das Segelflugzeug innert drei Sekunden auf 100 km/h.

Der Pilot zieht den Steuerknüppel sanft nach hinten, der Horizont verschwindet – und die Passagierin sieht nur noch den Himmel vor sich. Steil geht es nach oben. Nach etwa 25 Sekunden senkt sich die Nase und das Seil klinkt aus. Der Pilot steuert die Rumpfnase unter den Horizont und die ASK-21 gleitet mit rund 90 km/h in etwa 300 Meter über Grund durch die Luft.

Grosse Begeisterung nach den Segelflügen

Die Zeit vergeht im Flug; schon steuert der Fluglehrer die 800 Meter lange Graspiste an. Der Pilot hebt sanft die Rumpfnase, das Haupt- und Heckrad berühren bei minimaler Geschwindigkeit gleichzeitig den Boden. Das Segelflugzeug rollt noch hundert Meter über die Piste, verliert an Geschwindigkeit und steht auf den Meter genau an der gewünschten Stelle. Der Flügel senkt sich, die Kabinenhaube wird geöffnet.

Die 89-jährige Edith Klauke hat den Segelflug mit Fluglehrer Thomas Frey genossen. zvg / Daniel Frey

Vor dem Start kann man bei den Passagieren konzentrierte Gesichter beobachten; nach dem Flug sind alle – ob weiblich oder männlich – begeistert. So strahlt auch die 89-jährige Edith Klauke über das ganze Gesicht. Sie hatte sich eine Liste erstellt, was sie noch erleben möchte. Den Segelflug vergangenen Samstag hat sie nicht bereut.

«Nun verstehe ich, warum ihr dieses Hobby ausübt», sagt ein Mann beim Aussteigen. Und andere Passagiere absolvieren spontan einen zweiten Segelflug. Eine kleine Festwirtschaft und eine Flugzeugausstellung sorgen dafür, dass die Flugbegeisterten auf dem Gheid verweilen können. Zu Recht, denn der Flugplatz Olten Gheid gilt als der schönste Flugplatz der Schweiz.

Fluglehrer Oliver Bachmann schliesst die Kabinenhaube für den nächsten Windenstart. zvg / Daniel Steffen

Die Segelfluggruppe Olten ist 90 Jahre alt

Achtzehn Männer und zwei Frauen gründeten vor neunzig Jahren die Segelfluggruppe Olten. Die ersten Starts erfolgten vom Engelberg in Richtung Dulliken. Mit der Einführung des Windenstarts Mitte der 1930er-Jahren konnten die Segelflugaktivitäten auf den Flugplatz Olten Gheid verlegt werden.

Doppelsitziges Segelflugzeug ASK-21 im Anflug auf den Flugplatz Olten Gheid. zvg / Daniel Steffen

Dem Windenstart ist es auch zu verdanken, dass auf dem Gheid immer noch geflogen wird: Vor 44 Jahren trat auf dem Gheid ein Motorflugverbot in Kraft, um das Grundwasser zu schützen und Lärmemissionen über der Stadt zu eliminieren. Die Oltner Segelflugzeuge wurden damals mit Motorflugzeugen in die Luft gezogen.

In letzter Minute gelang es, eine Sonderbewilligung für Windenstart zu erhalten. Ein Windenstartbetrieb verursacht keinen Lärm und gefährdet kein Grundwasser. Heute gehört der Segelflugzeugplatz Gheid zur Stadt Olten wie der Bahnhof, die Aare und das Sälischlössli.

Sonntagmorgenum 9.19 Uhr: Warten, bis sich der Nebel lichtet. zvg / Daniel Steffen

Mitfluggelegenheit ab nächstem Frühling wieder möglich

Die Segelflugsaison 2022 neigt sich dem Ende zu. Im Winter werden die Flugzeuge von den Mitgliedern der Segelfluggruppe gründlich gereinigt und gewartet. Doch die nächste Flugsaison kommt bestimmt. Wer das Passagierflugwochenende vom 3. und 4. September verpasst hat, kann sich im nächsten Frühling vor Ort nach einer Mitfluggelegenheit erkundigen.

