Olten Oltner Street Food Festival: «Es ist alles so schön bunt hier» Gesunde, von Covid Genesene und die gegen Covid Geimpften genossen die Tage am Street Food Festival auf der Oltner Schützi. Hans Peter Schläfli 09.08.2021, 05.00 Uhr

Nicht nur essen, sondern auch Gauklerei kam am Festival zum Zuge. Hans Peter Schläfli

Das Auge isst mit. «Es ist alles so schön bunt hier», sang Nina Hagen 1978. Am Wochenende wurde der Traum der deutschen Punk-Grossmutter auf der Schützenmatte Olten in essbarer Form wahr. Schwarzes Softice, rosarote Hamburger, dunkelblaue Waffeln. An der sechsten Ausgabe des Oltner Streetfood Festivals gab es nicht nur Speisen aus aller Welt zu geniessen, der neue Trend sind die ausgeflippten Farben, mit denen die hungrigen Mäuler verführt werden sollen.

Schwarze Glace sieht doch cool aus

Und es funktionierte. Hausi Rawyler aus Rickenbach kaufte eine schwarze Glace. «Einfach, weil es cool aussieht», meint der Mann, probierte und gab dann mit auffällig schwarzer Zunge zu verstehen: «Wunderprächtig! Ich spüre Kokosnuss und Mandeln.» Für die schwarze Farbe verwende er geschmacksneutrale Aktivkohle, erklärt Vladimir Wins, der zusammen mit seinem Sohn die Glace anbietet.

«Es darf keine Vanille, Schokolade oder Erdbeere sein, das gibt es überall und interessiert niemanden mehr. Ich will besondere Farben und Aromen anbieten, das macht die Leute neugierig.»

Er sei froh, wieder einigermassen normal arbeiten zu können, meint der gebürtige Russe, der in Bern lebt. «Letztes Jahr habe ich ganze zwei Prozent des früheren Umsatzes gemacht. Zum Glück konnte ich 2019 etwas Geld auf die Seite legen, sonst wäre ich jetzt pleite. Es ist noch nicht so wie früher, aber es wird langsam wieder besser. Ich hoffe, dass es bald auch wieder ohne Zertifikat geht, der Aufwand schreckt viele Leute ab.»

Von Argentinien über Mexiko, Holland, Griechenland, Nepal, Tibet und bis nach Taiwan reichte die Speisekarte auf der Schützenmatte. Der Pakistaner Shah lebt im Thurgau und reist mit seinem Food Corner durch die Schweiz. «Die Leute wollen etwas Neues ausprobieren und wir kochen mit Gewürzen, die in der Schweiz noch nicht so bekannt sind», verrät Shah sein Geheimnis. In der Krise habe er sich als Fahrer für die Post über Wasser gehalten. «Es wäre schön, wenn wir endlich wieder wie früher leben könnten, aber wir müssen das akzeptieren. Die Schutzmassnahmen machen alles viel schwieriger und wir müssen doppelt so viel arbeiten.»

Es gab aber nicht nur Speisen aus fernen Ländern, sondern auch echtes Walliser Raclette auf dem Platz. «Rind und Speck, das passt zusammen», sagte der 23-jährige Emanuel Mahler aus Oftringen, der sich einen Feuerspiess gekauft hatte. «Ich habe gehofft, ich finde Pulled Pork, das ist mein Favorit.» «Das Fleisch kommt aus Graubünden», antwortet der Grillmeister auf die Frage, woher die Idee für die riesigen Spiesse komme. Und er ergänzt leicht verlegen: «Früher nannten wir sie einfach Zigeunerspiesse, aber der Name passte einigen Festivalbetreibern leider nicht mehr.»

Neue Regeln für den Besuch

Für das Oltner Streetfood Festival galt die neu geschaffene, sogenannte 3G-Regel. Eintritt wurde nur Gesunden, Genesenen und Getesteten gewährt. Wer also an das Fest wollte, musste beim Eingang zwingend ein gültiges Covid-Zertifikat vorweisen können. Es hatte trotz zusätzlicher Kontrolle keine Schlange vor dem Eingang. Der erste Selbstversuch mit dem auf Papier ausgedruckten Zertifikat: Eine junge Frau liest den QR-Code mit ihrem Handy ein, der Name taucht auf, das grüne Licht leuchtet. Die Kontrolleurin vergleicht den Namen auf seinem Handy mit meinem Ausweis. Alles stimmt, nach weniger als einer Minute ist man auf dem Festgelände. Rechtsumkehrt, zurück hinaus in die kleine Schlange und zweiter Selbstversuch, diesmal mit dem digitalen Zertifikat auf dem Handy. Es winkt ein junger Mann mit einem Tablett. Auch er liest den QR-Code ein und sekundenschnell leuchtet das grüne Licht. Auch er vergleicht den Namen mit dem Ausweis. Dasselbe Ergebnis: Das System funktioniert geschmeidig. Fazit: Wer geimpft ist, empfindet das System als Belohnung und geniesst erleichtert das kleine Stück Freiheit, das ins Leben zurückgekehrt ist.

Schnelltests verdienen ihren Namen

«Ich bin jung und gesund, mir macht der Virus nichts und ich sehe nicht ein, warum ich mich impfen lassen sollte», sagt Dominik Wyss aus Schönenwerd, während er vor dem Testzentrum auf das Resultat seines Schnelltests wartete. «Es war nicht so schlimm», kommentierte er das Prozedere, bei dem eine Art überlanges Ohropax durch die Nase bis in den Rachen eingeführt wird. «Das ist mir es wert, sonst müsste ich zu Hause rumsitzen und würde mich langweilen.» Etwa 20 Minuten solle es dauern, bis das Zertifikat auf dem Handy eintrifft, habe man ihm gesagt. Da reichte ihm auch schon die Freundin einen Drink durch den Zaun, um das Warten zu versüssen. Sie habe sich das Covid-Zertifikat bereits am Vortag geholt, meint sie. Noch sind die Tests gratis, egal, ob das Zertifikat aus medizinischen Gründen nötig ist oder nur dem Eintritt ans Fest dient.

Der Bundesrat hat angekündigt, dass sich das ändern könnte, sobald wirklich alle geimpft sind, die sich impfen lassen wollen. Dann könnte es so weit kommen, dass Partygänger ihre Schnelltests selber zahlen müssen. Eine kleine Umfrage bei den Wartenden vor dem Testzenter ergibt: Geht es ans eigene Portemonnaie, sieht das die eine Hälfte als Motivation, sich doch noch impfen zu lassen. Die anderen bezeichnen dies als Impfzwang, der durch die Hintertüre eingeführt wird.