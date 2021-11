Oltner Budget 2022 mit Steuererhöhung kommt vors Volk

Finanzen Oltner Gemeindeparlament beschliesst Steuererhöhung – Volk kann aber über Budget 2022 an der Urne abstimmen Es kam zum keinem Kompromiss trotz Appell des neuen Stadtpräsidenten: Nach der Steuererhöhung beschloss das Oltner Gemeindeparlament, den Entscheid dem Volk zu unterbreiten. Fabian Muster 26.11.2021, 01.06 Uhr

Das Gemeindeparlament tagte erstmals seit Januar 2020 wieder im Ratsaal im Stadthaus. Bruno Kissling

Es war eine denkwürdige Sitzung am Donnerstagabend im Oltner Ratssaal: Kurz vor Mitternacht hatte die Stadt Olten nach über fünfeinhalbstündiger Debatte das Budget 2022 unter Dach und Fach: In der Schlussabstimmung wurde der Voranschlag mit 21 zu 14 Stimmen bei 5 Enthaltungen angenommen. Dafür stimmten geschlossen die drei linken Fraktionen SP/Junge SP, Olten jetzt! und die Grünen plus GLP-Mitglied Christian Ginsig. Das Budget sieht eine Steuererhöhung bei den natürlichen Personen um 2 Punkte auf 110 Prozent, bei den juristischen Personen gleich um 10 Punkte auf 118 Prozent vor. Damit hat sich der Vorschlag der SP/Junge SP durchgesetzt, die für eine stärkere Besteuerung der Unternehmen in der Stadt Olten geweibelt hatte.

Dieser Vorschlag aus der Fraktion SP/Junge SP setzte sich zuerst dank des Stichentscheides des Parlamentspräsidenten Florian Eberhard, ebenfalls SP-Mitglied, gegen den Vorschlag der Finanzkommission durch, beide Steuerfüsse auf 108 Prozent zu belassen. Der stadträtliche Antrag, beide Steuerfüsse gleichmässig um 4 Punkte auf 112 Prozent zu erhöhen, unterlag schliesslich dem Antrag der SP-Fraktion.

Gleichzeitig hat das Gemeindeparlament einen Antrag von Urs Knapp mit 36 zu 1 Stimmen bei 3 Enthaltungen angenommen, das Budget 2022 dem Volk vorzulegen. Das FDP-Mitglied argumentierte erfolgreich, dass so die 30-tägige Referendumsfrist nicht abgewartet werden müsse und die budgetlose Zeit möglichst kurz gehalten werden könne. So kommt der Voranschlag voraussichtlich bereits am 13. Februar 2022 an die Urne statt erst Ende März. «Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es sowieso zu einer Volksabstimmung kommt», sagte er im Rat. Bereits im Vorfeld der Ratsdebatte haben nämlich die SVP mit dem Komitee für solide Stadtfinanzen angekündigt, das Referendum zu ergreifen, wenn eine Steuererhöhung beschlossen würde. Auch die FDP liebäugelte mit der Unterstützung des Referendums.

Stadtpräsident Thomas Marbet weibelte vergeblich für einen Kompromiss in der Steuerfrage, damit eine Volksabstimmung und damit eine budgetlose Zeit verhindert werden kann. Bruno Kissling

Vor dem Beschluss machte sich der neue Stadtpräsident Thomas Marbet für einen Kompromiss in der Steuerfrage stark und forderte die Fraktionen auf, auch nochmals über den Antrag des Stadtrats zu diskutieren. Dieser Vorschlag könne auch abgeändert werden. «Ein Kompromiss heisst, von der eigenen Extremposition abzurücken und zu überlegen, wo die eigene Schmerzgrenze ist.» Es sei wichtig, was man als neu gewähltes Parlament für ein Signal aussende. Ein Referendum und eine budgetlose Zeit sei nämlich auch für die Verwaltung «nicht lustig». Der Wunsch des Stadtpräsidenten, deshalb eine kurze Pause einzulegen, wurde vom Parlamentspräsidenten nach kurzem Zögern entsprochen. Die zehn Minuten nützten trotz eifrigem Austausch unter den Fraktionen nichts mehr: Es kam zu keinem Kompromissvorschlag.

Nach der Steuererhöhung und diversen angenommenen Streichungsanträgen sieht das Budget 2022 bei einem Aufwand von 116’582’800 Franken und einem Ertrag von 117’160’100 Franken einen Gewinn von 577’300 Franken vor. Ursprünglich wies der Voranschlag ein Plus von 356'300 Franken auf. Die Nettoinvestitionen belaufen sich neu auf 18’526’000 Franken.