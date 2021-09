Oltner 2-Stunden-Lauf: Endlich wieder gemeinsam rennen

Olten Oltner 2-Stunden-Lauf: Endlich wieder gemeinsam durch die Stadt rennen Der 34. Oltner 2-Stunden-Lauf brachte, unter besten äusseren Bedingungen, wunderbare Stimmung unter den Teilnehmenden und in die Innenstadt. Hans Peter Schläfli Jetzt kommentieren 19.09.2021, 18.00 Uhr

Und los geht's: Um 15 Uhr ertönte der Startschuss auf der Kirchgasse. Patrick Lüthy

Am Samstag wurde der Oltner 2-Stunden-Lauf wieder wie früher in der Kirchgasse gestartet. Die Stimmung war so wunderbar wie das Wetter. Und am Ende wurden rund 69’000 Franken für die gute Sache gesammelt.

Es war unschwer festzustellen: Manche mögens eben sportlich: Vor allem unter den jungen Läuferinnen und Läufern hatte es einige, die auf der Startlinie hin und her trabten wie nervöse Rennpferde. Sie hatten sich vorgenommen, möglichst viele Runden durch die Altstadt zu drehen. Andere, wie die meist älteren Walker, hatten sich eher im Vorfeld angestrengt, um möglichst viele Sponsoren zu generieren, damit sich die wenigen Runden finanziell auszahlen. Gemeinsam leisteten alle gleich viel: Zwei Stunden voller Einsatz für die gute Sache. Alle gaben im Rahmen ihrer Möglichkeiten die bestmögliche Leistung. «Die Stimmung des Festes gefällt uns besonders gut, deshalb war es für uns klar, dass wir in der Altstadt am gemeinsamen Start dabei sein wollten», sagte Thomas Rangel vom Team der Ministrantinnen. Gesponsort werde er von seiner Frau. «Gotti, Tante, Papi, Nachbarn!» Diese Sponsoren zählten die Jugendlichen auf. «Arbeitskollegen und Freunde» nannten die Älteren. Und dass viele Ameisen zusammen ein grosses Werk vollenden können, beweist der Endbetrag, den die insgesamt 353 Teilnehmer sammelten: 68’899 Franken sind ein stolzer Betrag. 25,5 Kilometer rannte zum Beispiel Kilian Bärtschi, der für Cultibo an den Start ging. Er sammelte so 2411 Franken. Und die Pallas Kliniken sponserten obendrein pro gelaufenen Kilometer und Teilnehmenden einen Franken.

Der gute alte Stempelprozess liess nostalgische Gefühle aufkommen. Patrick Lüthy

Mit Stempelkarte anstelle eines Chip

Es kamen auch nostalgische Gefühle auf, denn es war fast wie vor der Erfindung des Internets: Bei Start und Ziel mussten alle Laufenden ihre Karte abstempeln lassen. Nur die sportlichsten unter ihnen durften einfach durchrennen. «Für alle, die vorhaben, mehr als 20 Kilometer zu laufen, sitzt hier eine Person am Tisch, die eine Karte stempelt», erklärte Regula Weber das Privileg der Schnellsten. Auf ein elektronisches System wurde aus finanziellen Gründen verzichtet. Vielleicht erinnert ihn ein leichter Tinitus im Ohr noch während ein paar Tagen an den schönen Anlass, denn die Pistole, die Regierungsrat Peter Hodel beim Start abfeuern durfte, knallte wirklich laut. «Ich habe immer wieder im Oltner Tagblatt über den Anlass gelesen. Aber ich bin nie mitgelaufen, denn ich bin nicht wirklich sportaffin, dazu stehe ich», sagte der neue Solothurner Finanzminister aus Schönenwerd. «Ich geniesse den Moment. Der Zweistundenlauf ist eine perfekte Kombination, denn es ist ein Anlass für die Gesundheit, ein schönes Treffen für die Bevölkerung und gleichzeitig wird auch noch Geld für die Gute Sache gesammelt.»

«Es waren schon einmal 550 Personen am Start, da wurde es an manchen Stellen auf dem Rundkurs etwas eng», blickte Klaus Kaiser vom Kiwanis-Club Olten, seit zehn Jahren Präsident des Organisationskomitees, auf die vergangenen 33 Ausgaben zurück. «Wir sind sehr glücklich, nun wieder einen gemeinsamen Start anbieten zu dürfen, nachdem im vergangenen Jahr wegen der Pandemie jeder für sich laufen musste. Das Gefühl der Zusammengehörigkeit ist uns sehr wichtig, es ist einfach ein schönes, gemeinschaftliches Erlebnis.» Nun hofft er, dass nächstes Jahr, wenn hoffentlich der Spuk der Pandemie ausgestanden sein wird, wieder 400 Personen am Start sein werden.

Auf Papis Schultern lassen sich zwei Stunden gut ertragen. Patrick Lüthy

Es nahmen etwa gleich viele Personen im Vorfeld dezentral am 2-Stunden-Lauf teil wie am Samstag am Start in der Kirchgasse erschienen. Die dezentrale Teilnahme werde deshalb wahrscheinlich weiterhin möglich sein, die speziell entwickelte App Track-Tok habe sich bewährt, meinte Kaiser. «Die Individualisierung ist ein Zeichen der Zeit, wir dürfen uns nicht dagegen wehren, denn viele schätzend die Unabhängigkeit, wollen aber trotzdem etwas beitragen.» Auch die Kategorien mit Rädern und Rollen werde weitergeführt, und gerade für die schnellen Elektrobikes wäre es in der Stadt gar nicht möglich einen gemeinsamen Rundkurs abzusperren, findet Kaiser.

Der Wildpark Mühletäli wird auch unterstützt

Ein Trio in flottem Schritt unterwegs. Patrick Lüthy

Die knapp 69’000 Franken kommen diesmal zwei ganz unterschiedlichen Institutionen zu Gute: Im vor 70 Jahren gegründeten Wildpark im Mühletäli wird die in die Jahre gekommene Infrastruktur erneuert. Und die der evangelischen Kirche nahe stehende Organisation Horyzon wird mit dem Geld ein Programm in Kolumbien unterstützen, das Jugendlichen aus Armenvierteln in der Entwicklung von konstruktiven, selbstbestimmten und friedlichen Lebensperspektiven hilft, um den Teufelskreis der Armut und Gewalt zu durchbrechen.