Olten: Velos sollen künftig durch Altstadt fahren dürfen

Olten Nun wird geprüft, ob Velos künftig auf der Hauptgasse durch die Altstadt fahren dürfen – es gibt aber auch Bedenken Der Stadtrat muss prüfen, ob es in der Oltner Altstadt auf der Hauptgasse eine Mischzone für Fussgänger und Velofahrerinnen geben soll. Einen entsprechenden Vorstoss hat das Gemeindeparlament klar überwiesen.

Durch die gesamte Hauptgasse der Oltner Altstadt sollen künftig Velofahrten möglich sein. Bild: Bruno Kissling

Wer Olten als velofreundlich bezeichnet, der belügt sich wohl selbst. In einer Umfrage der Dachorganisation Pro Velo vom vergangenen Juni landete die Stadt am Jurasüdfuss auf dem 43. und letzten Rang. Ein bekanntes Nadelöhr ist die Verbindung der linken und rechten Stadtseite. Doch auch die Altstadt ist ein Hindernis für Velofahrende: Auf der Hauptgasse dürfen Drahtesel nur geschoben werden.

Das soll sich nun ändern: Das Gemeindeparlament hat am Donnerstagabend mit 23 zu 9 Stimmen bei 6 Enthaltungen einen Vorstoss überwiesen, der den Stadtrat beauftragt zu prüfen, ob in der Altstadt eine Mischzone für Fussgänger und Velofahrerinnen eingerichtet werden kann. Die beiden Initiantinnen des Auftrags, die Grünen Yael Schindler Wildhaber und Manuela Höfler, wollen Velos im Schritttempo durch die Hauptgasse fahren lassen. Damit hatten die beiden Grünen mehr Erfolg als mit dem dringlichen Vorstoss im November 2022, der befristet Schritttempo in der Winkelunterführung einführen wollte und im Parlament durchfiel.

«Hier gibt es klaren Handlungsbedarf», sagte Schindler Wildhaber im Plenum. Es sei zum Beispiel «schwer nachvollziehbar», dass in den Randzeiten ein striktes Velofahrverbot in der Altstadt herrsche. Sie glaube, dass eine friedliche Koexistenz möglich sei – so wie dies anderswo in Olten wie auf der Alten Holzbrücke, dem Salzhüsliweg oder der Kirchgasse bereits geschehe. Und: Mit Schritttempo sei nicht gemeint, dass Velos wie Fussgängerinnen unterwegs sein müssten, sondern einfach langsam fahren. «Das ist eine schweizweite Regelung und keine Erfindung von uns», sagte Schindler Wildhaber.

Trotz der klaren Zustimmung zum Auftrag kamen im Parlament Bedenken auf. Mehrmals wurde darauf hingewiesen, dass es fast unmöglich sei, den bei der Suppenküche/Gelateria steilen Bereich der Hauptgasse Richtung Alte Holzbrücke langsam zu befahren. Unter anderem äusserte sich Stadtpräsident Thomas Marbet diesbezüglich, der mehrere Jahre in der Altstadt gewohnt hatte. Er sagte: «Dort fährt niemand im Schritttempo runter.» Es sei auch Aufgabe der Stadt, die Fussgängerinnen zu schützen. Trotzdem zeigte sich der Stadtrat in seiner Antwort bereit, im Rahmen des Masterplans Velo zu prüfen, ob das Anliegen des Vorstosses umgesetzt werden könne.

Selbst die linke Seite äusserte sich kritisch. «Mischverkehr ist keine ideale Lösung, weil dieser immer Konflikte verursacht», sagte Lea Enzler von der SP/Junge SP. Es sei daher wichtig, dass mit Beschilderungen auf das Schritttempo hingewiesen werde.

Als einzige Fraktion stimmte die SVP geschlossen dagegen. Dass Velos im Schritttempo fahren würden, sei eher frommer Wunsch als realistische Vorstellung, sagte Sprecherin Ursula Rüegg. Sie plädierte vergeblich dafür, das Velokonzept ganzheitlich und nicht in Einzelteilen einzuführen.

