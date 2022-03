Anwohnende erhalten keinen Zugriff auf Polleranlage in Mühlegasse

Olten Neue Polleranlage an der Mühlegasse: Anwohnende bekommen keinen Zugriff, Gewerbetreibende schon Die Stadtregierung von Olten legt fest, wer die neue Anlage in der Mühlegasse ausserhalb der Güterumschlagszeiten bedienen darf. Franziska Roth 23.03.2022, 05.00 Uhr

Die neue Polleranlage in der Oltner Mühlegasse. zvg

Die Polleranlage in der Oltner Mühlegasse ist seit Mitte Januar in Betrieb. Nach fast zwei Monaten zog der Stadtrat Bilanz und kam zum Schluss, dass Anwohner und Anwohnerinnen keine Berechtigung erhalten sollen, um die Poller ausserhalb der Güterumschlagszeiten senken zu können. Die Oltner Stadtregierung hält fest, dass der Schutz der betreffenden Zonen im Vordergrund steht. Ausserdem ist die Zufahrt zu den Zonen Altstadt und Innenstadt weiterhin über den Klosterplatz ganztags gewährt.

In diesem Zuge beantragt der Stadtrat beim Stadtparlament, die Zonen Altstadt und Innenstadt zusammenzulegen. Bisher war es Lenkern von Motorfahrzeugen mit der Zufahrtsberechtigung für die Zone Altstadt nicht erlaubt, durch die Zone Innenstadt zu fahren und umgekehrt. In der Zone Altstadt befinden sich Hauptgasse, Ildefonsplatz, Graben, Marktgasse und so weiter und die Zone Innenstadt umfasst die Baslerstrasse und die Kirchgasse.

Gewerbe soll entlastet werden

Um das ohnehin schon unter Druck stehende Gewerbe in diesen Zonen zu entlasten, sollen Gewerbetreibende mit der «Pal-Gate»-App die Polleranlage bedienen können, beschliesst die Stadtregierung. Damit soll den Gewerbebetreibenden auch ausserhalb der offiziellen Zulieferzeiten ein Güterumschlag ermöglicht werden.