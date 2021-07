Dance Studio Olten mit «Tanzfacetten» Aufführung

Olten Neue Plattform für den Tanz ist entstanden – am Donnerstag und Freitag sind Aufführungen zu sehen Mit «Tanzfacetten» will das Dance Studio Olten ambitionierte Tänzerinnen und Tänzer fördern. 01.07.2021, 18.29 Uhr

Vorprofessionelle Tänzerinnen des Dance Studio Olten zeigen die Choreografie «Cinderella und ihre Schwestern». Patrick Lüthy

Regelmässige öffentliche Aufführungen sind für Bühnentänzerinnen und -tänzer von grösster Wichtigkeit. Die Coronapandemie hat solche Aufführungen in den vergangenen Monaten jedoch praktisch verunmöglicht. Das Dance Studio Olten bietet jungen Talenten daher eine neue Plattform, wie es in einer Mitteilung heisst: Mit dem erstmals durchgeführten Anlass «Tanzfacetten», der Donnerstag und Freitag am Abend in der Schützi stattfindet, gibt man fortgestrittenen Tänzerinnen und Tänzer die Möglichkeit, ihre Choreografien vor Publikum zu präsentieren. Die 1977 gegründete Tanzschule will mit «Tanzfacetten» die Kreativität und Auftrittskompetenz ihrer Schülerinnen und Schüler stärken. Eine Ausbildung im Dance Studio Olten könne den Grundstein für eine professionelle Tanzkarriere legen, sind die Leiterinnen Ursula Berger und Rosmarie Grünig überzeugt. (otr)