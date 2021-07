Ab Oktober: Neue Kita in der Region Olten

Olten Neue Kita Chlyholz: Ab Oktober erfüllt mit Kinderstimmen Der Gemeinnützige Frauenverein Olten betreibt ab Oktober die neue Kita Chlyholz im gleichnamigen Quartier. Die Betreiberin ist vom Standort überzeugt. Urs Huber 06.07.2021, 18.21 Uhr

Von links Eveline Erne (Leitung Ressort Kinderbetreuung GFVO), Doris Meister (Präsidentin GFVO), Melanie Jola (Leiterin der neuen Kita Chlyholz), Markus Spielmann (Präsident BGDO) und Tobias Käser (Öffentlichkeitsarbeit Ressort Kinderbetreuung GFVO) auf dem Balkon der künftigen Kita im Kleinholz. Zvg

«Der Gemeinnützige Frauenverein Olten (GFVO) eröffnet im Oktober 2021 mit der Kita Chlyholz seine vierte Kindertagesstätte in der Stadt», gibt der GFVO in einer Medienmitteilung bekannt. Das Kleinholz-Quartier, Standort der geplanten neuen Schulanlage und beliebte Wohnlage einer wachsenden Zahl junger Familien, ist demnach für den GFVO der ideale Standort für eine neue Kita. Gastrecht geniesst die Tagesstätte mit insgesamt 10 Plätzen im Kleinholz 1, einem Gebäude der Baugenossenschaft Dreitannen, in dem auch der Kindergarten Kleinholz eingemietet ist.

Für Kinder im Alter zwischen 3 Monaten und den 2. Kindergartenjahr

Die Kita Chlyholz öffnet am 1. Oktober 2021 ihre Türen, vorerst für Kinder ab drei Monaten bis zum zweiten Kindergartenjahr. Mit der Inbetriebnahme der neuen Schulanlage Kleinholz in drei Jahren soll das Betreuungsangebot auch auf Kinder im Schulalter ausgeweitet werden. Der GFVO als Betreiberin der Kita hat mit der Baugenossenschaft Dreitannen (BGDO) eine Partnerorganisation gefunden, die als Vermieterin an einer langfristigen und verlässlichen Zusammenarbeit interessiert ist. Die BGDO ist erfreut über die Initiative des GFVO.

Genossenschaftspräsident Markus Spielmann ist überzeugt, «dass das neue Angebot die Attraktivität der Siedlung im Gebiet Kleinholz noch weiter erhöht». Im dreistöckigen Haus (Im Kleinholz 1) betreibt die Stadt im Erdgeschoss einen Kindergarten, der voraussichtlich in die neue Schulanlage ziehen wird. Bis es so weit ist, stellt die Kita direkt über dem Kindergarten natürlich eine ideale Kombination dar. Für einige Kinder wird der Weg von der Kita in den Kindergarten in ein paar Treppenstufen bestehen.

Zwei grosse Spielplätze und der Wald

Die Lage hat aber noch andere Vorzüge: In der Umgebung gibt es zwei grosse Spielplätze, und der nahe gelegene Wald lädt zum Erkunden ein. Es wird wohl nicht lange dauern, bis die Kinder ihr «Waldsofa» eingerichtet haben. Auch die Erreichbarkeit mit dem öffentlichen Verkehr ist gewährleistet. Die Bushaltestelle Stadthalle liegt sozusagen vor der Haustüre. Mit der Kita Chlyholz betreibt der GFVO künftig vier Kindertagesstätten.

Beim Aufbau kann das Ressort Kinderbetreuung des Vereins auf erfahrenes Fachpersonal zählen. So wird Melanie Jola, die vor zehn Jahren den Kinderhort Neumatt aufgebaut hatte und seitdem erfolgreich führt, die Leitung des neuen Standorts übernehmen. Unterstützt wird sie von Noemi Notarianni, die mehrere Jahre in der Kita Chinderstube als Gruppenleiterin und Berufsbildnerin tätig war. Im Januar 2022 wird Anika Gmür, auch sie in den Kitas des GFVO ausgebildet und jahrelang tätig, zum Team stossen.

Wie der GVFO in der Pressemitteilung zu verstehen gibt, sei ihm wichtig, gut qualifiziertes Personal zu beschäftigen. Praktikantinnen und Praktikanten kommen demnach nur noch zum Einsatz, wenn den jungen Leuten anschliessend eine Lehre angeboten werden kann.

Hinweis Webseite: www.kita-chlyholz.ch