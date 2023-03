Beitragspflicht für Basiserschliessungen wie in Olten SüdWest

Olten Nein zu rechtlicher Grundlage für Beitragspflicht bei Unterführungen wie jener nach Olten SüdWest Die SVP wollte die Kosten für Basiserschliessungen wie die Unterführung ins neue Quartier Olten SüdWest der Grundeigentümerschaft aufladen. Doch das Gemeindeparlament lehnt einen entsprechenden Vorstoss ab. Fabian Muster Jetzt kommentieren 24.03.2023, 20.39 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der neue Stadtteil Olten SüdWest: Die Grundeigentümerschaft soll für die geplante Unterführung beitragspflichtig werden, so die Idee der SVP. Bild: Patrick Lüthy

Die Personenunterführung Hammer ins neue Quartier Olten SüdWest ist seit Jahren ein politischer Zankapfel. Nun wird die Geschichte noch um ein Kapitel reicher: Die SVP fordert in einem Vorstoss, eine gesetzliche Grundlage zu schaffen, dass bei Basiserschliessungen die Grundeigentümerschaft zur Kasse gebeten werden kann – und erwähnte dabei die Stadtteilverbindung namentlich als Beispiel.

«Die Finanzierung mit allgemeinen Steuergeldern erscheint stossend, wenn wie im vorliegenden Fall ein kleiner Personenkreis respektive vor allem ein einziges Unternehmen übermässig stark von einer Basiserschliessung profitiert», schreibt die Partei in ihrem Auftrag und hatte dabei die Besitzerin Terrana AG Rüschlikon mit Sigmund Bachmann als deren Vertreter im Auge.

Man solle den Vorstoss als Chance für Olten SüdWest sehen, sagte SVP-Sprecher Matthias Borner am Donnerstag im Parlament und ergänzte: So werde auch die Rechtsunsicherheit aufgehoben.

Oltner Regierung lehnt Vorstoss ab

Der Stadtrat ist allerdings der Meinung, dass mit einer solchen neuen Regelung die Unsicherheiten rechtlich erst recht zunehmen würden und empfahl den Vorstoss zur Ablehnung. Rechtsstreitigkeiten wären vorprogrammiert, Projekte würden blockiert und die Stadt wäre kein verlässlicher Partner mehr: Dies, weil die Grundeigentümerschaften berechtigt wären, Einsprache gegen die eingeforderten Beiträge zu erheben.

«Es ist zielführender, massgeschneiderte Lösungen am Verhandlungstisch zu suchen und deren Resultate auf vertraglichem Weg zu fixieren», heisst es in der Vorstoss-Antwort. So wie dies im Fall Olten SüdWest geschehen sei: Der Stadtrat hat mit der Grundeigentümerin Terrana AG Rüschlikon vereinbart, dass die Mehrwertabgabe in Höhe von rund 16 Millionen Franken bereits jetzt fällig würde und nicht erst, wenn die Umzonung von Industrie- in Wohnzone geschehen sei.

FDP: Juristischer Kniff, um Unterführung zu verhindern

Die Mehrheit des Parlaments sah dies wie der Stadtrat und lehnte den Auftrag mit 28 zu 7 Stimmen bei 3 Enthaltungen ab. Laut Mitte-Politikerin Muriel Jeisy-Strub wäre es verlockend, jetzt «eine Lex Olten SüdWest» zu schaffen, die für sämtliche Stadtentwicklungsprojekte gelten würde. Das wäre aber ein «Präzedenzfall» und Einsprachen wären vorprogrammiert, weil schwierig festzustellen sei, wer wie stark durch eine Basiserschliessung begünstigt würde.

Timo Probst von der SP/Junge SP ergänzte, dies könnte dazu führen, dass gar nicht mehr investiert würde, wenn Grundeigentümer wüssten, dass weitere als die üblichen Erschliessungskosten auf sie zukämen.

Und Nico Zila von der FDP beschlich das ungute Gefühl, der SVP gehe es mit dem Vorstoss gar nicht um die rechtliche Klärung einer Beitragspflicht, sondern sie wolle mit einem juristischen Kniff die Personenunterführung Hammer verhindern. «Der Schaden beim Dossier Olten SüdWest ist schon angerichtet, jetzt geht es darum, einen totalen Scherbenhaufen zu vermeiden.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen