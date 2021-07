Junges Oltner Ehepaar übernimmt Bäckerei Wacker

Olten Neben frischem Brot auch frischen Wind von der Oltner Quartierbäckerei Mit Johanna Blindow und Ismael Awla übernimmt ein junges Oltner Ehepaar die Bäckerei Wacker auf der rechten Aareseite. Alexis Strähl 30.07.2021, 05.00 Uhr

Ruth Wacker (rechts) übergibt ihre Bäckerei an Johanna Blindow und Ismael Awla. Die traditionelle Bäckerei an der Martin-Disteli-Strasse 49 besteht seit über 50 Jahren und kann durch die Übergabe weitergeführt werden. Patrick Luethy

Nach 42 Jahren im Wacker Beck übergibt die Geschäftsführerin Ruth Wacker am 1. August an ihre Nachfolger Johanna Blindow und Ismael Awla. «Man muss loslassen können», sagt Wacker. Traurig wirkt sie nicht, «aber das kommt vielleicht noch, wenn die Übergabe ansteht», sagt die bald 67-Jährige lächelnd. «Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um aufzuhören.»

Aktiv nach einer Nachfolgelösung suchte sie nicht. Der 32-jährige Ismael Awla, der seit über einem Jahr in der Bäckerei arbeitet, fragte Wacker im letzten Oktober erstmals an, ob er die Bäckerei übernehmen könnte. «Frau Wacker war erst skeptisch», erinnert sich Awla, der vor einigen Jahren aus dem Irak in die Schweiz kam. «Ich musste mir das gut überlegen», erklärt Wacker. «Nach so langer Zeit.» Ihr Mann hatte die Bäckerei 1970 übernommen. Schliesslich stimmte sie zu.

«Ich kann ja nicht bis 70 Jahre arbeiten und dann noch rasch eine Lösung finden wollen»,

sagt Wacker lachend.

Gleicher Name und neue Ideen

Blindow und Awla führen die Bäckerei unter demselben Namen weiter, allerdings mit neuem Logo und Anschrift. Vorerst bleiben auch Teile des Sortiments gleich. Die beiden haben viele Ideen, wie sie das Sortiment erweitern könnten. So werden bald Milchprodukte vom Gitziberghof in Rohr angeboten, wo Blindow selbst ein Jahr lang arbeitete. Mit weiteren Lieferanten für Früchte, Gemüse, Kaffeebohnen und Getränke sind sie derzeit im Gespräch. «Wir freuen uns sehr, dass wir regionalen Produzenten eine Plattform bieten können, um ihre Produkte zu vermarkten», erzählt die 28-jährige Blindow.

Wichtig ist den beiden, dass sie sich selbst ein Bild vor Ort über die Produktion machen können. Eine Biozertifizierung ist ein Plus. Neben neuen Lieferanten steht für das Paar im Zentrum, bald einmal ihre eigenen Spezialitäten herzustellen und zu verkaufen. «Eine Möglichkeit ist Nani Pan, ein irakisches Fladenbrot. Oder irakische Süssigkeiten», zählt Awla auf. Ausserdem möchten sie mit dem Velolieferdienst Collectors zusammenarbeiten. Sie wünschen sich, dass die Quartierbäckerei noch mehr zum Treffpunkt wird. Die beiden wohnen selbst einige Häuser weiter an der Klarastrasse.

Er führte einst einen Laden für Silberschmuck

In Awlas Heimatstadt Erbil im Irak gibt es noch viele kleine Läden. «In einer Strasse wie dieser hier hätte es etwa zehn Läden. Und draussen würden die Leute aus dem Quartier sitzen und reden», erzählt Awla. Er selbst führte einen Laden für Silberschmuck. Etwas Eigenes zu haben, war auch in der Schweiz sein Ziel. Für Blindow ist ein eigener Laden ein lang gehegter Traum. «Ich dachte aber nicht, dass dieser so schnell in Erfüllung geht», sagt sie. Die Musikpädagogin wird neben ihrer Arbeit in der Bäckerei rund einen Tag pro Woche in Trimbach Musik unterrichten und auch Schulassistenzstunden geben. Awla wird 30 Prozent in der Schule in Trimbach als Schulhilfe arbeiten, wo er vor allem Kinder mit Fluchtgeschichte unterstützt.

Die Arbeit in der Bäckerei teilen sie unter sich auf. Zusätzlich stellen sie eine Freundin für einige Stunden pro Woche ein. Letzte Quartierbäckerei auf der rechten Aareseite Im über hundertjährigen Haus war im untersten Stock immer eine Bäckerei. Das Ehepaar Wacker waren erst die dritten Geschäftsführer. In Spitzenzeiten führten sie sechs Filialen in Olten, im Niederamt und in Gränichen und beschäftigten 32 Angestellte. Als Ruth Wackers Mann mit gesundheitlichen Schwierigkeiten kämpfte und immer weniger mitarbeiten konnte, gaben sie die meisten Filialen wieder ab. Als Wackers Mann vor drei Jahren verstarb, entschied sie sich, nur noch den Standort an der Martin-Disteli-Strasse beizubehalten.

Ruth Wacker wird weiterhin noch dabei sein

Nach der Übernahme wird Ruth Wacker ein bis zwei Tage pro Woche weiterarbeiten. «Das freut uns sehr, weil wir von ihrer Erfahrung viel profitieren können», sagt Blindow. Hinweis Die neuen Geschäftsführer kann man entweder am Abschlussapéro von Samstagmorgen, 31. Juli, oder beim sonntäglichen Eröffnungsapéro am 1. August kennen lernen.