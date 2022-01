Nach Rücktritt: Rolf Sommer bleibt Sprachrohr des kleinen Mannes

Olten Nach Rücktritt: Rolf Sommer bleibt das Sprachrohr des «kleinen Mannes» Der Oltner Polit-Haudegen ist überraschend und schon fast klammheimlich aus dem Kantonsrat zurückgetreten. Urs Huber Jetzt kommentieren 03.01.2022, 15.30 Uhr

Rolf Sommer verabschiedet sich mit der Rückgabe seines Kantonsratsmandates aus der institutionellen Politik. Patrick Lüthy

Sein Personalblatt weist in der Rubrik «Interessenbindungen» keinerlei Einträge auf. Er betreibt auch keine eigene Website. Aber er deklariert seine Handynummer. Aha, einer der nicht zwingend seine Privatsphäre zu schützen gedenkt.

Nicht ganz selbstverständlich im Kreis seiner 99 Kolleginnen und Kollegen im Rat, zu denen er bis Ende 2021 gehörte. Denn Rolf Sommer, bekannt wie ein bunter Hund, jedenfalls in Olten, ist schon fast klammheimlich aus dem Kantonsrat zurückgetreten, nach 20 Jahren. Es gab eine dürre Pressenotiz dazu, mehr nicht.

«Kommunikativ bin ich nicht so gut»

Eigentlich gar nicht seine Art und doch wieder nicht untypisch. «Kommunikativ bin ich nicht so gut», sagt er dann und nippt am Kaffee. Er, der 20 Jahre im Kantonsrat gekämpft hat. Für die SVP natürlich. Oder ist der Mann, über den Nationalrat und Parteikollege Walter Wobmann sagt, er sei immer eine eigene Schiene gefahren, mehr seine eigene Partei? Rolf Sommer als Programm sozusagen?

«Ich habe ein Problem», sagt der pensionierte Vermessungsingenieur HTL dann.

«Mir springen Fehler, Missstände, Ungerechtigkeiten ins Auge.»

Und springen sie ihm nicht selbst dorthin, so machen ihn andere auf solche aufmerksam. «Ich habe immer das Vertrauen der Leute geniessen dürfen, darauf bin ich schon stolz», sagt der geborene Grenchner. Und was sagt Walter Wobmann dazu? «Wir beide sind uns in einer Angelegenheit ganz ähnlich: Wir haben Antennen, spüren Strömungen in der Gesellschaft, die sonst irgendwie nie aufgegriffen würden.»

Sommer ist so etwas wie das Sprachrohr des kleinen Mannes und der kleinen Frau. Sie tragen ihm Widerwärtiges, Ungereimtes zu, bitten um Abklärungen. «Das öppis goht». Für Sommer eine Herausforderung, die er «gerne annimmt», wie er sagt. Wertschätzung schlägt ihm jeweils entgegen. Andere bezeichnen ihn als «Stürmihung».

Einer, der mit der Tür ins Haus fällt. Er, der Solokämpfer, der allein eigentlich am stärksten ist. Wahrscheinlich hat sich der 68-Jährige immer als Transponder verstanden, als ein Individuum, welches bildlich gesprochen Funksignale aus der Bevölkerung (er sagt: Das Volk) empfängt und automatisch beantwortet: Mit Aktivismus nämlich, mit Recherchearbeit, Nachbohrungen bis zur Schmerzgrenze. Um der Korrektheit und der Gerechtigkeit Willen.

Eigenschaften, die dem Wassermann zugeschrieben werden, der er ist. «Stimmt», sagt er. «Da bin ich typisch Wassermann.» Eigenschaften, die ihm wichtig sind. Zusammen mit dem Aspekt der Glaubwürdigkeit ergeben sie die Dreifaltigkeit politischen Wirkens. Rolf Sommer glaubt das.

Eine Vorliebe für das Direkte

Sommer mag das Direkte, Eindeutige, das Konsequente. «Das findest du fast nur noch bei den einfachen Leuten», bilanziert er. Und so nagt ihm doch vieles an der Seele, was ihn an der institutionellen Art und Weise des Politisierens zweifeln lässt und ihn vermutlich zum Rücktritt bewogen hat.

Einiges gibt Rolf Sommer zu denken. Patrick Lüthy

Er moniert Schriftstücke, die in einem Fachdeutsch abgefasst und für den 08.15-Bürger kaum mehr lesbar sind. «Viel zu kompliziert», meint er und «viel zu lang. So etwas lesen nur noch solche, die fürs Lesen bezahlt sind.» Verwaltungsleute, Administratoren, meint er damit. Dabei sei die Mehrzahl der Leute in Kommissionen und Arbeitsgruppen ehrenamtlich tätig, Teil eines Milizparlamentes.

Nicht nur aus diesem Grund sieht er auf die Länge die Gesellschaft auseinanderdriften, die schöne Schweiz schwinden. Talschaften, die sich entleeren, verschmähte Ehrenamtlichkeit, verloren gegangene Bodenhaftung, das Sterben der Beizen in den Dörfern. Alles auch auf «Fake work» zurückzuführen, wie er sagt.

«Viel reden, nichts anpacken und sich aus der Verantwortung stehlen», übersetzt er den Begriff. Davor graut ihm. Ihm, der zu Jugendzeiten ein guter Ausdauerläufer war, beim FC Fulgor Grenchen, «einem Arbeiterverein», wie Sommer sagt, zwei Juniorensaisons durchspielte und schliesslich die Schiedsrichterlaufbahn einschlug, bis ihm der Meniskus Probleme bereitete.

«Viel reden und nicht anpacken.» Davor graut Rolf Sommer. Patrick Lüthy

Er, der sich sein Studium zum Vermessungstechniker als Kellner im Flughafenrestaurant finanzierte, gar das Wirtepatent machte. Er, der in jungen Jahren als Vermessungsingenieur im Iran arbeitet, noch zu Schah’s Zeiten, Ayatollah Khomeini aber schon schwer im Kommen war und schliesslich im Iran die Führung übernahm. Sommer erinnert sich:

«Wir wurden evakuiert. Es hiess: Wer nicht unbedingt auf der Baustelle gebraucht wird, reist zurück nach Europa.»

Das waren die späten Siebzigerjahre. 1982 dann Olten. «Der Ort lag einfach gut, um schnell nach Zürich zur Arbeit zu kommen» sagt er. Aber Olten gefiel ihm. «Es war viel los in der Stadt», gibt er zu verstehen. 1985 wurde er Mitglied des Gemeindeparlaments, überwarf sich aber mit der CVP und gründete 1996, unter Mitwirkung von Walter Wobmann, die SVP Sektion Olten. «Wir waren ein Haufen von knapp zwei Handvoll Mitwirkenden», sagt Sommer. Im Jahr darauf sass er wieder im Oltner Gemeindeparlament, den Sprung in den Kantonsrat schaffte er 2001. Und blieb. 2007 trennte er sich aber auch von der Ortssektion der SVP wieder.

Referendum als schönster Erfolg

Um auf seinen schönsten politischen Erfolg zu kommen: 2021 schaffte er erfolgreich ein Referendum gegen die Schliessung des Kremationsbetriebs im Oltner Meisenhard. Er sagt:

«Ich glaube, der Einzige zu sein, der als Einzelperson ein Referendum erfolgreich abgeschlossen hat.»

Will heissen: Der Kremationsbetrieb muss per Volksbeschluss aufrechterhalten werden. Da schlägt er wieder durch, der Einzelkämpfer Sommer, dieser erratische Block, den es schon immer gegeben zu haben scheint. Walter Wobmann sagt: «Natürlich ist Rolf Sommer allein am stärksten, aber man braucht auch einen Hintergrund, eine Basis. Allein Hartnäckigkeit führt in den seltensten Fällen zum anvisierten Ziel.»

Maxime: Mein Heim ist mein Schloss

Und jetzt? Jetzt will sich Sommer seinem Eigenheim widmen. «Ich will wissen, was die Solarenergie wirklich hergibt», meint er. Konkret: eine Photovoltaik aufs Hausdach, eine Ladestation für das Auto auf den Hausplatz. Ein offenes Ohr wird er immer haben.

Und ein grosses Gefecht steht ihm noch bevor: Die FDP der Stadt Olten hat von ihm per Leserbrief eine Entschuldigung gefordert, weil sich Sommer, nach deren Ansicht ungewöhnlich scharf und ehrverletzend über ehemalige und aktuelle Protagonisten der Stadt geäussert haben soll.

«Ich werde mich sicher nicht entschuldigen», meint er kämpferisch. Und: «Ich werde in dieser Angelegenheit, die etwa volle Transparenz zu den Bezügen von Verwaltungsräten der sbo und a.en fordert, gewinnen.» Notfalls, sagt er, «mithilfe eines Gerichtsurteils».

