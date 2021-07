Nach Hochwasser: Badi Olten könnte früher wieder öffnen

Olten Nach dem Aare-Hochwasser: Badi Olten könnte am Samstag bereits wieder öffnen Nach dem Hochwasser von vergangener Woche laufen derzeit die Aufräumarbeiten in der Oltner Schützenmatte. Die Badi könnte bereits diesen Samstag wieder eröffnen, weil die Schäden an der Technik weniger heftig ausgefallen sind als ursprünglich befürchtet. Fabian Muster 19.07.2021, 20.15 Uhr

Die nächsten Tage wird die Aare in Olten weiterhin viel Wasser führen. Doch das schlimmste Hochwasser ist überstanden. Der Augenschein am Montag in der Oltner Schützenmatt zeigt – dem am stärksten betroffenen Gebiet –, was die Überschwemmungen alles für Schäden angerichtet haben.

Die Achillesferse der Oltner Badi ist die Technik. Diese ist im Keller des länglichen Gebäudes neben dem Schützi-Parkplatz untergebracht und wurde überschwemmt, weil es einen Rückstau in der Kanalisation gab, nicht weil das Hochwasser in das gut mit Sandsäcken geschützte Gebäude eindrang (wir berichteten). Beim Besuch am Montagmorgen ist die Badi-Mannschaft an den Aufräumarbeiten: Gehwege werden maschinell geputzt, die ebenfalls verunreinigte Herrengarderobe im Parterre gereinigt oder das vom Aarewasser überschwemmte Kinderbecken mit dem Hochdruckreiniger geputzt. Weil die Umwälzpumpen nicht mehr laufen, bilden sich in den beiden Betonbecken – dem Lehrschwimmbecken und dem Sprungbecken – bereits erste Algenrückstände und das Wasser ist getrübt. Beide werden auf die kommende Saison hin erneuert: das Sprungbecken erhält eine Edelstahleinkleidung, das Lehrschwimmbecken eine Kunststoffbeschichtung.

Freibad: Keller bei der Technik wird besser abgedichtet

Chefbadmeister Thomas Müller zeigt im Technik-Gebäude, wo das Wasser von unten und von der Seite her eindrang. Die Pumpen, die extra zur Entlastung eingebaut wurden, vermochten das von den verschiedenen undichten Stellen im Beton und von der Kanalisation eindringende Wasser nicht mehr abzuschöpfen. Diese schadhaften Stellen sollen nun mit einem speziellen Verfahren abgedichtet werden. Auch bei unserem Besuch am Montagmorgen lief noch Wasser in den Keller.

«Knackpunkt sind die Elektromotoren», sagt Müller. Deren vier sind nötig, damit die Hauptlastpumpen das Wasser in den insgesamt fünf Becken umwälzen können – alle vier standen vergangenen Donnerstag im Wasser. Bereits am Freitag wurden diese von einer spezialisierten Firma abgeholt, demontiert, gereinigt und getrocknet. Eine Prüfung ergab, dass die Motoren das Wasser unbeschadet überstanden haben. Die Motoren sollen bereits morgen Mittwoch wieder eingebaut werden. Das sind freudige Nachrichten für alle Schwimmerinnen und Schwimmer: Vergangenen Donnerstag war die Rede noch davon, dass die Badi bis Ende Juli geschlossen bleibt. Nun könnte das Freibad bereits diesen Samstag wieder eröffnen, falls bis dann alle Aufräumarbeiten abgeschlossen sind.

Das Badi-Restaurant Palmaares ist bereits wieder geöffnet. Es empfängt seit Sonntag Gäste, wie Betreiber Daniel Peyer auf Anfrage sagt.

«Schlosserei-Genussfabrik»: Wasser floss via Türe in den Keller

Noch schlimmer getroffen hat das Hochwasser das Restaurant Schlosserei-Genussfabrik. Die Dünnern, die gleich neben der Liegenschaft verläuft, hat zuerst die Terrasse überflutet. Die Wassermassen drückten danach die Kellertüre ein und flossen so ins Untergeschoss. Dort unten gelagerte Esswaren und Getränke müssen weggeworfen werden; diverse Elektrogeräte, die Heizung sowie Wände und Böden sind beschädigt oder stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Betreiber Nicolas Castillo will aber kein Mitleid erregen. «Im Vergleich zu dem, was in Deutschland passiert ist, ist das hier eigentlich nichts.» Ein Räumungsunternehmen ist bereits daran, die nicht mehr brauchbaren Sachen in eine Mulde zu werfen. In den nächsten Tagen will Castillo die defekten Elektrogeräte wie Tiefkühltruhe, Eismaschine oder Kühlschränke nachbestellen. Sein Ziel: spätestens am Wochenende über den 1. August, wenn die Coop-Beachtour in der Schützenmatte Halt macht, sein Restaurant wieder zu eröffnen.

Kulturzentrum Schützi: Wichtigste Utensilien wurden gerettet

Stark betroffen vom Hochwasser war auch das Kulturzentrum Schützi. Im Keller drückte das Grundwasser rein. «Wir konnten die wichtigsten Utensilien wie Discokugel oder Kabarett-Tage-Cornichon gerade noch retten», sagt Nina Knapp, die in der Administration tätig ist. Einige Sachen landen aber trotzdem in der Mulde. Man habe Glück gehabt, dass das Wasser nicht auch noch in die Halle lief, so wie beim letzten grossen Hochwasser in den Nullerjahren. In diesen Tagen war das Schützi-Team wie jedes Jahr in der Sommerferienzeit mit Erneuerungs- und Reinigungsarbeiten beschäftigt – die Künstlergarderobe wird etwa neu ausgestattet. Auch die Schützi-Leute wollen bis zum 1. August wieder bereit sein: Während der Coop-Beachtour ist das Kulturzentrum Hauptquartier für die Organisatoren sowie die Spielerinnen und Spieler.