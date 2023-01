Kapuzinerkloster Olten: Ideen zur Nutzung werden diskutiert

Rege Diskussionen Nach Auszug der Kapuziner: Diese Ideen für eine spätere Nutzung der Klosteranlage in Olten werden bereits diskutiert – der Kanton als Besitzer äussert sich nicht dazu An Ostern 2024 ist definitiv Schluss: Bis dann wollen sich die restlichen acht Kapuziner aus dem Kloster zurückziehen. Das sorgt schon für rege Diskussionen, was nachher mit der 375-jährigen Anlage mitten in Olten passieren soll. Fabian Muster Jetzt kommentieren 31.01.2023, 18.29 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Kapuzinerkloster mit schönem Garten steht mitten in Olten und ist kantonal geschützt. Die Anlage stammt aus dem Jahr 1646. Bruno Kissling

Die Meldung hat in der Öffentlichkeit grosse Wellen geworfen: Die Kapuziner werden das Kloster in Olten bis spätestens Ostern 2024 verlassen. Neben dem Bedauern über den grossen Verlust der acht Ordensbrüder, die sich in verschiedener Form auch im Oltner Stadtleben eingebracht haben, werden bereits Ideen diskutiert, was dereinst mit der Klosteranlage geschehen könnte.

Derzeit am höchsten im Kurs ist ein neues Parkhaus am Klosterplatz: Der FDP-Parlamentarier Urs Knapp in einem Leserbrief und der Grünliberale Christian Ginsig in seinem Blogbeitrag auf olteneinfach.ch unterstreichen die vielen Vorteile: Zum Einkaufen in der Innenstadt/Altstadt und für ÖV-Kundschaft existierte ein zentrales Parkhaus; der Klosterplatz inklusive eines Teils des Amthausquais würde autofrei, was die Innenstadt vom Suchverkehr befreien und insgesamt aufwerten würde. Dank des geplanten neuen Stegs, der mit dem Neubau des Bahnhofplatzes realisiert würde, könnte man künftig direkt vom Bahnhof über die Aare in die Innenstadt spazieren.

«Von einem Parkhaus am Klosterplatz profitieren das Oltner Gewerbe, die SBB, der Veloverkehr und nicht zuletzt auch die Generationen, die nach uns kommen und sich fragen, warum wir nicht schon viel früher diese wunderbare Zone autofrei gestaltet und den Verkehr in ein unterirdisches Parkhaus versorgt haben», schreibt Ginsig in seinem Blog. Diese Idee müsste zwingend vertieft geprüft werden, sagt der Grünliberale auf Anfrage. Das Zeitfenster, das sich jetzt durch den Auszug der Kapuziner aus dem Kloster geöffnet habe, müsste dazu genutzt werden.

Kapuziner wehrten sich gegen Parkhaus unter ihrer Anlage

Die Idee eines Parkhauses beim Klosterplatz ist nicht neu: Ein letztes Mal legten die beiden Architekten Marc Thommen und der mittlerweile verstorbene Massimo Hauswirth vor rund sieben Jahren ein pfannenfertiges Projekt mit Kapazität für rund 440 Fahrzeuge unter dem heutigen Klostergarten vor. Die Kapuziner erteilten der Idee damals eine Absage. Dies wegen der befürchteten Immissionen während der Bauzeit und aus grundsätzlichen Gründen: Sie monierten «einen wenig sensiblen und wenig respektvollen Umgang mit unserem denkmalgeschützten Kloster», hiess es damals in einer Stellungnahme. Die beiden Initianten zogen das Projekt zurück.

Autofreier Klosterplatz dank eines Parkhauses unter der Klosteranlage? Bruno Kissling

Selbst Kreise, die Vorbehalte gegen den Ausbau des Autoverkehrs hegen, äussern sich nicht a priori gegen ein Parkhaus. «Wenn Abklärungen zeigen sollten, dass ein Parkhaus dort machbar wäre, würde ich mich nicht grundsätzlich dagegen wehren», sagt der Grüne Lukas Lütolf. Er warnt aber davor, sich in der Diskussion nur auf diese Idee zu fokussieren und den Fächer nicht weiter zu öffnen. Zudem müsste auch der Mehrverkehr, der durch ein Parkhaus an dieser Stelle entstehen würde, in den Überlegungen berücksichtigt werden.

Tobias Oetiker von der Partei Olten jetzt! hakt kritisch nach, wie ein solches Parkhaus finanziert werden könnte. Das oben erwähnte Projekt von Thommen und Hauswirth mit einer Grobkostenschätzung von 25 Millionen Franken wäre von privater Seite getragen worden, hiess es damals.

Was wird dereinst aus dem Klostergebäude?

Nicht nur die Klosteranlage, sondern auch die künftige Nutzung des Klostergebäudes sorgt für Diskussionen. Wiederum Urs Knapp bringt die Idee ins Spiel, dort das Kunstmuseum eventuell, kombiniert mit der Stadtbibliothek, anzusiedeln, um das Kloster zu einem «Kultur- und Begegnungszentrum» umzubauen, wie er in seinem Leserbrief schreibt. Auch die Eröffnung einer Jugendherberge in den historischen Räumlichkeiten oder ein möglicher Standort für das Fotomuseum werden als Möglichkeiten genannt.

Diese Anregungen beurteilt SP-Parlamentarier Florian Eberhard kritisch. Es nütze nicht viel, jetzt schon mit Nutzungsideen vorzupreschen. Erstens gehöre die Anlage dem Kanton; zweitens sei das Gebäude denkmalgeschützt, was die Umbaumöglichkeiten für andere Nutzungen einschränke. Konkret halte er es etwa nicht für möglich, ein Museum im kleinräumigen Kloster einzurichten. Wichtig sei nun zuerst, dass der Stadtrat Gespräche mit dem Kanton führe und abtaste, welcher Handlungsspielraum für die Stadt bestehe.

Einig sind sich aber alle angefragten Personen, dass die Klosteranlage von grosser Bedeutung für die Stadtentwicklung ist und grundsätzlich einer öffentlichen Nutzung zugeführt werden soll und nicht in private Hände fallen dürfe. «Der Stadtrat muss die frei werdende Klosteranlage aktiv in seine strategische Planung für die Innenstadt einbeziehen», fordert der Grünliberale Ginsig. Falls nötig, will er dazu einen Vorstoss lancieren.

Vorstoss im Kantonsrat bereits in Vorbereitung

Ein solcher ist bereits in Vorbereitung – auf kantonaler Ebene. SVP-Politiker Philippe Ruf will vom Regierungsrat wissen, welche Strategie kurz-, mittel- und langfristig für das Kloster bestehe und wie die Bedarfs- und Nutzungsklärung vor sich gehe. Zudem will er vom Kanton erfahren, ob sich dieser ein Kunstmuseum im Kloster vorstellen könne, und wenn ja, in welchem Zeithorizont, unter wessen Führung und mit welchen weiteren Angeboten wie Hotel, Restaurant oder Bibliothek dies möglich sei. Auch die Frage, ob sich der Kanton ein Parkhaus unter der Klosteranlage vorstellen könne, wird gestellt.

Ruf geht davon aus, dass es bisher noch keine abgeschlossenen Pläne für die weitere Entwicklung der Anlage gibt, dieser zentrale Ort aber mit kantonalen und städtischen Angeboten, eventuell kombiniert mit Privaten, weitergenutzt werden könnte.

Stadtrat hat bereits Brief nach Solothurn geschickt

Stadtpräsident Thomas Marbet will sich zu den konkreten Nutzungsideen nicht äussern. Man habe aber bereits vergangenen Montag das Thema in der Stadtratssitzung besprochen und einen Brief aufgesetzt, der an den Regierungsrat geschickt wurde. In diesem zeigt sich der Stadtrat an einer weiteren Entwicklung des Klosters und seiner Anlage interessiert und möchte dabei mitreden und mitwirken – «in welcher Form auch immer, bis hin zu einem Erwerb», wie Marbet ergänzt. Bereits habe er auch diesbezüglich ein erstes kurzes Gespräch mit der zuständigen Regierungsrätin Sandra Kolly geführt.

Der Kanton zahlt 100'000 Franken jährlich an Unterhalt Die knapp 4600 Quadratmeter grosse Klosteranlage gehört dem Kanton, der jährlich rund 100'000 Franken an Unterhalt dafür aufwendet. Das Kapuzinerkloster ist ein kantonal geschütztes historisches Kulturdenkmal, bei dem nur in Absprache mit der Denkmalpflege Änderungen vorgenommen werden dürfen. Der aktuelle Gebäudeversicherungswert liegt bei 16,5 Millionen Franken. Auf Anfrage äussert sich der Kanton nicht über mögliche Nutzungen: «Solche Entscheide müssen seriös analysiert und mögliche Massnahmen beziehungsweise notwendige Handlungen – seien sie kurz-, mittel- oder langfristig – überdacht werden. Erfahrungsgemäss braucht das etwas Zeit und viel Geduld», schreibt Kantonsbaumeister Guido Keune. Die Gebäude und der Klostergarten befänden sich baulich in einem guten und die haustechnischen Anlagen im funktionstüchtigen Zustand, heisst es weiter. Die Anlagen würden vom Hochbauamt zweckmässig unterhalten und, wo nötig, saniert respektive erneuert. Wie stark die Liegenschaft saniert werden müsste, hänge auch von der künftigen Nutzung ab und könne jetzt noch nicht gesagt werden. Die Stadt wie auch der Kanton sind vorgängig von den Kapuzinern über deren Auszug informiert worden. (fmu)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen