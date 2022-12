Adventsdorf Olten: Bereits 43'000 Besucherinnen und Besucher

Olten Nach 9 von 21 Tagen bereits 43'000 Besucherinnen und Besucher: «Ein Anlass wie das Adventsdorf bringt einfach Leute in die Stadt» Es ist fast Halbzeit beim diesjährigen Adventdorfs in der Oltner Innenstadt: Die Zwischenbilanz fällt positiv aus beim Gesamtverantwortlichen und dem Gewerbe – mit ganz wenigen Ausnahmen. Urs Huber und Fabian Muster Jetzt kommentieren 13.12.2022, 05.00 Uhr

Auf der «Eisbahn» geht es rund. Impressionen vom Start des 2. Oltner Adventsdorfs, einer Kombination aus Weihnachtsmarkt und Adventszauber. Bruno Kissling

Es ist fast Halbzeit beim Adventsdorf in Olten: Und der Gesamtverantwortliche Mike Zettel zeigt sich nach den ersten neun Tagen am Montagnachmittag «super zufrieden». Die Veranstaltung in der Innenstadt sei «sehr gut besucht, die Attraktionen wie das Zügli kommen gut an, und es hat bisher keine Vorfälle gegeben». Nur die Schlittelbahn musste zweimal kurz geschlossen werden wegen der Regen- und Schneefälle. Man wollte kein Sicherheitsrisiko eingehen und hat zum Teil die Bremsmatten ausgetauscht.

Vor allem der vergangene Sonntag habe bisher alles getoppt. Es hatte laut Zettel durchweg immer sehr viele Besucherinnen und Besucher. Dazu beigetragen hat sicher auch der erste Sonntagsverkauf, der weitere Menschen in die Innenstadt gelockt hat, aber auch das Plüschtier-Heimspiel des EHC Olten gegen Ticino Rockets, weil die Fans das Adventsdorf vorgängig besuchten. «Es gab gute Probleme wie fehlendes Kleingeld bei den Marktständen», sagt Zettel.

Selbst die Markthäuschen beim Oberen Graben, die nächsten Freitag bis Sonntag nochmals besetzt sind, waren nach dem noch etwas verhaltenen Start am Freitag gut frequentiert. Man habe zusätzlich Wegweiser aufgestellt, um den Bereich für die Besuchenden sichtbarer von der Kirchgasse aus zu machen, sagt Zettel. «Viele Leute wussten bisher nicht, dass es am Oberen Graben auch noch Stände gibt.»

Bei den Besucherzahlen hat Zettel ja die Marke von 100'000 Leuten ausgerufen, die man in den 21 Tagen erreichen will. Nach 9 Tagen ist auch hier das Zwischenfazit positiv: Bis Sonntagabend sind nach seinen Schätzungen 43'000 Besucherinnen und Besucher gezählt worden. Und das kommende Wochenende, das in seinen Augen noch besser werden soll, mit dem zweiten Sonntagsverkauf, steht erst noch bevor.

So kommt das Adventsdorf beim Gewerbe an

Auch «Suteria»-Betreiber Peter Oesch schlägt in dieselbe Kerbe: «Ich kann nur rühmen», lautet seine Zwischenbilanz zum Adventsdorf 2022. Der Gastronom in der Oltner Hauptgasse spürt den positiven Sog in zweierlei Hinsicht: «Zum einen ist die Kundschaft viel nationaler ausgerichtet», so Oesch. Zürcher, Berner, ja selbst Urner gehen in diesen Tagen in der Confiserie mit Café ein und aus. «Vor allem an den Wochenenden.»

Und zum andern stellt er fest, dass markant mehr Kunden vorbeikommen. «Wir haben kein spezielles Angebot kreiert», so Oesch. Aber es sei klar: Viele der Adventsdorfbesucherinnen und -besucher würden nach einer gewissen Zeit auch die «Wärme suchen», wie er sich ausdrückt.

Und weil die «Suteria» zu den Gastrobetrieben gehört, die sonntags die Türen offenhalten, habe man bislang sehr profitiert. «Am vergangenen Sonntag war das Geschäft so gut besucht, dass wir abends länger offenhielten», so Oesch. Er sei mit dem Verlauf der Adventsdorfzeit sehr zufrieden. Auch das Dorf selbst werde seiner Ansicht nach sehr positiv aufgenommen.

«Es sind keine negativen Auswirkungen spürbar»

Für Urs Bütler, Inhaber der Buchhandlung Schreiber an der Kirchgasse, steht fest: «Ein Anlass wie das Adventsdorf bringt einfach Leute in die Stadt.» Auch solche, die üblicherweise nicht kommen würden. Das sei schon mal ein guter Effekt. Inwieweit sich dieser konkret auf den Betrieb auswirke, könne er nicht sagen, weil er die konkreten Zahlen noch nicht kenne.

Dass sich das Setting des Adventsdorfes allenfalls negativ auf den Geschäftsgang auswirke oder sich Kunden über den etwas ungewohnten Zugang beschweren würden, wäre Bütler nicht zu Ohren gekommen. «Es sind keine negativen Auswirkungen spürbar», bilanziert er.

Und dass der erste Sonntagsverkauf in der Vorweihnachtszeit meist etwas ruhiger ist und erst der zweite voll durchschlägt, ist für ihn auch nicht wirklich neu. «Es dauert ja noch knapp 14 Tage bis Weihnachten», sagt er. Weihnachtseinkäufe würden erfahrungsgemäss noch immer relativ spät gemacht.

Adventsdorf sei «besonders kinderfreundlich»

Für Darko Bosnjak als Co-Präsident von Gewerbe Olten ist die Veranstaltung Adventsdorf ein voller Erfolg. «Wir bekommen sogar schriftlich bestätigt, das Adventsdorf sei mit seinen Angeboten wie Zügli, Schlittschuhlaufen und Schlittelbahn besonders kinderfreundlich.» Auch Bosnjak sind keine Beanstandungen bekannt, welche einen zu geringen Abstand zwischen Geschäftshäusern und Markthäuschen monieren. Aber natürlich sei diese Frage jeweils Thema in den Vorbereitungen.

«Es kann ja nicht im Interesse von Gewerbe Olten sein, dass die Verkaufsläden wegen der Hüttlireihen weniger frequentiert werden.» Sicher aber werde man im ersten Quartal des kommenden Jahres zusammen mit den Mitgliedern von Gewerbe Olten das Arrangement des Adventsdorfs besprechen und nach Optimierungsmöglichkeiten suchen.

Ganz allgemein aber würde das Adventsdorf als Bereicherung im Dezember wahrgenommen, «vom Gewerbe und den Besuchenden», fährt Bosnjak fort. Aktuell werde der Anlass als quasi interkantonale Veranstaltung wahrgenommen. Davon zeugen die Verkehrsschilder der Fahrzeuge auf den Parkplätzen, so der Co-Präsident des Gewerbevereins.

