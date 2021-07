Pilotprojekt Musikkindergarten in Olten

Olten Pilotprojekt Musikkindergarten: Nicht für alle ist der Kontrabass das Richtige Olten wagt den Pilotversuch mit dem Musikkindergarten. Er soll ab August während eines Schuljahres laufen. Urs Huber 06.07.2021, 05.00 Uhr

Im Musikkindergarten können die Kinder während eines Schuljahres zahlreiche Instrumente kennen lernen. zvg

Wie heisst doch das Sprichwort? «Früh übt sich, was ein Meister werden will.» Genau. Nun geht man an der Musikschule Olten mit einem Pilotprojekt nicht einen Schritt vorwärts, aber einen Schritt weiter in Richtung einer möglichen Diversifikation. Denn seit dem Schuljahr 2016/17 können die Kinder des Kindergartens in Olten die Angebote der Musikschule besuchen.