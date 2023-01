Swisscom will Mobilfunkantenne bei Oltner Wahrzeichen bauen

Olten Mobilfunkanlage im Stadtturm: Gegnerschaft erwägt Einsprache gegen Bauvorhaben der Swisscom Während die Swisscom den Turm als idealen Standort für eine bessere Mobilfunkerschliessung der Oltner Altstadt sieht, zweifeln Mobilfunkskeptiker den Nutzen ganz grundsätzlich an. Tomasz Sikora Jetzt kommentieren 23.01.2023, 12.00 Uhr

Der Ildefonsturm eignet sich laut Swisscom ideal für die Mobilfunkerschliessung der Oltner Altstadt. Bruno Kissling

Vergangenen Mai hat die Oltner Stadtregierung dem Vorhaben der Swisscom zugestimmt, den Ildefonsturm in der Oltner Altstadt mit neuer Mobilfunktechnik auszustatten.

Der Stadtrat argumentierte damals, dass die Mobilfunkversorgung in der Oltner Altstadt schon seit längerer Zeit ungenügend sei. Die Erschliessung sei in Altstädten aufgrund des Denkmalschutzes immer sehr anspruchsvoll, erklärte die Swisscom ihrerseits. Umso erfreuter sei man, «nun in Olten eine aus allen Gesichtspunkten sehr gute Lösung gefunden zu haben», so die Swisscom weiter.

Der Standort sei zur Behebung des Problems der mangelnden Erschliessung in der Oltner Altstadt besonders gut geeignet. Dies, weil er sich mitten unter den Nutzenden in erhöhter Lage befinde und weil die Antennen von blossem Auge kaum wahrnehmbar seien, so der Telekom-Riese weiter.

Die zustimmende Haltung der Stadt dürfte aber nicht nur mit der mangelhaften Erschliessung zu tun haben. Denn für die Nutzung des Turms ist ein jährlicher Mietzins im tiefen fünfstelligen Bereich vorgesehen. Das sei ein wichtiger Zustupf für die bauliche Werterhaltung des Ildefonsturmes, sagte Stadtbaumeister Kurt Schneider gegenüber dieser Zeitung Anfang Juni 2022.

Gegnerschaft bezweifelt Notwendigkeit der Anlage

Die von der Swisscom für die zweite Jahreshälfte angekündigte Einreichung des entsprechenden Baugesuches ist inzwischen erfolgt. Dies geht aus dem «Oltner Stadt-Anzeiger» von vergangenem Donnerstag hervor, in dem das Bauvorhaben publiziert wurde. Bei der neuen Anlage sind allerdings keine 5G-Antennen geplant, wie aus dem Gesuch hervorgeht.

Ob und wie schnell die Anwohnerschaft der Oltner Altstadt in den Genuss einer besseren Mobilfunkversorgung kommt, ist aber unklar. Denn: Das Vorhaben ist nicht unumstritten und Einsprachen scheinen durchaus möglich.

Als Rebekka Meier, Präsidentin des Vereins Schutz vor Strahlung, vergangenen September zu einem Infoabend in Olten lud, hörten rund 70 Personen den Argumenten zu, welche sie gegen das Vorhaben der Swisscom ins Feld führte. Überhaupt sei unklar, ob und wofür es die neue Anlage brauche.

Evelyn Stokar von der Interessengemeinschaft Stopp 5G Olten, die durch den Abend mit Rebekka Meier führte, ist ebenfalls skeptisch: «Wir bezweifeln ganz grundsätzlich die Notwendigkeit dieser Mobilfunkanlage.»

Sie selber lebe zwar ausserhalb des Einspracheperimeters um den Ildefonsturm, wie sie sagt. Aber: «In der IG gibt es einige Personen, die im Perimeter wohnen und von den Immissionen der Antenne stark betroffen sind. Wir überlegen uns darum eine Einsprache.» Der Einspracheperimeter ist mit 713 Metern rund um die geplante Antenne relativ gross.

