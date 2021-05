Olten Mit Messingring am Finger verheiratet gespielt – Paar feiert 70. Hochzeitstag Jolanda und Edoardo Martinoli aus Olten können am Mittwoch ihren 70. Hochzeitstag feiern – sie haben einige Geschichten aus ihrer Ehe zu erzählen. Urs Huber 05.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Edoardo und Jolanda Martinoli in ihrer Wohnung in der Senevita Residenz Bornblick. Bruno Kissling

«Weisst du noch, wie’s war, als wir uns als 18- oder 19-Jährige heimlich auf Reisen machten unter dem Vorwand, Verwandte im Tessin zu besuchen?» Er nickt. Sie waren damals logischerweise unverheiratet, aber durchaus wagemutig; denn die Zeit der späteren 1940er-Jahre liess keine Experimente zu, die an irgendwelche Konkubinatsverhältnisse erinnerten. Also steckten sich die beiden Vorhangringe aus Messing über die Ringfinger und machten auf verheiratet. So etwa im Tessin damals, wo sie an der Rezeption partout auf einem Doppelzimmer bestanden. «Passiert ist nichts», sagt sie. Nach der ersten Aufregung folgte unmittelbar darauf die zweite. Edoardo nämlich entführte Jolanda auf dieser «Messingringreise» auch nach Montreux und dort in einen Nachtklub, wo doch tatsächlich Frauen mit entblösster Brust auftraten.

«Ich habe vor Schreck die Hände vors Gesicht geschlagen»,

ruft Jolanda Martinoli noch heute aus. Aber mit der Zeit spreizte sie dann doch die Finger, wohl um den Überblick zu behalten. Damals habe sie an ihrem späteren Ehemann doch leicht gezweifelt.»

Ihre Hochzeit damals vor 70 Jahren. zvg

Jolanda und Edoardo Martinoli lachen herzhaft. Und ehrlich gesagt: Der Schalk sitzt beiden bis auf den heutigen Tag im Nacken. Nun ja, warum soll der nicht dort sitzen? Weil für die beiden am heutigen 5. Mai ihr Gnadenhochzeitsfest ansteht vielleicht? Mitnichten: Viel eher könnte der Schalk so etwas wie ein Garant dafür sein, überhaupt den 70. Hochzeitstag feiern zu können. Jolanda Martinoli glaubt noch weitere Ingredienzien zu kennen, die einen 70. Hochzeitstag möglich machen. «Man muss einander verstehen und verzeihen können», sagt die 92-Jährige. «Und es macht auch nichts, wenn’s mal räblet.» Sie lacht. Nein, schlimm sei das nicht, wohl eher so etwas wie normal. Edoardo Martinoli überlegt. «Sicher?» fragt er dann im Spass. Beide lachen.

Polizei erkundigt sich um 4 Uhr nach Zivilstand

Wer die Martinolis erzählen hört, bekommt den Eindruck, da würden zwei Frohnaturen zusammenhalten wie Pech und Schwefel. Grandiose Geschichtenerzähler sind sie obendrein. Kein Missverständnis konnte sie trennen, schon gar nicht jenes, bei welchem sie ihren eigenen Hochzeitsgottesdienst vorzeitig verliessen. Sie hatten ein Handzeichen des Pfarrers missverstanden. «Ja, wir waren 22 damals», sagt Edoardo Martinoli. Und seine Gattin hört den Pfarrer heute noch draussen vor der Kirche stehend sagen: «Also, den Segen habt ihr sowieso.» Sie sei ein «härzigs Brütli» gewesen, er ein hübscher Bräutigam. Und weil man damals noch mehr oder weniger unmittelbar nach der kirchlichen Hochzeit auf Hochzeitreise ging, bleibt auch die nächste hübsche Episode aus dem Leben der beiden nicht aus. Mit 25 Franken in der Tasche und einer Lambretta als fahrbarem Untersatz ging’s über den Gotthard ins Tessin, wo das Paar nicht wie erwartet bei Verwandten unterkam, sondern in einer Herberge übernachten musste. «25 Franken, das reichte gerade mal für eine Übernachtung und das Benzin zurück für die Lambretta», erinnert sich Edoardo. Zwar liess man das Paar, das sich mehr schlecht als recht als «verheiratet» ausweisen konnte, im Doppelzimmer für 15 Franken übernachten. Aber morgens um 4 Uhr gab’s ein Poltern an der Zimmertür, die Ehemann Edoardo umgehend öffnete. Die Polizei wollte sich nach dem Zivilstand der beiden erkundigen. Schliesslich konnten die Polizisten überzeugt werden. Sie rückten unter mehrfachem «Scusi» ab.

Nun, die Reisekasse reichte dann irgendwie auch noch für den Besuch einer Verwandten in Olten. «Das war unsere Hochzeitsreise», fasst die ehemalige Handelsschülerin die Ereignisse zusammen.

Herkömmlich normal war das Leben der Martinolis nie. Aufgrund seiner Position bei Coop Schweiz wohnte die Familie mit den beiden Töchtern in schier allen Landesteilen der Schweiz: Bern, Baden, Rapperswil, Genf, Lugano, Olten – um nur einige Stationen zu erwähnen. Zwischenzeitlich auch in Frankreich. Und da war noch die Tanzfreude der beiden, die sich an allen Stilrichtungen der letzten Jahrzehnte orientierte. «Cha Cha Cha, Rumba, Foxtrott, selbst Rock’n’Roll lag drin, damals noch mit Ringelsocken», erzählt die mittlerweile vierfache Gross- und einfache Urgrossmutter. Nach Olten kehrte das Paar übrigens wieder zurück, weil eine der Töchter in Hägendorf lebte.

Wer häufig umzieht, muss auch gerne reisen. «Und das haben wir auch gemacht», so Jolanda Martinoli. Man hat das Paar auf schier allen Kontinenten antreffen können. Selbst heute sagt die Handelsschülerin mit ihrer einstigen Anstellung bei der Generaldirektion der damaligen PTT hin und wieder: Und: Wohin geht’s als nächstes?» Heute wohnt das Paar in der Oltner Seniorenresidenz Bornblick. «Wir sind wirklich sehr zufrieden hier», betonen beide. «Mir si wohl daa», präzisiert Edoardo im Tonfall, der bernische Herkunft verrät. Auf einem Schulfest in Bern übrigens waren sie sich erstmals wieder begegnet. Da waren beide 17. «Klar hat er mir gefallen», sagt Jolanda Martinoli. «Es hübsches Bürschtli isch er gsii.» Auch da: der Hauch von Berndeutsch. Mit einem leisen «Gingg» unter der Tischplatte habe sie ihm damals zu verstehen gegeben, er solle doch auch mal mit ihr tanzen. Was er auch tat. Und trotzdem wollte sie das Glück nicht in Versuchung bringen: Von Liebe auf den ersten Blick wissen die beiden nichts. «Vielleicht auf den zehnten», wirft Edoardo Martinoli lachend ein. «Nun, wir haben uns eben erst finden müssen», sagt Jolanda Martinoli. Und das haben sie.