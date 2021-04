Olten Mit dieser Vignette können Kunstschaffende finanziell unterstützt werden Der Oltner Musiker Shanky Wyser lanciert die Musicvignette, mit der Gönnerinnen und Gönner Musiker und Musikerinnen unterstützen können. Für den Kauf einer Vignette gibt es aber keine direkte Gegenleistung, es ist viel mehr eine finanzielle Unterstützung in dieser auftrittslosen Zeit. André Albrecht 22.04.2021, 05.00 Uhr

Der Oltner Pianist Shanky Wyser mit den Musicvignetten 2021 und 2022.

Andre Albrecht

Die Massnahmen zur Einschränkung der Coronapandemie verunmöglichen seit geraumer Zeit kulturelle Anlässe aller Art. Vor allem auch Musikerinnen und Musikern bricht ein Grossteil ihres Verdienstes weg. Deshalb lanciert der Oltner Pianist Shanky Wyser zusammen mit seinem Freund Fabian Deprato eine Musicvignette, mit deren Kauf man seine Lieblingskünstler und Musikerinnen mit einem Beitrag von 40 Franken unterstützen kann.

«Ich wurde während dieser Pandemie von Freunden und Musikliebhaberinnen oft gefragt, wie man mich am besten unterstützen könne in dieser schwierigen Zeit»,

beschreibt der umtriebige Shanky Wyser die Entstehung seiner Idee zur Musicvignette.

Am Anfang der Idee stand ein Schlagzeug

Die Idee war rasch gefunden. Freund und Mitinitiator Fabian Deprato verziert sein Schlagzeug, das er bei seiner Guggenmusik einsetzt, immer mit alten Autobahnvignetten. Profimusiker Wyser fand das originell und klebte deshalb auch eine Vignette an sein Keyboard. Bald wurde er von Mitmusikern und Leuten aus dem Publikum darauf angesprochen, was dazu führte, dass der Spruch «ohne Vignette darf ich hier nicht spielen» zum Running Gag wurde. Die Musikerinnen und Musiker zogen sich spasseshalber gegenseitig mit der Frage auf, ob sie denn schon eine gültige Vignette am Instrument hätten.

So kamen die beiden Freunde auf die Idee, eine richtige Vignette für Musikerinnen und Musiker zu kreieren, die für persönliche Unterstützung in dieser schwierigen Zeit stehen soll. Mit 40 Franken können Gönnerinnen und Gönner ihren Lieblingsmusiker oder auch sonstige Künstlerinnen mit dem Kauf des Klebers unterstützen.

Die ­Vignetten können die betroffenen Musikerinnen und Musiker, aber auch Kreative anderer Sparten bei den beiden Initiatoren zum Selbstkostenpreis beziehen. Sie unter die Leute zu bringen: Dies müssen die Kunstschaffenden aber selber in die Hand nehmen.

Keine Gegenleistung inbegriffen

Shanky Wyser macht das bereits erfolgreich über die sozialen Medien. Er habe nach einem ersten Aufruf auf Facebook und Instagram bereits mehrere Vignetten verkaufen können.

Die Vignette wird ohne direkte Gegenleistung an die Kaufenden abgegeben; sie versteht sich als bedingungslose Unterstützung während dieser auftrittslosen Zeit. «Es ist jedem Künstler selber überlassen, wie er das machen will», erklärt Wyser.

Er selber werde sich sicher später im Rahmen eines Konzertes in irgend einer Form erkenntlich zeigen bei seinen Gönnern und Unterstützerinnen.

«Ein schöner Nebeneffekt ist, dass man dadurch wieder persönlichen Kontakt hat zu den Leuten»

, meint der Pianist. Die offizielle Unterstützung vom Staat sei zwar gut und wichtig, aber laufe anonym ab und man bleibe alleine in seinem Kämmerchen zurück. So habe man doch wieder einmal Kontakt zu anderen Menschen, sinniert Wyser, der wie alle aus der Musikwelt das Live-Publikum extrem vermisst.