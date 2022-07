Anna und Ernst Engler eröffneten das Café Ring im markanten, abgerundeten Gebäude an der Ziegelfeldstrasse im Jahr 1931. Von Beginn weg verkaufte das Café Gipfeli, Zopf und Brot aus der eigenen Backstube im Keller des Lokals. Von Bäcker Ernst Engler stammt das Rezept für die bekannten «Ringgipfeli». Die Hausgipfel sind nicht aus Blätterteig geformt. Sie erinnern in der Konsistenz eher an Weggli oder Zopf. 1973 übernahm Sohn Werner Engler zusammen mit seiner heute geschiedenen Frau Lotti Plüss den Betrieb. 1974 liessen die beiden den Glaskubus zur Ringstrasse hin anbauen, in Anlehnung an die Pariser Boulevardcafés. 2002 übernahm Sven Engler das Café in dritter Generation. 2011 renovierte er das Lokal. Die Trennwand im Hauptsaal verschwand. Um den Warenlift zur Bäckerei in den Keller entstand die runde Cafébar.