Olten: Coiffeur Mike Fehlmann gibt seinen Laden auf

Olten «Mein Ziel war es, Haare zu schneiden, bis ich sterbe»: Nach 40 Jahren muss Mike Fehlmann seine Berufung aufgeben Für den Oltner Mike Fehlmann war das Schneiden der Haare seine Berufung. Er hat sein patentiertes Haarschneidesystem in der ganzen Welt vermittelt. Nun muss er krankheitsbedingt seinen Beruf und seinen Salon aufgeben. Er blickt auf die vergangenen Jahre zurück und erzählt, wie es für ihn weitergeht. Lavinia Scioli Jetzt kommentieren 21.03.2023, 12.00 Uhr

Mike Fehlmann hat seinen Coiffeurladen nach 28 Jahren und vielen Innovationen wegen seiner Lungenkrankheit aufgegeben. Bild: Bruno Kissling

Mit 14 Jahren verpasste Mike Fehlmann seinem Bruder zum ersten Mal eine Frisur. «Seither habe ich jeden Tag Haare geschnitten. Das ist mein Leben gewesen, mein Ein und Alles», sagt der heute 54-Jährige. Dieser Griff zur Schere vor 40 Jahren war für ihn wie eine «Fügung». Der Oltner machte die Coiffeur-Lehre, bildete sich anschliessend in London und Paris weiter und eröffnete vor 28 Jahren seinen eigenen Laden «Haarwerk» an der Aarauerstrasse in Olten.

Drei Jahre später entwickelte er sein eigenes und patentiertes Haarschneidesystem, das jeden Haarstylisten bei der Arbeit unterstützen soll. Das Ziel des Systems: Kundinnen und Kunden eine Frisur zu verpassen, in der sie sich wohlfühlen. Pro Jahr hat er damit national und international 3500 Haarstylisten ausgebildet, etwa in Berlin, Wien, Moskau, Amsterdam, London oder Vilnius. Es folgten Shows, Seminare, Frisurenbücher und Videos.

Haarspray-Lunge wurde zuvor erst einmal diagnostiziert

In den letzten 20 Jahren hat Fehlmann durch seine nationale und internationale Tätigkeit täglich zwischen 12 und 16 Stunden gearbeitet. Vor sechs Jahren bekam er dann einen Husten, der nicht mehr wegging. Dann folgte die Diagnose: Haarspray-Lunge. Zuvor wurde diese Krankheit erst einmal weltweit diagnostiziert, sagt er. Fehlmann will aber seine Berufskolleginnen und Berufskollegin keinesfalls abschrecken. Vielmehr will er aufklären, ihnen Pausen an der frischen Luft ans Herz legen.

Mike Fehlmann: «Mein Ziel war es, Haare zu schneiden bis ich sterbe.» Bild: Bruno Kissling

Nun geht für den Oltner nach 70’000 Farbapplikationen eine Ära zu Ende – früher als geplant: «Mein Ziel war es, Haare zu schneiden bis ich sterbe.» Er musste sich aber nach der Diagnose eingestehen, dass er den Beruf nicht weiter ausüben kann. Obwohl sein Geschäft neben seinen Kindern ein weiteres «Baby» sei. Auch wenn er immer wieder gefragt wurde, ob er denn nicht einfach nur noch Haare schneiden könne; seine Antwort war stets: «Nein. Roger Federer spielt auch nicht nur auf der Vorhand.»

Das «Haarwerk» für die Stadt erhalten

Fehlmann sagt: «Ich wollte aber nicht, dass das ‹Haarwerk› für die Stadt Olten ausstirbt.» Daher begann eine vierjährige Suche nach einer Nachfolgelösung. Ihm sei wichtig gewesen, jemanden zu finden, dem der Geschäftsname etwas bedeutet und der auch seine zwei Mitarbeiterinnen übernimmt. Bereits nach dem ersten Gespräch war für den Oltner klar: Mit Chris Rosser hat er den Richtigen gefunden, da er seine Salons sinngemäss wie Fehlmann führt.

Fehlmann sagt: «Ich wollte aber nicht, dass das ‹Haarwerk› für die Stadt Olten ausstirbt.» Chris Rosser wird per 23. März übernehmen. Bild: Bruno Kissling

Per 23. März übernimmt nun Rosser, der mit dem fast gleichnamigen «Haar-Werk» mehrere Geschäfte in der Schweiz betreibt, den Salon und die Mitarbeiterinnen von Fehlmann offiziell; neu an der Ringstrasse 50. Man packe nun die Chance, sich in Olten zu verwirklichen, sagt Rosser.

Jetzt steht Fehlmann hinter der Kamera

Gleichzeitig beginnt für den 54-jährigen Fehlmann ein neues Kapitel: 25 Jahre lang hat er sich hobbymässig auch der Fotografie gewidmet. «Jetzt versuche ich, da Fuss zu fassen.» Es sei nicht einfach, nochmals etwas Neues zu lernen, nachdem man fast sein ganzes Leben lang seinen Traumberuf habe ausüben dürfen. Davon hat er sich aber nicht beirren lassen und hat ein Fotografie-Praktikum absolviert.

Ganz fremd ist ihm die Fotografie nicht. An Fotoshootings konnte er schon häufig hinter die Kamera schauen. Nun versuche er mit seinen Menschenkenntnissen auch mit einer Kamera die Leute zu begeistern.

Ältere Kundin kam extra von Basel nach Olten

Auf die Frage, welches Ereignis er als Coiffeur nie vergessen werde, bleibt es kurz still. Es sei schwierig, dies an einem Erlebnis festzumachen. Aber eine Kundin ist ihm besonders in Erinnerung geblieben. Als er noch in Basel arbeitete, liess sich eine ältere Dame regelmässig bei ihm die Haare schneiden. Nach seinem Umzug nach Olten und der Eröffnung seines Salons stand auf der anderen Strassenseite plötzlich die fast 90-jährige Frau. Sie habe ihn gesucht und gefunden.

Monatlich hat sie sich dann von ihm die Haare schneiden lassen – bis zu ihrem Tod. Dies habe ihm gezeigt, dass er auf dem richtigen Weg sei, erklärt er. Mit seinem «Haarwerk» wollte Fehlmann der Kundschaft immer wieder Abwechslung bringen. «Ich habe in meinem Geschäft immer den Menschen ins Zentrum gerückt», sagt Fehlmann. So liess er über die Jahre rund 40 Kunstschaffende und Designerinnen und Designer ausstellen.

«Diese Begeisterung für den Beruf habe ich auf meine Kundschaft und auf meine Mitarbeitenden übertragen.» Bild: Bruno Kissling

«Diese Begeisterung für den Beruf habe ich auf meine Kundschaft und auf meine Mitarbeitenden übertragen.» Vermissen tue er die «echten» Gespräche, im Team zu arbeiten und all die Menschen, die ihm und seinem «Haarwerk» all die Jahre treu gewesen seien.

