Massiver Umsatzeinbruch wegen Baustelle: Ristorante Lungomare

Olten Massiver Umsatzeinbruch: Dem Ristorante Lungomare bleiben wegen einer Baustelle die Gäste fern Der Umsatz ist laut Geschäftsführerin Stefanie Bader von einem auf den anderen Tag eingebrochen – ihren Mitarbeitenden drohen Kündigungen.

Aktuell nur auf Umwegen zu erreichen: Das Ristorante Lungomare in Olten. Patrick Lüthy / IMAGOpress

Der Oltner Gastronomie stecken die Corona-Lockdowns noch in den Knochen. Bei Stefanie Bader, Geschäftsführerin des Ristorante Lungomare an der Aarburgstrasse, ist das nicht anders:

«Wir hatten es die letzten zweieinhalb Jahre nicht einfach, da uns, wie vermutlich allen Gastronomen in der Schweiz, die Auswirkungen der Coronapandemie und die staatlichen Massnahmen stark zu schaffen gemacht haben.»

Dennoch, so Bader, habe das Restaurant sich über Wasser und die Arbeitsstellen alle halten können.

Umsätze um 50 Prozent eingebrochen

«Im Sommer dachten wir wirklich, das Schlimmste sei vorbei», so Bader weiter. Zu jenem Zeitpunkt konnte sie sich nicht vorstellen, dass sie schon bald wieder gezwungen sein wird, über Entlassungen nachzudenken.

Gartenterrasse des Restaurants Lungomare in Olten. Lavinia Scioli

Der Grund dafür: Im vergangenen Herbst begann der Kanton mit Bauarbeiten direkt vor dem Ristorante. Mit einschneidenden Folgen, wie Bader in ihrem verzweifelten Schreiben an die Behörden weiter berichtet: «Unsere Umsätze sind seit Anfang Oktober um mindestens 50 Prozent eingebrochen», sagt die Geschäftsführerin, denn:

«Der Weg ist für unsere Gäste sehr schwierig und nicht richtig signalisiert.»

Die Gastronomin zeigt sich enttäuscht vom Vorgehen der Behörden. Zu keinem Zeitpunkt sei sie über die bevorstehende Baustelle und deren Folgen für ihren Betrieb informiert worden.

Persönliche Orientierungseinladung blieb ungenutzt

Daniel Zimmermann, der zuständige Projektleiter beim Kanton, sagt auf Anfrage, dass es dem Amt für Verkehr und Tiefbau ein grosses Anliegen sei, von Strassenbauarbeiten betroffene Anstösser so früh wie möglich mit den Informationen zu begrüssen und, sofern möglich, auf die Anliegen und Bedürfnisse der Betroffenen einzugehen.

«Trotzdem bleibt eine Baustelle eine Baustelle und die damit verbundenen Unannehmlichkeiten lassen sich nicht ganz vermeiden.»

Tatsächlich hat der Kanton mehrfach zum Projekt an der Aarburgstrasse informiert. Ende März erfolgte eine persönliche Orientierungseinladung an die Anwohnerschaft der Aarburgstrasse – also auch ans Restaurant Lungomare.

Für den zweiten Projektabschnitt lag ausserdem für die Zeit vom 6. September bis und mit 5. Oktober eine Planauflage auf, gegen die keine Einsprachen erfolgt sind. Wie passt das zusammen mit der Aussage von Stefanie Bader, wonach das Restaurant nicht informiert worden sei?

«Die Einladung bezüglich des Infoabends ist leider nicht bis zu uns gelangt», sagt Stefanie Bader. Sie betont, dass die Bauleitung sich stets um Lösungen bemüht und die Anliegen des Restaurants ernst genommen habe. «Die nötige Unterstützung der Stadt oder des Kantons bekamen wir aber leider nicht.»

Vorhersehbares und kalkulierbares Risiko?

Auf das Gesuch um Kurzarbeit angesprochen, gibt sich das kantonale Amt für Wirtschaft und Arbeit zugeknöpft. Amtsleiter Jonas Motschi erklärt: «Zu konkreten Gesuchen betreffend Kurzarbeitsentschädigungen können wir keine Angaben machen.» Auch könne das Amt nicht mitteilen, ob von einem Betrieb ein Gesuch eingereicht worden sei oder nicht.

Auskunft gibt der Amtsleiter aber in einem allgemeinen Sinne. Kurzarbeitsentschädigungen bezweckten den Schutz von Betrieben, die wegen plötzlicher und unvorhersehbarer Ereignisse von Arbeitsausfällen betroffen sind. Als Beispiel nennt er die sofortige Sperrung einer Strasse infolge drohenden Felssturzes nach einem Erdbeben.

Das Oltner Restaurant Lungomare. Patrick Lüthy / IMAGOpress

Keine Anwendung finden Kurzarbeitsentschädigungen laut Motschi, wenn zum Beispiel Sanierungsarbeiten geplant sind und diese bereits im Voraus den Anwohnern rechtzeitig angekündigt werden. Zudem stelle sich die Frage, ob der Zugang, wenn auch nur zu Fuss und möglicherweise erschwert, gewährleistet ist.

«Arbeitsausfälle infolge erschwerter Geschäftszufahrt sind voraussehbar beziehungsweise kalkulierbar und gehören zum normalen Betriebsrisiko.» Die gesetzlichen Grundlagen und die Rechtsprechung seien diesbezüglich sehr rigoros, so Motschi weiter.

Rechtliches Verfahren hängig

Ob das Amt für Verkehr und Tiefbau dem Lungomare in irgendeiner Form entgegenkommen wird, sagt Projektleiter Zimmermann mit dem Verweis auf ein laufendes Verfahren nicht: «Frau Bader hat zur Wahrung ihrer Interessen einen Rechtsanwalt beauftragt und der Kanton hat am 3. Februar 2023 ein entsprechendes Schreiben erhalten. Zu laufenden Abklärungen gibt der Kanton keine Auskünfte.»

Auch Fritz Josef Bader, Stefanie Baders Vater, der das «Lungomare» gegründet und den Anwalt beauftragt hat, macht mit Verweis auf das laufende Verfahren keine näheren Angaben zur Sache.

