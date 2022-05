Olten: Mann wird tätlich angegriffen - Polizei sucht Zeugen

Olten Mann wird tätlich angegriffen – die Polizei sucht Zeugen In der Nacht auf Donnerstag haben drei unbekannte Täter im Bereich der Bahnhofunterführung in Olten einen Mann tätlich angegriffen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. 26.05.2022, 17.39 Uhr

Am Donnerstag meldete sich eine Person mit sichtbaren Verletzungen bei der Polizei. Der Mann gab an, dass er am Mittwochabend um zirka 23.25 Uhr, im Bereich der Bahnhofunterführung in Olten von drei ihm unbekannten Männern tätlich angegriffen wurde. Die Täter flüchteten nach dem Vorfall in unbekannte Richtung.