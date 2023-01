Olten: Mann wird bei Auseinandersetzung erheblich verletzt

Olten Mann wird bei Auseinandersetzung in Winkelunterführung erheblich verletzt – die Polizei sucht Zeugen In der Winkelunterführung in Olten kam es in der Nacht auf Sonntag zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Dabei wurde einer der Beteiligten erheblich verletzt. Gegen den noch unbekannten Täter wird ermittelt, die Polizei sucht Zeugen. 30.01.2023, 15.23 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zur Auseinandersetzung in der Winkelunterführung machen können. Kapo Solothurn

In der Nacht auf Sonntag, 29. Januar 2023, kam es in der Winkelunterführung in Olten, kurz nach 3 Uhr, zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Dabei wurde einer der Beteiligten so schwer verletzt, dass er ins Spital gebracht werden musste.