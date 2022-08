Olten Loris Zimmerli: Ein Influencer mit grossen Träumen Er besitzt im Internet eine riesige Fangemeinde, die er täglich unterhält. Der junge Mann aus Olten verfolgt ehrgeizige Ziele. Urs Huber Jetzt kommentieren 08.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Loris Zimmerli will eine eigene Produktionsfirma für Serien, Filme und Werbeproduktionen aufbauen. Zvg

292'000 Follower auf TikTok, 70'000 Abonnenten auf Youtube und deren 50'000 auf Instagram: Loris Zimmerli – ein Mann der Superlative. Der 26-jährige ist Influencer. Oder Content Creator, wie er selbst lieber genannt werden möchte. Denn mit dem Begriff Influencer seien viele Vorurteile verbunden. Influencer sind faul und müssen kaum arbeiten: eine Aussage, die Zimmerli immer wieder hört.

Dabei arbeitet Zimmerli ziemlich viel. Ab 6.30 Uhr ist sein Tag in 15-Minuten Zeitfenstern durchgeplant. Zu Ende ist sein Arbeitstag oft erst nach 23 Uhr.

«Trotzdem war es schon immer Traum und Ziel, meine Arbeitszeit selbst einzuteilen und zu gestalten.»

Er entscheide für sich selbst, wann Wochenende, Urlaub oder ein freier Tag anfalle.

Erkannt und um Selfies gebeten

Als Person des öffentlichen Lebens gibt Loris Zimmerli wildfremden Menschen einen Einblick in seinen Alltag. Deshalb wird er auf der Strasse erkannt und um Selfies gebeten. Auf Social Media teilt er alles Mögliche mit seiner Community, seien es Bilder von Reisen, Details über seine private Beziehungssituation oder lustige Videos mit Freunden. Viel dreht sich um Sport.

Stets versucht Zimmerli, die Videos lustig zu gestalten. Eines seiner beliebtesten Videoformate dreht sich darum, wie Wörter in verschiedenen Ländern erfunden wurden. In diesem Format wird die extravagante Schweiz aufs Korn genommen, die zum Beispiel mit der Begrüssung «Grüezi» aus der Reihe tanzt, während in anderen Ländern ähnliche Begrüssungen vorkommen. Die Inhalte bedürfen einer genauen Planung, was viel Zeit erfordert.

Zeitplan für den nächsten Tag

Täglich, kurz bevor er schlafen geht, erstellt sich Zimmerli einen Zeitplan für den nächsten Tag. Alles Administrative und Buchhaltung erledigt er am Morgen, kurz nachdem er aufgestanden ist.

Von 10 bis 12 Uhr folgt die Drehbuchphase: Für seine neuen Ideen muss der passende Text gefunden werden. Nach dem Mittagessen beginnt er damit, seine Ideen umzusetzen. Er dreht und schneidet Videos, nimmt sich Zeit für den Kontakt mit seinen Abonnenten. Als Ausgleich zur Arbeit geht er täglich abends ins Fitnessstudio.

Loris Zimmerli zvg

Nach dem Training arbeitet Zimmerli weiter: Bis spätabends, oft bis Mitternacht, sucht der junge Mann neue Ideen, die er alleine oder mit anderen realisieren könnte. Geld verdient er auf verschiedene Arten: mit der Klick-Vergütung von Youtube, anhand von Product-Placements durch die Zusammenarbeit mit Firmen und indem er seine Unterstützung für die Produktion von Serien anbietet.

Es begann mehr oder weniger zufällig

Zu seiner heutigen Beschäftigung ist Zimmerli eher zufällig gekommen. Nach der Oberstufe begann er eine Lehre als Logistiker bei der Post in Olten. Kurz darauf reiste er nach Australien, um eine Sprachschule zu besuchen, sich selbst besser kennen zu lernen.

Um seine Freunde und Familie an seinem Aufenthalt teilhaben zu lassen, fing er damit an, Videos auf Facebook hochzuladen. Die Resonanz darauf war sehr positiv und immer mehr Leute begannen, sich für seine Videos zu interessieren. Die Produktion und Bearbeitung der Videos bereiteten ihm viel Spass und so fing er an, immer mehr Content zu produzieren. Fast täglich Plattformen bedienen Heute lädt er fast täglich neue Videos oder Inhalte auf Plattformen wie Instagram, YouTube oder Tiktok hoch.

Meistens fallen ihm spontan Ideen ein, die er in einem neuen Video oder Social Media Post umsetzen könnte. Ist er mit Freunden unterwegs, versucht er immer aufmerksam zu sein und sich Ideen zu notieren. So drehen sich einige Videos über einen nicht gelungenen Flirt, den Kater am Tag nach der Party oder die Mutter, die vom Sohn beim Kochen geärgert wird. Damit sich seine Abonnenten mit lustigen Videos identifizieren können, sucht er Inhalte, die jeder aus dem Alltag kennt.

Traum von der eigenen Produktionsfirma

Auch in Zukunft möchte Loris Zimmerli auf Social Media aktiv sein. Seinen Traum von einer eigenen Produktionsfirma für Serien, Filme und Werbeproduktionen möchte er bald möglichst umsetzen. Um seine Influencer-Karriere weiter auszubauen, wohnte er für ein Jahr in Berlin. Berlin gilt neben Köln als Hotspot. Die Stadt bietet sich deshalb ideal an, um neue Beziehungen zu knüpfen. In Berlin sammelte Zimmerli erstmals schauspielerische Erfahrung: Er spielte in der Online Serie «Villa der Liebe» mit.

Mit der Region Olten verbindet er nur Positives. So viel, dass er nach einem Jahr in Berlin wieder zurück nach Olten gezogen ist. Die Nähe zu Familie und Freunden sowie die langjährige Mitgliedschaft beim FC Olten sind einige ausschlaggebende Faktoren, weshalb er sich mit der Region so verbunden fühlt.

Olten als festen Wohnsitz gewählt

Beim Gespräch mit Loris Zimmerli merkt man schnell, wie viel Spass ihm die Arbeit bereitet. Nach eigenen Angaben möchte der junge Mann auch zukünftig im Bereich Social Media weiterarbeiten. Auf die Frage, ob er das Oltner Tagblatt lese, musste Loris Zimmerli schmunzeln. «Nein», war die etwas entschuldigende Antwort. Nun, da sein fester Wohnsitz wieder in Olten ist, steht einer Lektüre des OT nichts mehr im Weg.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen