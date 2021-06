Olten: Das Programm von «knapp live»

Olten Lara Stoll und Les Papillons sind bei «knapp live» zu Gast Der Vorverkauf für die beiden Abende «Guten Morgen. Gute Nacht» und «Heimat» in der Oltner Schützi läuft. 15.06.2021, 18.00 Uhr

Lara Stoll ist bei "knapp live" am 23. September dabei. zvg

Am 22. und 23. September 2021 gibt’s bei «knapp live» in der Schützi heimatliche Gefühle, Morgengeschichten und Nachtkonzerte. Mit dabei sind Lara Stoll, Flurin Caviezel, Dominik Muheim, Dr. Walter B. Grünspan, Fabian Bloch, Stephan Fröhlicher und Les Papillons.

Bei «Guten Morgen. Gute Nacht» am Mittwoch, 22. September, werden die besten Morgenschichten und die schönsten Nachtmelodien von Dominik Muheim, Flurin Caviezel und Les Papillons serviert. Für Geniesserinnen und Liebhaber von tollem Kabarett, witziger Erzählkunst und musikalischer Virtuosität. Caviezel, der Bündner Multiinstrumentalist und Kabarettist, hat mit seinen SRF-Morgengeschichten eine riesige Fangemeinde. Ebenso Muheim. Vom fünffachen Slam-Schweizer-Meister sind bei Knapp im Frühjahr seine versammelten Morgengeschichten «D Räschte vo hüt» im Baselbieter Dialekt erschienen.

Wer guten Morgen sagt, sagt auch gute Nacht. Dafür sind Les Papillons zuständig. Michael Giertz (Piano) und Giovanni Reber (Violine) bringen seit zwanzig Jahren bekannte Werke aus 300 Jahren Musikgeschichte mit Stücken aus der Popwelt des zwanzigsten Jahrhunderts in Verbindung. Ihre Konzertabende werden zum akustischen und visuellen Genusserlebnis.

Ein Wort macht glücklich und sehnsüchtig

«Heimat.» Wir alle spüren sie. Wir verstehen sie in der Vielfalt der Schweizer Mundart. Wir hören sie in so fremden wie auch vertrauten Alphornklängen. Heimat macht glücklich und sehnsüchtig. Dafür sorgen am Donnerstag, 23. September, die vielseitige Lara Stoll, der aus Bundesbern delegierte Beamte Dr. Walter B. Grünspan sowie die beiden Musiker Stephan Fröhlicher und Fabian Bloch. Lara ist ein Multitalent. Sie ist in vielen Sparten daheim – und dabei sehr erfolgreich. Ihre Texte sind tiefgründig, witzig, würzig und intelligent.

Dr. Walter B. Grünspan ist ein Bundesbeamter, wie er im Buche steht. An diesem Abend amtet Matthias Kunz als Delegierter des «Amtes für Heimat». Der erprobte Festredner moderiert und parliert in allen Landessprachen – und setzt sowieso an jeder Hundsverlochete rhetorische Glanzpunkte. Kurz Kunz: Der Mann ist ein einziges grosses Versprechen.

Für den musikalischen Teil des Heimatabends sind Fröhlicher und Bloch zuständig. Die beiden Einheimischen sind dank ihrer Musik weit gereist. Stephan Fröhlicher leitet seit Jahren die Big Band Olten und ist als freischaffender Musiker in diversen Sparten mit verschiedensten Formationen unterwegs.

Fabian Bloch spielt schon seit seiner Kindheit leidenschaftlich Eufonium und hat an der Hochschule der Künste in Bern studiert. Ein besonderes Highlight war das Erasmus Jahr am Royal Northern College of Music in Manchester, wo er gleichzeitig in der weltbekannten «The Fairey Band» spielte und auch auf Tournee gehen konnte. (otr)

Tickets bei eventfrog.ch und am Schalter von Region Olten Tourismus, Frohburgstr. 1, Olten. Nummerierte Plätze. Vorerst nur 150 Tickets im Verkauf.