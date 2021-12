Olten: Organisierte Fasnacht 2022 bleibt ein weiteres Mal aus

Olten lässt die Fasnacht 2022 sausen Fasnachts- und Umzugskomitee sagt Veranstaltung ab. Der Entscheid stösst auf breites Verständnis, aber Zünfte und Gugge sind gefordert. Urs Huber Jetzt kommentieren 20.12.2021, 16.00 Uhr

Dekoration aus Masken vergangener Fasnachtsjahre im Kunstmuseum Olten: Bereits im Februar 2021 deutete die Komposition auf den Ausfall der Fasnacht hin. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt

Die Medienmitteilung war mit Bedacht formuliert. Aber deren Inhalt unmissverständlich: Absage aller Anlässe des Fasnachts- und Umzugskomitees Olten (FUKO) für die Fasnacht 2022. Konkret: Die Fasnacht 2022 findet nicht statt. «Bis vor kurzem war das FUKO zuversichtlich, die Fasnacht 2022 im Rahmen der Möglichkeiten der COVID-Massnahmen durchführen zu können», ist der Medienmitteilung weiter zu entnehmen.

Die Vorbereitungsarbeiten seien mit Freude und Zuversicht aufgenommen worden. Dann: die unheimliche Dynamik der Pandemie. «Dies lässt nicht hoffen, dass die Einschränkungen auf die Fasnacht hin so gelockert werden können, dass diese unbeschwert, froh und sicher stattfinden kann», so das FUKO weiter. Mit einer Bewilligung der Anlässe durch die Behörden sei aus heutiger Sicht nicht zu rechnen. FUKO-Präsident Beat Loosli gibt auf Anfrage zu verstehen: «Der Entscheid an sich war nicht bestritten, eher der Zeitpunkt des Entscheides.»

Viel schwieriger zu entscheiden

Den zu fällen sei heuer herausfordernder gewesen als vor einem Jahr: «Damals war noch keine Rede von einer Impfung, jetzt ist sie da», meint der FUKO-Präsident. Das habe natürlich breite Erwartungen geschürt, zumal auch der Sommer 2021 eigentlich aus der Perspektive Corona relativ problemlos verlaufen sei. Der sprunghafte Anstieg der Fallzahlen sei doch eher überraschend gekommen.

«Wir wussten schon seit langem, dass allenfalls die Umzüge unter der Prämisse ‹Massenveranstaltung› ausfallen könnten»,

Beat Loosli Bruno Kissling

sagt Loosli. Heute müsse er sagen: «Die Verantwortung tragen wir.» Wenn lokal sehr begrenzte Aktionen im Zeichen aller Schutzmassnahmen durchgeführt würden, dann sei das schön und durchaus vertretbar. «Aber das FUKO steht dabei nicht in der Pflicht.»

Die Fasnachtsplakette dagegen ist produziert und kann seit 20. Dezember bei Zünften und Guggen bezogen werden. Kreateur der Plakette und Gewinner des Wettbewerbes ist Christof Schelbert (Bazille Zunft), der sich vor Willi Rüegsegger und Jörg Kägi klassierte. Und noch etwas Fasnächtliches: Für den Hilari vom 15. Januar 2022 plant das FUKO eine Ausstellung aller Plakettenentwürfe. Ort und Modalitäten sind aber noch nicht klar.

Entscheid über Banausiade im Januar?

Heinz Neuenschwander, der Obernaar von 1999, weiss: Mit dem Entscheid des FUKO «ist die Fasnacht 2022 gelaufen.» Wenig überraschend. «Natürlich hat’s mal eine Phase gegeben, die leicht zuversichtlich stimmte.» Aber unter den gegebenen Umständen müsse man auch festhalten: «Irgendwann sind die Sicherheitsvorkehrungen dermassen einschneidend, dass das Ganze auch keinen Sinn mehr macht.»

Neuenschwander ist auch Vater der Banausiade, einer Vorfasnachtsveranstaltung. Über deren Durchführung entscheidet die Banause-Zunft am 12. Januar. «An sich wären wir bereit, die Veranstaltung mit 3G oder auch 2G+ durchzuführen. «Aber wenn dann noch Gesichtsmasken hinzukommen, Teilnehmende nicht geimpft sind, wird’s schwierig», meint er.

Auch Verständnis für den FUKO-Entscheid zeigt Reto Wollschlegel (Säli-Zunft), Obernaar des Jahres 2019. «Also, ganz überraschend kommt der Entscheid nicht», sagt auch er. Und fügt hinzu, was viele überraschen mag: «Es ist ja auch nicht das Wichtigste im Leben.» Dennoch meint der Hardcore-Fasnächtler, im letzten Jahr habe die Vernunft gesiegt, heute empfinde er den neuerlichen Entscheid als Kapitulation. «Aber wer weiss schon, was im Februar sein wird.»

Alles andere wäre überraschend gewesen

«Alles andere als eine Absage hätte mich überrascht», sagt Rahel Nobs; Obernaar 2018 (Rätschwyber Zunft). «Ich glaube, wir müssen zunftintern einfach daran arbeiten, unsere Strukturen zu erhalten. Dieses Zusammenhalten ohne konkretes Ziel ist gar nicht so einfach.» Das bleibe die Herausforderung eines weiteres Jahres. Bei den Rätschwyber habe man dies mit neuen Liedern zu schaffen versucht.

Und Philipp Müller, letzter Obernaar (Hilari-Zunft) vor der Pandemie? «Man muss einfach warten. Die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache.» Eine Zeit lang sei eine abgespeckte Variante der Fasnacht auch für ihn denkbar gewesen. Jetzt nicht mehr. «Nun wird zunftintern wichtig sein, sich kleine Ziele zu setzen, um die Leute bei der Stange zu halten. Sich zum Singen treffen etwa», schlägt der noch immer amtierende Obernaar vor.

