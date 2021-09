Lärmige Baustelle Hübelistrasse in Olten: Jetzt äussern betroffene Ladenbetreiber Kritik

Ich wohne zwischen Olten und Solothurn, bin aber in Olten aufgewachsen und zur Schule gegangen. Auch habe ich viele Jahre in Olten gewohnt.Seit einigen Jahren meide ich Olten als Einkaufsort. Irgend eine Baustelle, Umleitung, Verkehrsänderzng (Behinderung), farbige Schneckenfelder etc. erwarten den Kunden/Besucher immer. Und das seit Jahren.So kaufe ich im Dorf ein, gehe ab und zu in den Gäupark und wenn ich Lust auf Stadt habe nach Solothurn.Ich hoffe für Olten, dass sich die ganze Bauerei und Umgestaltung ausbezahlt macht und in ferner Zukunft darüber gesprochen wird, wie schön es geworden ist.