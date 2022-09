Abstimmungskampf um neues Oltner Kunstmuseum ist eröffnet

Abstimmungskampf Pro-Komitee über das Kunstmuseum Olten: «Die Decke über dem Erdgeschoss droht einzustürzen» Baumängel und politische Glaubwürdigkeit: Das Komitee Pro Kunstmuseum Olten kämpft am 25. September für ein Ja zum Projektierungskredit. Und sagt: Die Decke des Museums sei einsturzgefährdet. Urs Huber 2 Kommentare 02.09.2022, 16.30 Uhr

Von links Peter Gomm (alt Regierungsrat), Sarah Baschung (Co-Präsidentin Pro Kultur Olten), Walter Straumann (alt Regierungsrat), Regina Graber und Rolf Mettauer. Bruno Kissling

Argumente für ein Ja zum Verpflichtungskredit für die Projektierung der Liegenschaften Kirchgasse 8 und Kirchgasse 10: jede Menge. Dies bewiesen die fünf Mitglieder des Komitees Pro Kunstmuseum Olten an der am Freitag anberaumten Medienkonferenz - im Kunstmuseum Olten selber. Am 25. September nämlich stimmt Oltens Souverän über die 2,5 Mio. Franken schwere Vorlage ab.

Deren Ausgang bestimmt im Wesentlichen das Schicksal des Kunstmuseums Olten, welches vor 120 Jahren gegründet wurde und vor einem vorgesehenen Umzug steht.

Bauliche Mängel und Kooperationen

Argumente? Allein die aktuellen baulichen Mängel würden Listen füllen, wie Rolf Mettauer vor Augen führte.

«Die Decke über dem Erdgeschoss droht einzustürzen und muss provisorisch abgestützt werden»,

hob er hervor. Zudem weise das Haus keinen Lift auf, verfüge lediglich über eine Toilette, sei nur minimal brand- und einbruchgesichert.

Der Gipfel: Die Terrasse im zweiten Obergeschoss darf nicht mehr betreten werden - wegen Einsturzgefahr. Das Haus befinde sich in einem desolaten Zustand, so Mettauers Fazit. Die Kaskade an baulichen Irritationen machte deutlich: Handlungsbedarf, wohin man blickt.

Peter Gomm, alt Regierungsrat, betonte die Tradition kultureller Zusammenarbeit in Olten. So bot und bietet das Kunstmuseum Kooperationen mit dem Digital Festival (Herbst 22), ist alternierend mit Solothurn ein Ort der Jahresausstellung, wirkt mit bei den 23 Sternschnuppen, beim Ferienpass der Region Olten, findet auch Kooperationen mit dem Haus der Fotografie. Und, und, und.

Die Stadt soll nämlich, nach Gomms Vorstellung, Zentrum sein für die ganze Region und darüber hinaus Menschen einladen, hierher zu kommen. Und schliesslich auf den Punkt gebracht: «Das ‹neue Kunstmuseum› braucht es auch deshalb, damit weiterhin beste und breite Möglichkeiten der Zusammenarbeit der verschiedenen Anbieterinnen und Anbieter von Kultur und Kunst in Olten in einem attraktiven Umfeld erfolgen können.»

Ein wichtiger Kulturplayer und Bildungsort

Sarah Baschung ihrerseits betonte, die Institution Kunstmuseum sei «ein wichtiger Kulturplayer» und gewichtiger immaterieller Wert, etwa «als Gedächtnisspeicher des kulturellen Erbes» oder als «Bildungs- und Vermittlungsort».

Die Stadt könne zurecht stolz sein auf ihr breites und äusserst vielfältiges kulturelles Angebot. Es brauche dafür aber ein solides Fundament wie das Projekt Kunstmuseum. Dazu gehöre der Umstand, dass ein «sanierungsbedürftiges Gebäude an die Anforderungen eines zeitgemässen Museumsbetriebs angepasst» werde.

In die gleiche Kerbe hieb Regina Graber, Kunstvermittlerin und Kunstschaffende. Das Kunstmuseum sei schon heute Bildungsort und Ort des Nachdenkens, wo Kunst nicht etwa als elitäre Beschäftigung gezeigt, sondern in einen offenen Diskurs gestellt werde. Die Wirkung des Hauses mit rund 10000 Werken reiche weit über die Region hinaus und ziehe Interessierte aus nah und fern an. Dazu passte die Bemerkung Walter Straumanns, dass zwei Drittel der Besuchenden nicht aus der Region Olten stammen.

Eine Seitenhieb des alt Regierungsrates

Straumann liess sich, so quasi als Elder Statesman, auch den Seitenhieb nicht nehmen, dass demokratisch gefällte Entscheide zu respektieren seien.

Er spielte damit auf die Praxis der vermeintlichen Gegnerschaft eines neuen Kunstmuseums oder eines Kunstmuseums überhaupt an. Bereits im Jahr 2009 hatte sich das Oltner Gemeindeparlament nämlich mit überdeutlicher Mehrheit zu drei städtischen Museen bekannt. Im September 2020 gar mit 37 zu 0 bestimmt, für das neue Kunstmuseum den Standort Kirchgasse 10 vorzusehen.

«Es wäre wohl einmalig, aber schwer erträglich, auf solche Beschlüsse ohne Not zurückkommen zu wollen»,

so Straumann.

