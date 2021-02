Olten Kritische Legislaturbilanz: Der Stadtrat steht häufiger im Gegenwind Die Bilanz der Oltner Regierung, die so seit August 2017 im Amt ist, fällt je nach Fragestellung unterschiedlich aus, wie ein Rückblick in sechs Punkten zeigt. Auch die Fraktionen des Gemeindeparlaments nehmen das Schaffen des Stadtrats kurz vor den Stadtratswahlen am 7. März kritisch unter die Lupe. Fabian Muster 0 Kommentare 27.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Oltner Stadtrat in der Legislatur 2017–2021 (von links): Benvenuto Savoldelli (FDP), Marion Rauber (SP), Stadtpräsident Martin Wey (CVP), Iris Schelbert (Grüne) und Thomas Marbet (SP). Bild: Bruno Kissling (20.1.2020)

1 Wie links ist der mehrheitlich rot-grüne Stadtrat?

Seit zwei Legislaturen sind drei von fünf Sitze des Oltner Stadtrats in rot-grüner Hand. Von linker Seite heisst es oft, er sei zu wenig links; von bürgerlicher Seite, er sei tatsächlich zu links. Doch wie verhält sich die Sache wirklich? Schaut man die von den drei linken Fraktionen SP/Junge SP, Grüne und Olten jetzt! in dieser Legislatur bisher traktandierten Motionen und Postulate an (bis Ende 2020), so gibt der Stadtrat 21-mal die Empfehlung ab, einen Vorstoss zu überweisen, und 22-mal, diesen nicht zu überweisen. Bei den bürgerlichen Fraktionen FDP, SVP und CVP/EVP/GLP, die nur knapp halb so viele Motionen und Postulate eingereicht haben, empfiehlt der gleiche Stadtrat, die Vorstösse 9-mal zur Unterstützung, und 12-mal, diese nicht zu unterstützen – wobei ein Vorstoss als Motion nicht unterstützt und als umgewandeltes Postulat unterstützt wurde. Das heisst, das Verhältnis ist in etwa ausgeglichen. Rein mathematisch gesehen spricht sich der mehrheitlich rot-grüne Stadtrat nicht stärker für linke Anliegen aus als für solche aus der bürgerlichen Ecke.

Werden die Vorstösse inhaltlich betrachtet, ergibt sich ein leicht anderes Bild: Die Motionen und Prüfungsaufträge. welche (grosse) finanzielle Folgen hätten, lehnt der Stadtrat ab – nota bene kamen einige auch von bürgerliche Seite: So hatte der Stadtrat kein Musikgehör, jedem Einwohner wegen der Coronakrise 222 Franken zu verteilen – der Vorstoss von FDP-Mitglied Urs Knapp hätte Kosten von 3,4 Millionen Franken ausgelöst. Oder für das Ansinnen des inzwischen verstorbenen CVP-Mitglieds Christoph Fink, der eine neue Stadtseiten-Verbindung prüfen lassen wollte, was Kosten von rund 20 Millionen Franken verursacht hätte. Doch auch bei linken Vorstössen wird häufig auf die Ausgaben verwiesen: Aus diesem Grund lehnte es der Stadtrat etwa ab, eine zusätzliche Fussgängerverbindung vor der Badi entlang der Aare zu schaffen oder mehr Geld fürs Stadtarchiv zu sprechen. Man richtet sich also am finanziell Machbaren aus – diese Argumentation hört man meistens von den Bürgerlichen. Dazu passt auch der Entscheid, dass die Stadtverwaltung bis 2040 netto keine Treibhausgase mehr ausstossen soll – und nicht wie von den linken Fraktionen in ihrem Vorstoss gefordert bis 2030: Der finanzielle Wertverlust sei sonst zu gross, so die Oltner Regierung. Das heisst: Umweltpolitisch ist der Stadtrat nicht so rot-grün, wie ihn die linken Fraktionen gerne hätten. Dies zeigen weitere Beispiele: Zwar hat die Regierung das Feuerwerk am Bundesfeiertag abgeschafft oder das Mehrweggeschirr bei grösseren städtischen Anlässen eingeführt. Doch ursprünglich unterstützte der Stadtrat den dringlichen Vorschlag des Klimastreik-OKs zur Ausrufung des Klimanotstands nicht – dies auch aus rechtlichen Gründen. Ähnlich sah es bei der Motion der Grünen zur Verminderung der Schottergärten aus. Auch hier warnte der Stadtrat vor einer «Überreglementierung». Beide Anliegen hat das Parlament indes knapp bejaht.

Fazit: Der rot-grüne Stadtrat positioniert sich oft im Spektrum zwischen den beiden Blöcken im Parlament, die häufig mit Extremforderungen auftreten. Das ist keine Überraschung: Die Regierung muss das Wohl Oltens als Ganzes im Auge behalten und nicht nur die eigenen Wähler zufriedenstellen. Zudem politisiert mit Thomas Marbet ein gemässigter Sozialdemokrat in der Exekutive, der sich selbst rechts der Parteimitte ansiedelt und so das Zünglein an der Waage im Fünfergremium spielt. Zudem schert Stadtpräsident Martin Wey der CVP zuweilen nach links aus.

2 Bringt der Stadtrat seine Vorlagen im Gemeindeparlament durch?

Betrachtet man die Geschäfte, die der Stadtrat in der bisherigen Legislatur dem Gemeindeparlament vorgelegt hat, dann weist die Oltner Regierung eine gute Quote auf: Richtungsweisende Entscheide wie der Standort des neuen Schulhauses Kleinholz oder des Kunstmuseums haben die Volksvertreter ebenso angenommen wie Kreditgenehmigungen zu Sanierungen des Leichtathletikstadions oder der Badi sowie grössere Projektkredite zum neuen Schulhaus oder zum neuen Bahnhofplatz. Auch Reglementsanpassungen sind fast alle verabschiedet worden. Gar immer angenommen wurden – mal mit mehr oder weniger Zustimmung und Zufriedenheit von linker oder bürgerlicher Seite – die jährlich anstehenden Traktanden wie Budgets und Verwaltungsrechnungen der Stadt Olten sowie Berichte inklusive Rechnungen zu den Städtischen Betriebe. Der Stadtrat drang mit seinen Geschäften nur in ganz wenigen Ausnahmen nicht durch: Für eine Kulturfachstelle, die aufgrund einer Volksinitiative aus den Kulturkreisen zum Thema wurde, sah der Stadtrat keine Notwendigkeit, eine linke Mehrheit des Parlaments allerdings schon – das Anliegen schiffte dann an der Urne ab (siehe unter Punkt 4). Die Teilrevision des Polizeireglements, mit dem unter anderem eine Nachtruhe von 22 bis 6 Uhr eingeführt werden sollte, wurde zurückgewiesen. Und für die Betriebsbeiträge an die Sportpark Olten AG inklusive Subventionen an die Eissportvereine brauchte es zwei Anläufe: Beim ersten mal wies eine ebenfalls linke Mehrheit das Geschäft an den Absender zurück. Der Stadtrat beweist also insgesamt ein gutes Händchen, was bei den 40 Parlamentarierinnen und Parlamentarier mehrheitsfähig ist. Das immer wieder heraufbeschworene schwierige Verhältnis, das zwischen Stadtrat und Gemeindeparlament herrschen soll, zeigt sich hier jedenfalls nicht.

3 Warum kommt der Stadtrat trotzdem immer mal wieder schlecht weg im Gemeindeparlament?

Zum einen ist das sicher systembedingt: Es ist die Aufgabe des Gemeindeparlaments, den Stadtrat in seiner Tätigkeit zu kontrollieren, zu kritisieren und wo nötig mit seinen vorhandenen Mitteln wie etwa dem Vorstossrecht einzugreifen. Zum anderen hat die Oltner Regierung tatsächlich bei einzelnen Geschäfte vor allem kommunikativ, aber auch inhaltlich Anlass zur Kritik gegeben. So etwa beim Projekt Schulhaus Kleinholz und dessen Kosten ohne respektive dann mit Dreifachturnhalle, die von zuerst 15 Millionen auf jetzt über 30 Millionen stiegen. Auch der definitive Standort des neuen Kunstmuseums wechselte mehrmals. Und der Umgang mit den Kulturbetrieben – inklusive angekündigter Kürzungen der Beiträge während der Coronakrise – ist ebenfalls kein Ruhmesblatt. Ferner kritisieren die Volksvertreterinnen und -vertreter, dass ihre Vorstösse nicht so umgesetzt werden, wie es in der Motion oder im Postulat verlangt ist. Die SVP etwa beklagte sich mehrfach, dass sie in ihrem Vorstoss aus dem Jahr 2017 nur Sicherheitsmassnahmen am Ländiweg forderte, letztlich entstand daraus aber das Projekt mit der Interventionsgruppe SIP, die nun auch an weiteren Hotspots in Olten unterwegs ist. Angegriffen wird der Stadtrat unter anderen auch, weil dieser manchmal seine wahren Absichten nicht äussere oder eine Strategie entwickle und das Parlament dann vor vollendete Tatsachen stelle. Zuletzt wurde dies etwa bei der Stadthalle moniert, bei der bisher nicht klar ist, was mit dieser nach dem möglichen Bau der neuen Dreifachturnhalle geschehen soll. Hier hat der Stadtrat aber mit der Lancierung der informellen Disteli-Gesprächen im vergangenen Jahr ein Forum lanciert, um dieser Kritik etwas den Wind aus den Segeln zu nehmen.

4 Wie sieht die Bilanz vor dem Volk aus?

Von den bisher fünf Abstimmungen seit August 2017 – drei davon waren Referenden – hat der Stadtrat deren drei verloren und zwei gewonnen. Eine gewisse Unzufriedenheit in der Bevölkerung mit der Politik des Stadtrats aber auch den Mehrheitsmeinungen im Parlament ist also da. Durchgefallen ist die Regierung mit dem Parkierungsreglement, dem Budget 2019 mit Steuererhöhung sowie der neuen Stelle Leiter Hochbau. Gewonnen hat der Stadtrat die Abstimmungen zu den Betriebsbeiträgen an die Sportpark Olten AG. Auch das Volks-Nein zur Kulturfachstelle ist im Sinne des Stadtrats. Dieser hat dem Parlament nämlich die Ablehnung der von Pro Kultur Olten eingereichten Volksinitiative empfohlen.

5 Hält der Stadtrat wichtige Punkte seines Regierungsprogramms ein?

Zentral sind sicher die Finanzen. Hier hat der Stadtrat die selbst auferlegten Ziele eingehalten: Alle Investitionen wurden aus den selbst erwirtschafteten Mitteln getätigt und auch die verzinste Verschuldung konnte auf die Höhe eines jährlichen Steuerbetrags reduziert werden. In der bisherigen Legislatur wurden auch immer positive Rechnungsabschlüsse geschrieben, zum Teil fielen diese massiv besser aus als budgetiert. Ein Beispiel: Fürs Jahr 2019 präsentierte der Stadtrat dem Volk ein Budget mit Steuererhöhung und Defizit in Höhe von 350000 Franken – schliesslich resultierte nach dem im Nachhinein richtigen Nein an der Urne ein Gewinn von 9,9 Millionen ohne höheren Steuerfuss. Ein Grund dafür waren sicher auch Sondereffekte wie Mehrerträge und Nachzahlungen bei den Steuern oder tiefere Aufwände beim Unterhalt. Und die konservative Budgetierung spielte ebenfalls eine Rolle, wie Finanzdirektor Benvenuto Savoldelli selbst schon zugab. Zudem wurden wegen des halbjährigen budgetlosen Zustands im 2019 und jetzt wegen Corona zum Teil Investitionen verzögert. Mit dem qualitativen Wachstum ist ein zweiter wichtiger Punkt gerade so erfüllt: Die Steuereinnahmen sind in den vergangenen Jahren leicht gestiegen; die Bevölkerungszahl hat seit Ende 2017 hingegen nur knapp um 30 Personen auf 19179 Einwohnerinnen und Einwohner zugenommen (Stand gestern inklusive Wochenaufenthalter). In der Legislatur zuvor nahm die Bevölkerung noch um rund 1000 Personen zu.

6 Geht es mit den grösseren Projekten vorwärts?

Hier fällt die Bilanz ernüchternd aus, vieles verharrt in der Planung- und Projektierungsphase. Doch das ist meistens nicht die Schuld des Stadtrats. Grössere Bauprojekte wie der Säliparkausbau oder die Absegnung des überarbeiteten Gestaltungsplans Olten SüdWest kommen wegen Beschwerden nicht vorwärts. Das längst vom Parlament gutgeheissene Parkleitsystem ist wegen Corona und wegen schwierigen Verhandlungen mit Parkhausbetreibern noch nicht umgesetzt. Die Ortsplanungsrevision ist wegen der Pandemie und der budgetlosen Zeit ebenso im Rückstand. Beim neuen Bahnhofplatz ist Olten abhängig von den anderen beiden Playern SBB und Kanton. Beim Neubau Schulhaus Kleinholz hingegen hat Olten die Federführung ganz inne – die Realisierung ist inzwischen fürs 2024 geplant. Der Stadtrat hatte Glück, dass mit dem Zementi-schulhaus in Olten SüdWest eine valable Übergangslösung gefunden werden konnte. Sonst wäre die Kritik wegen des seit Jahren beabsichtigten Projekts noch stärker ausgefallen. Beim Dauerbrenner Veloverbindung zwischen den beiden Aareseiten sind dem Stadtrat wegen der Finanzen, aber auch aufgrund der Eigentumsverhältnissen bei der Winkelüberbauung die Hände gebunden. Fasst der Stadtrat das heisse Eisen in der nächsten Legislatur wieder an, nachdem ein Kauf im Jahr 2017 gescheitert ist? Die geplante Langsamverkehrsverbindung ins neue Quartier Olten SüdWest steht ebenfalls noch nicht – hier wurde der Stadtrat allerdings vom Gemeindeparlament zurückgepfiffen. Das einzig grössere Projekt, das in der bisherigen Legislatur umgesetzt werden konnte, war das im 2019 eröffnete Haus der Museen.

FDP «Wind of Change» für den Stadtrat Der Oltner Stadtrat gab sich Mühe. Doch er hatte auch Mühe. Der rot-grün dominierte Stadtrat plumpste immer wieder zwischen Stuhl und Bank – zwischen sachliche Fakten und lautstark vorgetragene linke Forderungen. Oft fehlten klare Strategien, fokussierte Massnahmen und überzeugende Kommunikation. Es resultierten unausgegorene Projekte, die beim Volk durchfielen. Aber der Stadtrat zeigte sich nicht lernfähig. Im ­Februar 2019 lehnte das Volk das ­Parkierungsreglement und damit den mobilitätsfeindlichen Mobilitätsplan ab. Der Stadtrat hat die Lektion nicht gelernt. Weiterhin steuert er die ­Mobilität an den Bedürfnissen der Bevölkerung vorbei. Wie mit den Barrieren im Säliquartier, die er soeben aufs Eis legen musste. Im März 2019 sagte das Volk Nein zu mehr Stellen in der Baudirektion und damit zu steigenden Verwaltungskosten. Der Stadtrat denkt nicht um: Trotz negativer ­Teuerung steigen Jahr für Jahr die Personalkosten und der Sachaufwand. Im März 2019 war das Volk gegen das Budget und damit gegen eine Finanzpolitik, die auf höhere Steuern und Schulden setzt. Doch der Stadtrat kocht noch immer mit dem gleichen Rezept: Investitionen ohne klare ­Fokussierung, stärkere Steuerlast und trotzdem höhere Schulden. Eine solche Suppe schmeckt in Olten nicht. Der linke Stadtrat braucht neue Töne. «Wind of Change», die «Hymne der Erneuerung» der Rockband Scorpions, spielt die passende Melodie.

SVP Stadtrat agiert mutlos und widersprüchlich Der Stadtrat agierte mutlos und präsentierte uns mit dem Regierungsprogramm vor vier Jahren eine Auswahlsendung mit vielen offensichtlichen und wenig überraschenden Zielen. Man muss der Oltner Regierung aber auch zu Gute halten, dass die Voraussetzungen wegen der Zusammensetzung des Parlaments und wegen Corona schlecht waren. Die Legislatur war geprägt durch zähes Ringen im Parlament. Es führte zur Situation, dass sich die linke Ratshälfte und der linke Stadtrat gegenseitig blockierten. Weil der Stadtrat sich nicht vorwagen wollte, agierte er oft intransparent und noch öfters mutlos. Um die eigenen Leute im Parlament zu besänftigen, kamen unausgegorene Geschäfte zustande, gegen welche wir auch mal das Referendum ergriffen haben. Wir hatten eine grosse Flut von Ratsgeschäften vor allem von der linken Ratshälfte. Dies resultierte in schier endlosen Sitzungen und zusätzlichen Terminen zu Themen, die eigentlich ausserhalb der Kompetenz des Parlaments lagen oder mit einem Telefonat hätten erledigt werden können. Dabei gab es mehrere fragwürdige Entscheide wie etwa das Ja zur Verminderung von Schottergärten oder die eigenmächtige Vorlagenänderung bei der Erneuerung des Ländiwegs, welcher uns noch lange beschäftigen wird. Höhepunkt dabei war aber sicher, dass wir den Stadtrat dazu verpflichteten, das Weltklima ins Lot zu bringen – er sei für den Temperaturanstieg zur Verantwortung zu ziehen. Bei den Vorstössen agierte der Stadtrat oft widersprüchlich. Man benutzt das Thema wahlwerbewirksam, befürwortet Motionen, die man dann nicht gewillt ist, umzusetzen. Es ist daher Zeit für neue bürgerliche Kräfte im neuen Stadtrat.

CVP/EVP/GLP Mehr Leadership und offener Dialog gefordert Das stadträtliche Regierungsprogramm 2017 bis 2021 war mässig ambitioniert. In der Folge wurde der Stadtrat, insbesondere aus dem linken Lager, mit einer Flut an Vorstössen eingedeckt. Dies verursachte einen Quasi-Stillstand des politischen Betriebs. Das Verhältnis zwischen Stadtrat und Parlament verschlechterte sich zusehends. 2019 eskalierte die Situation und gipfelte in einem Budgetreferendum. Die Oltner Bevölkerung unterstützte dieses aus nachvollziehbaren Gründen. Linke sprechen gerne von «ausgepressten Zitronen», wünschen sich Steuererhöhungen. Der Stadtrat hätte sich dies Hin und Her ersparen können, hätte er seine Ziele transparenter kommuniziert, das Budget minutiöser geplant und den Fokus noch stärker auf einen haushälterischen Umgang mit Steuergeldern gelegt. Auch jeder private Haushalt muss den Gürtel enger schnallen, wenn das Geld fehlt. Mehr Leadership und ein offenerer Dialog des Stadtrats hätten sicher dazu beigetragen, sich auf relevante und finanzierbare Geschäfte zu fokussieren. Auch wurden dem Parlament vorgelegte Geschäfte teilweise nur ungenügend aufbereitet wie etwa das Projekt Sicherheit, Intervention und Prävention SIP oder die Krematorium-Vorlage. Die CVP/EVP/GLP-Fraktion wünscht sich für die kommende Amtsperiode weniger Blockaden und einen konstruktiveren Dialog. Die stadträtlichen Ziele müssen als Leitplanke für den Politikbetrieb gelten. Daran muss sich der Stadtrat messen lassen. Die bürgerliche Mittefraktion dankt dem Stadtrat für seine geleistete Arbeit in einem schwierigen Umfeld.

SP/Junge SP Durchzogene Arbeit des Stadtrats Die Fraktion schätzt die Arbeit der Oltner Regierung als durchzogen ein. Die ersten beiden Jahre zeichneten sich durch verhärtete Fronten aus. Die Fraktion vermisste die Unterstützung beim Vorantreiben von Projekten für eine progressive, ökologische Stadt. Die Zusammenarbeit mit dem Stadtrat hat sich aber seit der Halbzeitpause klar verbessert. Die Baudirektion hat zu unserer Freude sehr grosse Projekte wie den Bau eines neuen Schulhauses, die Aufwertung des Aareraums oder die Gestaltung des neuen Bahnhofplatzes aufgegleist. Im ökologischen Bereich ist Unterstützung bei Anliegen wie dem Vorstoss Energiestadt Gold zu spüren. Den Anfang Jahr veröffentlichten CO2-Massnahmenplan betrachten wir als viel zu wenig ambitioniert und mutlos. Wohlwollend nimmt die Fraktion zur Kenntnis, dass seit 2017 in der Sozialregion durch konsequente Transparenz Ruhe eingekehrt ist. Wir stehen nicht vorbehaltlos hinter der SIP, sind aber froh, dass es gelang, den Fokus auf aufsuchende Sozialarbeit statt Repression und Überwachung im öffentlichen Raum zu setzen. Die oft mangelhafte Kommunikation ist für uns einer der Hauptkritikpunkte. Hier muss der Stadtrat unbedingt ansetzen, will er die Unterstützung für die oft vielversprechenden Projekte gewinnen. Was uns komplett gefehlt hat, ist das Angehen der unbefriedigenden Situation für den Veloverkehr und der Stadtseitenverbindungen. Von der Ambition aus dem Regierungsprogramm, sich als Kulturstandort zu profilieren, war wenig zu spüren. Besonders während der Coronakrise pflegte man einen eher geringschätzigen Umgang mit den Kulturschaffenden.

Olten jetzt! Visionen und Mut sind keine «nice to have» Das Schulhaus Kleinholz ist aufgegleist, der neue Bahnhofplatz nimmt zumindest auf dem Papier Form an, das Parkleitsystem kommt und sogar am Ländiweg wird doch noch gebaut. Auf den ersten Blick ist Olten in den letzten Jahren endlich aus seiner Schockstarre nach der Finanzkrise 2014 erwacht. Auch der Stadtrat schrieb 2017: «Olten hat sich wieder aufgerappelt.» Leider scheint er das bis heute aber selber nicht zu glauben. Ohne Zweifel konnten lang ersehnte und für die Stadt wichtige Projekte lanciert werden. Trotz stabilen Einnahmen und trotz links-grüner Mehrheit behauptete der Stadtrat aber selber immer wieder, Olten nage am Hungertuch. So verspielte er sich nicht nur Handlungsspielraum, sondern bot der rechten Spardoktrin eine Steilvorlage um die andere, was schliesslich im verlorenen Budgetreferendum 2019 gipfelte. Einer der Gründe dafür: Dem Stadtrat fehlte es an Mut. Am Mut hinzustehen und eine klare, kohärente Vision von Olten zu präsentieren. An Mut, seine Entscheide klar und offen zu erklären und damit nachvollziehbar zu machen. Am Mut, Mitsprache zuzulassen und damit noch bessere Lösungen für unsere Stadt zu finden. Stattdessen nahm er Ideen und Initiativen aus der Bevölkerung wie aus dem Parlament gar nicht oder nur halbherzig auf. Olten hat sich aufgerappelt. Dann aber wäre es am Stadtrat gewesen, aufzuzeigen, wie sich Olten entwickeln soll. Durch eine offene Kommunikation, eine klare Haltung und entsprechende Entscheide hätte er die Bevölkerung auf diesen Weg mitnehmen können. Leider hat er das verpasst.

Grüne Stadtrat nützte Momentum nur bedingt Die Oltner Stimmbevölkerung traf 2017 eine Richtungswahl: Die progressiven Kräfte konnten im Parlament an Sitzen gewinnen. Die Zeichen standen gut, um wieder in den Vorwärtsgang zu schalten. Leider konnte der Stadtrat dieses Momentum nur bedingt nutzen. Der Stadtrat forderte schon länger eine Steuererhöhung und bekam im November 2018 vom Parlament auch die Unterstützung. Im nachfolgenden Abstimmungskampf zeigte sich der Stadtrat aber zu passiv. Diese Passivität ist auch beim Parkierungsreglement und nun bei der Verkehrsproblematik im Säliquartier auffällig. Wir erhoffen uns vom neuen Stadtrat mehr Austausch mit der Bevölkerung. Ansonsten wird es die Ortsplanungsrevision an der Urne schwierig haben. Auch der Austausch mit Organisationen muss verbessert werden, um nicht erneut Beiträge zu kürzen, ohne die Betroffenen zu informieren. Ansonsten schauen wir grundsätzlich positiv auf die letzten vier Jahre zurück. Es wurde vermehrt über Medienmitteilungen kommuniziert sowie kleinere aber trotzdem wichtige Anpassungen vorgenommen. Mit dem Klimaplan zeigt der Stadtrat, wo es in den nächsten Jahren hingehen soll und auch das Ziel Energiestadt Gold wird nun aktiver verfolgt. Bei den Projekten konnte aufgeholt werden. So ging es in den letzten Jahren beim Schulhaus Kleinholz, beim neuen Bahnhofplatz, beim Kunstmuseum oder bei der vom Parlament geforderten Attraktivierung des Ländiwegs voran. Endlich wurden diese wichtigen Projekte aufgegleist. Auch in der Personalpolitik hat der Stadtrat gute Entscheide gefällt und die Direktionsleitungen mit kompetenten Personen neu besetzt.