Olten: Harsche Kritik am städtischen Bauinspektorat

Olten Kritik von verschiedener Seite wird laut: «Bauinspektorat bei Baubewilligungen teilweise sehr pingelig und unspeditiv» Baugesuche dauerten für die Bearbeitung zu lange, müssten mehrmals eingereicht werden und zuständige Personen seien zum Teil schwer erreichbar: Ein Bauherr, eine Politikerin und ein Architekt zählen Missstände auf; Stadträtin Marion Rauber wehrt sich gegen die Vorwürfe. Tomasz Sikora 12.11.2022, 05.00 Uhr

Sorgt für mehr Arbeit: Die Umstellung von Heizungen auf erneuerbare Systeme wie eine Wärmepumpe (im Bild die Bauprofile). Bruno Kissling

«Nirgends war das Baubewilligungsverfahren so aufwendig und mühsam wie in Olten», berichtet Christoph Landolt, Geschäftsführer der Physiozentrum.ch AG. Das Unternehmen betreibt in der gesamten Deutschschweiz 27 Physiotherapiepraxen.

Vor ungefähr drei Jahren eröffnete Landolt auch an der City-Kreuzung in Olten eine Filiale - mit erheblicher Verspätung, wie er verärgert hinzufügt: «Das hat uns finanziell sehr geschadet.»

Bauinspektorat erteile keine Auskünfte

Warum harzte es gerade hier dermassen? «In meiner Erfahrung ist es als Bauherr üblicherweise so, dass man bei Bauinspektoraten anrufen und fragen kann, wenn man sich unsicher ist, wie man korrekterweise vorgehen muss», sagt Landolt. Die Auskünfte, die man so erhalte, seien zwar unverbindlich und ersetzten kein Baugesuch. Dennoch würden sie dabei helfen, das Bauvorhaben zusammen mit Architekturbüro und Handwerksbetrieb zu planen.

In Olten sei das anders gewesen:

«Bei jeder einzelnen Unsicherheit hiess es, dass man ein Baugesuch einreichen muss. Jeder Schritt dauerte Wochen.»

Landolt sagt: «Es nahm kaum je irgendjemand das Telefon ab». Und: «Als wir um eine Begehung mit jemandem vom Bauinspektorat baten, dauerte es Wochen, bis sich jemand auf die Baustelle bequemt hat. Dabei war das Inspektorat nur wenige hundert Meter von der Baustelle entfernt.»

Christoph Landolt, Geschäftsführer der Physiozentrum.ch AG. Keiko Saile

Recherchen zeigen, dass Landolt bei weitem nicht der einzige Kritiker ist. Auch ein einheimischer Architekt, der das Oltner Bauinspektorat aus eigener Erfahrung kennt, übt scharfe Kritik. Weil er Repressalien bei anderen Projekten fürchtet, möchte er anonym bleiben.

Wie er vermutet, habe sich in den vergangenen Jahren eine «Unsitte» eingeschlichen, um die Arbeitslast stemmen zu können:

«Das gesamte Dossier wird nach der Prüfung ohne Vorankündigung respektive ohne eine kurze telefonische Abklärung mit dem Projektverfasser per Post zurückgesandt.»

Doch damit nicht genug, denn die gleiche Baueingabe sei auch schon mehrfach zurück an den Verfasser geschickt worden. «Bei der zweiten Rücksendung sind nicht etwa dieselben Themen als noch nicht korrekt bezeichnet worden, sondern es sind neue ‹Mängel› gesichtet worden; als ob das Bauinspektorat diese nicht schon in der ersten Rücksendung wörtlich und bildlich hätte rügen können.»

Und die Vorwürfe gehen weiter. Das Bauinspektorat mische sich auch oft in überheblicher Weise in gestalterische und funktionelle Belange ein, für welche es gar nicht zuständig auch nicht kompetent sei, ärgert sich der Architekt: «Wenn das Bauinspektorat nur die Punkte prüfen würde, welche es von Gesetzes wegen zu prüfen hat, dann wären die notwendigen Bearbeitungszeiten wesentlich geringer».

Das Problem: Es gibt ein Word-Formular für alles

Mitte-Gemeindeparlamentarierin Muriel Jeisy-Strub. Zvg

Das Thema ist so virulent geworden, dass sich vergangenen März auch Gemeindeparlamentarierin Muriel Jeisy-Strub (Mitte) eingeschaltet hat. In einem Vorstoss forderte sie eine Vereinfachung des Baubewilligungsverfahrens für Kleinstbauten wie Velounterstände.

«Nicht nur aus meinem Quartier höre ich immer wieder, dass das Bauinspektorat bei Baubewilligungen teilweise sehr pingelig und unspeditiv sei», sagt die Juristin, die beobachte, dass wegen der Situation zunehmend ohne Bewilligung gebaut würde. «Das kann es doch nicht sein. Ich würde mir wünschen, dass das Bauinspektorat pragmatischer, verhältnismässiger und kundenfreundlicher vorgeht.»

Sie habe mit der Bauverwaltung bereits über das Thema gesprochen, sagt Jeisy-Strub, doch das habe wenig gebracht. Man stelle sich auf den Standpunkt, dass Olten kein Sonderzügli fahren könne und bloss die kantonalen Vorschriften vollziehe.

Ein Argument, das sie nicht überzeugt. Sie ortet das Problem andernorts: Im Moment gebe es ein einziges Word-Formular für sämtliche Arten von Baugesuchen - egal ob ein grosses Gebäude oder der besagte Velounterstand. Das ärgert Jeisy-Strub: «Ich finde, dass die Verwaltung nicht nur mehr Personal fordern, sondern auch eine Optimierung ihrer Arbeitsweise in Betracht ziehen sollte.»

Zusätzliche Stelle wegen Flut an Baugesuchen

Wenn offenbar sehr viel fehlerhaft eingereicht werde, sollten bessere Hilfsmittel zur Verfügung gestellt werden. «Auf der Homepage der Stadt wäre dies einfach möglich mit Merkblättern, Checklisten oder Musterprozessen für Gesuche, die häufig vorkommen wie Velounterstände oder die Erstellung von Wärmepumpen», so die Mitte-Politikerin.

Mit den zahlreichen fehlerhaften Gesuchen und den Wärmepumpen bezieht sich Jeisy-Strub auf eine Mitteilung der Stadtkanzlei. Diese verkündete Ende Oktober, dass die Anzahl an Baugesuchen im laufenden Jahr erneut stark zugenommen hat. Per Mitte Oktober seien 230 Eingaben erfolgt. Dies, nachdem sich der Schnitt der Anträge in den vergangenen Jahren bei etwa 150 eingependelt und bereits im vergangenen Jahr auf 200 zugenommen hatte. Besonders die energetische Sanierung von Gebäuden und die Umstellung von Heizsystemen auf erneuerbare Energien seien Treiber dieser Zunahme.

Und: «Für eine effiziente Bearbeitung eines Baugesuches wird empfohlen, den Inhalt des Dossiers nach gängigen Normen sorgfältig zu erarbeiten und vollständig einzureichen.» Trotz der hohen Arbeitslast könne das Bauinspektorat die Frist von zwei Monaten «in der Regel» einhalten, hält die Stadtkanzlei fest.

Besonders für die letzte Aussage hat der Architekt, der anonym bleiben will, kein Verständnis. Wenn die Verwaltung aufgrund von Mängeln verlange, ein Baugesuch erneut einzureichen, dann gelte erst die letzte Eingabe vor der Bewilligung als Eingangsdatum. «So wird getrickst. Es gilt, die Arbeit hinauszuzögern und trotzdem eine weisse Weste zu haben.»

Ganz untätig ist die Verwaltung aber nicht geblieben, wie er zugibt. Erst vor wenigen Monaten hat das Bauinspektorat einen zusätzlichen Mitarbeitenden angestellt. «Trotz Zuwachs sollten die Gesuche in Zukunft also schneller behandelt werden können. Lassen wir uns überraschen.»

Stellungnahme der Baudirektorin Marion Rauber

Auf die Vorwürfe angesprochen, nimmt die zuständige Stadträtin Marion Rauber (SP) Stellung. Die Direktion Bau verwahre sich gegen Vorwürfe der «Trickserei» bezüglich Fristen zur Behandlung von Baugesuchen: Die Fristen könnten nicht ab Einreichung von Voranfragen oder unvollständigen Baugesuchen gelten; diese könnten erst materiell behandelt werden, wenn die erforderlichen Unterlagen vollständig vorlägen.

Marion Rauber. Bruno Kissling

Auch den Vorwurf, wonach Voranfragen beim Bauinspektorat nicht möglich seien, weist sie zurück. Das Gegenteil sei der Fall: «Die entsprechenden Mitarbeitenden wenden rund die Hälfte ihrer Arbeitszeit für Beratungen auf.»

Auch von wochenlanger Nichterreichbarkeit könne keine Rede sein, denn: «Die Erreichbarkeit ist gesichert.» Genauso unbegründet sei der Vorwurf, wonach die Stadt keine Merkblätter und Checklisten zur Verfügung stelle, denn viele Grundlagen seien online verfügbar: «Die Unterlagen, welche Informationen für das Baubewilligungsverfahren enthalten, sind auf der Frontseite des Webauftrittes der Stadt unter «Alles rund ums Bauen» aufgeschaltet. Das Baugesuchs-Formular zeigt auf, welche Punkte im Verfahren relevant werden könnten und welche Unterlagen einzureichen sind.»

Generell, so Rauber, gelte es folgendes festzuhalten: «Die Gesetze sind nicht von der Vollzugsbehörde gemacht, welche auch nicht über die Gesuche entscheidet; sie muss diese aber durchsetzen.» Das könne bei Betroffenen, deren Gesuche gar nicht oder erst nach einigem Hin und Her bewilligt werden, zu Frust führen. Diesbezüglich herrsche einer Asymmetrie, denn während Betroffene in solchen Fällen gerne an die Öffentlichkeit gingen, dürften die Behörden die Details solcher Fälle nicht der Öffentlichkeit zugänglich machen.

Und schliesslich, so Rauber, sei die Mehrheit der Bauwilligen zufrieden mit dem Verfahren. «Die Palette reicht hier von Kleinvorhaben bis zu sehr grossen Bauvorhaben von Firmen, die durchaus den Quervergleich zu anderen Gemeinden in der ganzen Schweiz haben und der Stadt Olten diesbezüglich gute Noten ausstellen.»

