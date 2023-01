Olten Krippenspiel, Borschtsch und eine Polonaise: Das war die ukrainische Weihnachtsfeier in der Oltner St.Marienkirche Am Samstag feierte die ukrainische Gemeinschaft in und um Olten Weihnachten: Mit Krippenspiel, Chorkonzert und anschliessendem Festmahl. Franz Beidler Jetzt kommentieren 08.01.2023, 17.49 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Am Samstag feierte die ukrainische Gemeinschaft in der Oltner St.Marienkirche Weihnachten: Mit Krippenspiel, Chorkonzert und anschliessendem Festmahl. José R. Martinez

Aus den Lautsprechern stampfte eine Polka. Da trat der Sternträger hervor, ein Zweiter folgte ihm, mit den Händen auf den Schultern seines Vordermanns, eine Dritte tat es dem Zweiten gleich, viele Weitere schlossen sich ebenso an: eine Polonaise aus bald einmal vierzig Leuten formierte sich. So zog die Schlange – klatschend, lachend und im Zweivierteltakt – zwischen den Kirchenbänken der Oltner St.Marienkirche umher.

Einer trug diesen Stern voran, die Anderen folgten im Zweivierteltakt. So formierte sich eine Polonaise. José R. Martinez

Die Polonaise war der ausgelassenste Moment dieser Weihnachtsfeier, die am späteren Samstagnachmittag stattfand. Die ukrainische Gemeinschaft, die sich seit letztem Frühling in und um Olten bildet, hatte dazu eingeladen: mit Krippenspiel, Chorkonzert und anschliessendem Festmahl. Rund 150 Personen kamen zusammen: neben Geflüchteten auch gastgebende Familien, Freiwillige, Sprachlehrpersonen und Sozialhelferinnen und Sozialhelfer. Unterstützt wurde die Organisation von der Oltner Freiwilligenhilfe für ukrainische Flüchtlinge.

Vor und nach der Polonaise herrschte eine feierliche Atmosphäre: Zum Beispiel, als sich neun Sängerinnen aus dem sonst fünfzehnköpfigen Chor um das E-Piano gruppierten und eine schwermütige Melodie anstimmten, nur getragen von einer sanft wellenden Klavierbegleitung.

Oder als der gesamte Chor, und mit ihm die ganze Kirche, «O du Fröhliche» sang, in gedimmtem Licht, sodass nur noch der Tannenbaum den Kirchensaal erhellte. Die Ukrainerinnen und Ukrainer hatten das Weihnachtslied extra in Deutsch einstudiert. Hinter den feierlichen Klängen zankten sich ein paar Kinder der anwesenden Familien, was die typische Schweizer Weihnachtsatmosphäre erst komplett machte.

Der Chor sang neben ukrainischen Weihnachtsliedern auch «O du Fröhliche» vor, dessen deutscher Text er extra gelernt hat. José R. Martinez

Feier für zwei Monate in Planung

«Die Idee zu einer Weihnachtsfeier entstand letzten November», erzählt Ruedi Iseli. Der 69-Jährige gehört zum sechsköpfigen Kernteam der Oltner Freiwilligenhilfe für ukrainische Flüchtlinge. Die lose Gruppe organisiert sich, seit die ersten Geflüchteten im letzten Frühling in die Schweiz eingetroffen sind, vor allem über einen Whatsapp-Chat. «Über zusätzliche Helfende freuen wir uns jederzeit», kommentiert Iseli.

Ruedi Iseli, Mitglied im Kernteam der Oltner Freiwilligenhilfe für ukrainische Geflüchtete. Franz Beidler

Die Initiative zur Feier ergriff die Chorleiterin Olesia Khramova. Ihr hatte Iseli schon letzten Frühling zu einem Raum für Chorproben in Olten verholfen. Seither leitet Khramova jeden Samstag Proben. Inzwischen kommen dazu regelmässig gegen zwanzig Geflüchtete aus der Ukraine zusammen.

Im Whatsapp-Chat sei es auf die erste Ankündigung zu Diskussionen gekommen: Soll eine ukrainische Weihnachtsfeier nun traditionell nach julianischem Kalender am 7. Januar stattfinden? Oder, wie sie diese Weihnachten auch viele orthodoxe Christen in der Ukraine selber begingen, bereits am 25. Dezember – aus Protest gegen den russischen Angriffskrieg? Ebenso wie im Heimatland wurde man sich auch in Olten nicht wirklich einig. Schliesslich entschieden sich die Organisierenden für den 7. Januar.

«Über die vielen Anmeldungen waren wir überrascht», erzählt Iseli. So mussten die Organisierenden umplanen: Krippenspiel und Chorkonzert wurden in die Kirche verlegt, der Pfarrsaal dafür nun mit Tischen für das Festmahl gefüllt. «Wir sind den Verantwortlichen der St.Marienkirche wahnsinnig dankbar», sagt Iseli. Sowohl Pfarrsaal wie Kirche stellte die Pfarrei kostenlos für die Feierlichkeiten zur Verfügung.

Zwölf ukrainische Speisen im Pfarrsaal

Nach Konzert und Krippenspiel fand also das Weihnachtsmahl im Pfarrsaal statt. Dort waren die Tische bereits gedeckt und das Essen vorbereitet – nach ukrainischer Art sind das zwölf Speisen, in Anlehnung an die zwölf Apostel Christi. Deren wohl wichtigste ist Kutya: wahlweise Reis, Gerste oder Weizen, gekocht und mit Mohn, Nüssen, Rosinen und Honig verfeinert. Auch Borschtsch und Kohlrouladen wurden aufgetischt.

Am Buffet im Pfarrsaal waren die Speisen mit Schildern angeschrieben: Mit Namen und einer kurzen Erklärung. José R. Martinez

Am Buffet waren Schilder aufgestellt, darauf der Name der jeweiligen Speise und einer kurzen Erklärung: «Pitichki. Symbol des Feiertags, der Fülle des Glücks, das Gott uns schenkt», stand da, oder «Uzwar. Reinigung von Körper und Seele, die Wiedergeburt eines neuen Lebens». Mit dem gemeinsamen Essen klang die Feier langsam aus.

Die ukrainischen Geflüchteten hatten ein Krippenspiel in ukrainischer Sprache einstudiert. José R. Martinez

Die ukrainischen Weihnachtslieder, das Krippenspiel in ukrainischer Sprache, die ausgelassene Polonaise, die festlich-warme Stimmung im Pfarrsaal um die traditionellen Speisen: Dies alles zog die Gäste mitten in die Ukraine, vielleicht nach Kiew, Charkiv oder Cherson.

Und doch war die Ukraine so fern wie selten dieser Tage: Denn es war nicht jenes Kiew, jenes Charkiv oder jenes Cherson, das seit nunmehr einem Jahr täglich über die hiesigen Bildschirme flimmert. Für alle einheimischen Gäste, die diese Feier miterlebten, bedeutet die Ukraine spätestens jetzt mehr als nur dieses postsowjetische Land im Osten, in dem ein Krieg tobt.

Umfrage: «Dass wir diese Feier abhalten konnten, ist ein grosses Geschenk»

Ann Novikova mit Sohn Timofii, Mariupol fbe «Für mich war die Feier sehr berührend. Ich genoss es sehr, einheimische Lieder zu hören, und das so weit weg von Zuhause. Ich bin sehr dankbar dafür, dass die Organisierenden das möglich gemacht haben. Weihnachten bedeutet für mich, mit der Familie zusammenzukommen und am festlich gedeckten Tisch zu essen.»

Martin Näf, Hägendorf fbe «An der Feier hat mir der Chorgesang am besten gefallen. Besonders, dass sich der Chor bemüht hat, extra ein paar Liedtexte in Deutsch zu lernen, hat mich berührt. Das zeigt, dass die Ukrainerinnen und Ukrainer ein offenes Volk sind. So habe ich das auch in der Ukraine erlebt, wo ich vor fünf Jahren meine heutige Ehefrau kennen lernte.»

Olesia Kharmova, Chorleiterin, Charkiw fbe «Der Chor entstand vor sechs Monaten. Damals schrieb ich in den Oltner-Ukraine-Chat einen Aufruf, denn in der Ukraine arbeitete ich über zwanzig Jahre lang als Gesangslehrerin und Chorleiterin. Inzwischen sind wir um die zwanzig Leute im Chor. Wir haben vor rund zwei Monaten mit den Proben für die Feier begonnen.»

Pavlo Plias, Oleschki fbe «Dass wir diese Feier abhalten konnten, ist ein grosses Geschenk. Es ist mir sehr wichtig, unseren Schweizer Freunden unsere Kultur vorzustellen und ihnen für die Gastfreundschaft zu danken sowie von den Problemen abzulenken, die durch die russische Aggression gegen die Ukraine entstanden sind. Die Schweiz ist das beste Land der Welt.»

Nadiia Forsiuk, Kremenez fbe «In der Ukraine ist es Tradition, an Weihnachten mit der ganzen Verwandtschaft zusammenzukommen und gemeinsam zu essen. Vor der Feier war ich sehr traurig, weil ich an meine Eltern denken musste, die noch in der Ukraine sind. Ich bin sehr dankbar für die grossartige Hilfe. Ich fühle mich in der Schweiz sehr willkommen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen