Olten Kosovare soll Schuss in der Mühlegasse abgegeben haben – vor Gericht verstrickt er sich in Widersprüche Ein 49-Jähriger steht vor dem Amtsgericht Olten-Gösgen, weil er in einem Streit eine Waffe gezogen haben soll. Philipp Kissling 15.03.2021, 18.33 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein Schuss streifte den Kopf des Opfers. Wer hat diesen abgegeben? Symbolbild: Fotolia

In der Nacht auf den 24. Januar 2015 fiel in der Oltner Mühlegasse ein Schuss, der den Kopf von Bogdan L.* streifte. Gemäss Bericht des Kantonsspitals Olten erlitt das Opfer «eine scharf ausgestanzte, mehrere Zentimeter lange und maximal einen halben Zentimeter tiefe Wunde mit entsprechendem halbkreisförmigem Substanzdefekt entlang der Schädelkalotte links».

So steht es in der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft. Der mutmassliche Schütze, der heute 49-jährige Albin D.*, muss sich nun als Beschuldigter vor dem Amtsgericht Olten-Gösgen verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm versuchte vorsätzliche Tötung, Raufhandel, Urkundenfälschung und mehrfaches Vergehen gegen das Waffengesetz vor. Die Anklage stützt sich auf die Aussage des Opfers sowie die gesammelten Indizien. Ein Geständnis des Beschuldigten gibt es nicht.

Bei der Einvernahme am Montagmorgen beantwortete D. zunächst alle Fragen zu seiner Person und seinem Lebenslauf. Bis ihm der vorsitzende Richter Claude Schibli den Widerspruch einer früheren Aussage unter die Nase rieb. In einer Polizeibefragung hatte er angegeben, einst vor der Militärdienstpflicht aus dem Kosovo in die Schweiz geflüchtet zu sein. Nun, vor dem Richter, sollen körperliche Beschwerden der Grund für die Dienstuntauglichkeit gewesen sein. Zu weiteren möglichen Widersprüchen kam es nicht, denn der Beschuldigte machte fortan von seinem Recht Gebrauch, Aussagen zu verweigern.

Der Schussabgabe in der Tatnacht soll eine erst verbale und dann tätliche Auseinandersetzung vorausgegangen sein. Gemäss Anklageschrift standen der Beschuldigte mit einer Drittperson dem Opfer gegenüber, den anfänglichen Beschimpfungen folgte alsbald eine gegenseitige Schubserei. Danach soll der Beschuldigte hinter Bogdan L. getreten sein, die Waffe gezückt sowie auf dessen Hinterkopf gerichtet und abgedrückt haben. Das Opfer habe sich anschliessend umgedreht zum Schützen und die Waffe abermals auf sich gerichtet gesehen, dieses Mal auf den Brustkorb. Danach sei das angeschossene Opfer auf den Schützen losgegangen. Gleichzeitig soll die Drittperson das Opfer mit einem Schlagstock traktiert haben. Als dann das Opfer signalisierte, sich zu ergeben, sei der Beschuldigte geflüchtet.

Gefälschter Stempel als vermeintliches Alibi

Erst drei Monate später, Ende April 2015, ging Albin D. der Polizei ins Netz, als er aus seinem Heimatland Kosovo in die Schweiz einreiste. D. machte geltend, in der Tatnacht im Januar in seiner Heimat gewesen zu sein; als Beweis zeigte er den albanischen Einreisestempel in seinem Pass. Der Stempel datierte vom 23. Januar 2015, der Tag vor der Schiesserei in der Mühlegasse.

Es sah also aus, als hätte der Beschuldigte zur Tatzeit gar nicht in Olten gewesen sein können. Schnell zeigte sich, dass der albanische Einreisestempel gefälscht war. Im Zuge der Ermittlungen gab Albin D. zu, eben doch in der Nähe des Tatortes gewesen zu sein. Er gab an, einen Knall wie der einer Petarde gehört, sonst aber nichts davon mitbekommen zu haben. Mit unbeständigen Aussagen im Ermittlungsverfahren und eben vor Gericht kratzte der Beschuldigte indes gleich selber an seiner Glaubwürdigkeit.

Unabhängige Personen, die das Geschehen eindeutig schildern können oder schildern wollen, gibt es ebenso wenig wie stichhaltige Beweise, zum Beispiel in Form von Bildern einer Überwachungskamera. Die Tatwaffe wurde nicht gefunden. Die in der Anklageschrift erwähnte Drittperson machte ihre Aussagen in drei Polizeieinvernahmen in den Wochen und Monaten nach der Tat. Am Montagmorgen als Auskunftsperson vorgeladen, wollte der Mann sich nicht mehr zum Geschehen äussern.

«Ich bin nicht kriminell»

, sagte er dem Richter. «Ich bin Familienvater und arbeite für meine Familie.»

Opfer erscheint nicht als Zeuge vor Gericht

Der Erkenntnisgewinn aus den Einvernahmen des ersten Prozesstages dürfte für das Gericht wahrscheinlich dünn ausfallen; zumal ein wichtiger Zeuge, nämlich das Opfer Bogdan L., gar nicht erst erschien. Richter Schibli machte es daraufhin kurz und vertagte die Verhandlung.

Man wolle versuchen, den Zeugen für den nächsten Tag vorzuladen oder vorführen zu lassen. Nebst dieser Zeugeneinvernahme sollen am Dienstag Gutachter zu Wort kommen und die Parteienvertreter ihre Plädoyers halten.

* Namen geändert