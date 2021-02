Olten Klimaziel 2040: Das bedeutet der Stadtrats-Entscheid für sbo und Co. Die Städtischen Betriebe Olten (sbo) betreffe die Netto-Null-Strategie des Stadtrats nur indirekt, sagt deren Geschäftsleiter Beat Erne. Olten-jetzt!-Politiker Tobias Oetiker, der aufgrund seines Vorstosses die Strategie ausgelöst hat, sieht es anders. Fabian Muster 02.02.2021, 05.00 Uhr

Die sbo und ihr Unternehmen Aare Energie AG (a.en) sind auch vom Klimaziel betroffen. Bild: Bruno Kissling

Die Oltner Stadtverwaltung und deren Tätigkeiten sollen bis 2040 netto keine Treibhausgase mehr ausstossen. Das hat der Stadtrat an seiner Jahresmedienkonferenz Mitte Januar kommuniziert (wir berichteten). Unklar ist, wie stark damit auch die öffentlich-rechtlichen Gesellschaften, die mehrheitlich im Besitz der Einwohnergemeinde sind, vom neuen Klimaziel betroffen sind.

Markus Dietler, der als Direktionsleiter Präsidium für die Projektleitung zuständig ist, sagt dazu auf Anfrage:

«Wir können als Stadt über die Eignerstrategie Einfluss nehmen, aber zum Klimaziel 2040 zwingen können wir die Unternehmen nicht.»

Das sei das Dilemma dieser Unternehmen, die zwar mehrheitlich oder vollständig im Besitz der Einwohnergemeinde seien, aber gewollt rechtlich und betrieblich unabhängig, um am Markt handlungsfähiger zu sein.

Stadtrat soll Tätigkeiten der Unternehmen beeinflussen

In der überparteilichen Motion, die den Entscheid des Stadtrats angestossen hat, steht, dass die Einwohnergemeinde auch «Subunternehmen umfasst, die zu 100 Prozent im Besitz von stadteigenen Unternehmen sind».

Für Erstunterzeichner Tobias Oetiker von Olten jetzt! ist daher klar, dass der Stadtrat auch die Tätigkeiten der stadteigenen Unternehmen so beeinflussen soll, dass diese auf das Klimaziel hinarbeiten. Wie der Stadtrat dabei vorgehe, sei diesem überlassen. Das gleiche gelte auch für die städtische Pensionskasse. Auch deren Geldanlagen sollen gemäss Oetiker bis 2040 nachhaltig ausgerichtet sein.

sbo nur indirekt vom Klimaziel betroffen

Zur Netto-Null-Strategie sagt Geschäftsleiter Beat Erne von den Städtischen Betriebe Olten (sbo) auf Anfrage: Das Klimaziel – zumindest in diesem Zusammenhang – betreffe das Unternehmen nur indirekt; und zwar bezüglich der verkauften Energie an die Stadt und die eigenen Liegenschaften, aber nicht hinsichtlich der Gesamtmenge an verkaufter Energie in der Stadt und Region Olten.

Bei der verkauften Energie an die Stadt sei eine Umstellung aller Gasheizungen von Erd- auf das erneuerbare Biogas von heute auf morgen technisch möglich, – wie dies es etwa die Stadt Thun per Anfang 2021 beschlossen hat; es wäre auch genügend davon auf dem Markt erhältlich, so Erne. Doch bisher gebe es diesbezüglich keinen Auftrag. Dies bestätigt Markus Dietler auf Anfrage: Eine solche Umstellung sei aber im Rahmen der Umsetzung der Netto-Null-Strategie eine Prüfung wert. Die entsprechenden Mehrkosten müssten vorgängig ausgewiesen und zudem vom Gemeindeparlament bewilligt werden.

Städtische Betriebe wollen sich nachhaltiger ausrichten

Die sbo sind auch von sich aus bereits daran, sich nachhaltiger auszurichten. So wird als Standardstrom 100 Prozent erneuerbare Energie geliefert, und der Biogasanteil des Standardprodukts wurde in den vergangenen Jahren schrittweise von 5 auf 25 Prozent gesteigert. «Bis 2050 will die gesamte Branche kein fossiles Gas mehr verkaufen», sagt Erne.

Nebst Biogas kommen dann auch Energieträger wie Wasserstoff oder synthetisches Gas zum Tragen. Zudem ist das Unternehmen daran, einen Zielnetzplan zu erarbeiten. Das heisst, es wird überprüft, wo wie viel Gas künftig noch gebraucht wird, um damit die Erhaltungsinvestitionen in die Leitungsinfrastruktur steuern zu können.

Gleichzeitig erstellen die sbo eine Machbarkeitsprüfung für neue Wärmeverbünde. Bisher betreibt das Stadtwerk einen Wärmeverbund beim Bornfeld mit Holzpellets für den Normalbetrieb und Gas für die Spitzenlast, mit dem auch die Stadthalle und die Überbauung Chlyholz beheizt werden. Nicht vom Energieversorger betrieben wird das Blockheizkraftwerk, bei dem das Stadthaus und weitere städtische Liegenschaften wie das Haus der Museen oder das Hübelischulhaus angehängt sind. Dies macht die Stadt in Eigenregie. «Wir wären aber bereit, den Betrieb und damit die Lieferung von Energie mittels eines Contractings wieder zu übernehmen», sagt Erne.

«Der Neubau des Betriebsgebäudes auf dem ehemaligen Färbi-Areal wird im Minergie-Standard gebaut und über eine mit erneuerbarer Energie betriebenen elektrischen Erdsonden-Wärmepumpe beheizt.» Am jetzigen Standort sei man Mieter, und der Betrieb am Rötzmattweg werde mittels eines kleinen Blockheizkraftwerks versorgt.

Sportpark Olten AG setzt auf Nachhaltigkeit

Bei der Sportpark Olten AG ist man sich noch nicht im Klaren, was das Klimaziel für Folgen auf das Unternehmen hat, sagt Geschäftsführer Viktor Müller auf Anfrage. Er habe weder ein Arbeitspapier noch einen Bericht von der Stadt erhalten. Man setze aber soweit betrieblich und kostenmässig möglich bereits jetzt auf Nachhaltigkeit.

So habe man bei den Eismaschinen vor zehn Jahren auf reine Elektrofahrzeuge umgestellt. Als grösster CO2-Sünder macht Müller die Entfeuchtungsanlage aus, die mit Gas betrieben wird, sowie die Beheizung der ehemaligen Curlinghalle mit den Gastrobetrieben. Es wäre zwar möglich, dort auf klimafreundliches Biogas umzustellen. «Doch letztlich ist das eine Preisfrage», sagt er.

Beim Stadttheater Olten AG, einem weiteren Unternehmen in den Händen der Stadt, hat man gemäss Geschäftsführerin Edith Scott ebenfalls noch gar keine Infos von der Stadt erhalten. Daher wolle sie dazu auch keine Stellung beziehen.