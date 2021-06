Keine Bäume auf der Oltner Kirchgasse

Olten Kirchgasse begrünen? Für den Stadtrat sind Bäume keine Option Der Stadtrat von Olten möchte von der Möglichkeit absehen, auf der Kirchgasse Bäume als Schattenspender zu pflanzen. Er fasst dafür andere Beschattungsmöglichkeiten ins Auge. Urs Huber 16.06.2021, 05.00 Uhr

Es fehlt an Schatten an der Kirchgasse; der Stadtrat will diesen aber nicht mit Bäumen herbeigeführt sehen. Bruno Kissling

Wer immer sich an heissen Sommertagen zur Oltner Kirchgasse äussert, macht fehlende Beschattung geltend. Der Ruf nach schattenspendenden Pflanzen wird laut, vorzugsweise sollen es Bäume sein. Passend zu diesem Umstand haben die beiden SP-Parlamentarier Florian Eberhard und Luc Nünlist im März einen Auftrag eingereicht: «Der Stadtrat wird beauftragt zu prüfen, wie die Kirchgasse stärker begrünt werden kann, so dass Hitzeinseln verhindert und die Aufenthaltsqualität durch mehr natürlich schattenspendende Elemente erhöht werden kann.»

In der Stadt habe man es nämlich bei verschiedenen grossen Projekten verpasst, eine angemessene Bepflanzung mit Bäumen anzugehen, so die Initianten weiter. So auch an der Kirchgasse.

Begrünung gar nicht so einfach

Eine Begrünung der Kirchgasse? Was als durchaus verständliche Anregung daherkommt, ist gar nicht so einfach umzusetzen. In seiner Antwort hält Stadtrat Thomas Marbet zwar fest, die heissen Sommer der vergangenen Jahre hätten die Problematik der Klimaerwärmung für alle spürbar gemacht. Und er räumt auch ein, Massnahmen gegen die Hitzeentwicklung seien auf gesamtstädtischer und lokaler Ebene möglich.

Dennoch sieht der Stadtrat von einer Begrünung auf der Kirchgasse im Wesentlichen ab, lenkt den Blick dabei aber auf den mit Bäumen reich gesegneten Munzingerplatz in unmittelbarer Nachbarschaft zur Kirchgasse.

Denn ein vom Stadtrat bereits im April dieses Jahres erheblich erklärter Auftrag, ebenfalls aus der Feder Nünlist/Eberhard, beauftragt den Stadtrat, dem Stadtparlament eine Vorlage «Munzingerplatz für alle» zu unterbreiten. Demnach soll der Platz mit ­einfachen Mitteln umgestaltet werden, so dass kulturelle und gewerbliche Anlässe und Veranstaltungen/Nutzung von Bevölkerung und Vereinen usw. möglich ist.

Nutzungsmöglichkeiten würden geschmälert

Warum aber keine organische Begrünung der Kirchgasse? Wie Marbet in seiner Antwort festhält, sei «die Kirchgasse historisch und typologisch ein Marktplatz». Bei der Umsetzung des Projekts 2013 wurde der Bestand städtebaulich in die heutige Zeit übersetzt. Grundlage dafür waren die Resultate aus den Mitwirkungsverfahren zur «Strategie Innenstadt 2012». Demnach war ein vielseitig nutzbarer Platz zu schaffen.

Und der Platz werde auch intensiv genutzt, wie Marbet resümiert. «Eine Bepflanzung würde zudem die Nutzungsmöglichkeiten für Grossanlässe wie Chilbi, Beachevent und so weiter schmälern.» Das bisher geltende Gestaltungskonzept für die Kirchgasse habe sich bewährt: «Daran ist festzuhalten», gibt Marbet zu verstehen.

Zwar wäre eine organische Begrünung denkbar. Allerdings ist der Untergrund der Kirchgasse so etwas wie «das Herz» im Leitungsnetz auf der linken Stadtseite. Dennoch könnten zwischen den Leitungsanlagen einzelne Bäume oder Baumgruppen gesetzt werden.

Aber würde der Mehrwert die anfallenden Kosten und die Wertvernichtung aufwiegen? Der Stadtrat rät deshalb davon ab, diese Option zu verfolgen.

Installationen oder Sonnensegel

Viel eher sieht er die Möglichkeit, durch Installationen beziehungsweise Sonnensegel die Kirchgasse zu beschatten. Inspirierend: die Erfahrungen aus dem Projekt Sonnenschirm 2020.

Franz Beidler

Dafür soll eine Zusammenarbeit mit Gewerbe, Interessierten oder Sponsoren angestrebt werden. Der Stadtrat empfiehlt deshalb, den Auftrag im erweiterten Sinn für erheblich zu erklären.