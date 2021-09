Parkleitsystem Olten zeigt nur "offen" – das ist kein Fehler

Olten Kein Betriebsfehler: Oltner Parkleitsystem zeigt Verfügbarkeit nicht – jetzt ist Geduld gefragt Mit einem kürzlich eingeführten System soll die Navigation durch die Stadt Olten einfacher werden. Dieses funktioniert aber nicht richtig – oder doch? Sharleen Wüest Jetzt kommentieren 10.09.2021, 18.00 Uhr

Wie lange es dauert, bis das System in seiner endgültigen Form zu sehen ist, kann noch nicht gesagt werden. Bruno Kissling

Wer in der Stadt Olten einen Parkplatz sucht, hat, dank dem erst kürzlich eingeführten Parkleitsystem, stets den Überblick. Ob im Zentrum oder auf der rechten Seite der Aare, grosse Tafeln führen ans Ziel. Doch ein Punkt sorgt nach wie vor für Verwirrung: Anstelle der Anzahl verfügbarer Parkplätze lesen Passanten lediglich das Wort «offen».

Neben der Verortung sollte das Parkleitsystem eigentlich mit konkreten Zahlen auf freie Plätze hinweisen – darauf können sich Autofahrer im Moment noch nicht bei jeder Anzeigetafel verlassen. Das ist schon seit der Taufe im Juli so. Handelt es sich dabei um einen Betriebsfehler? «Nein», sagt Stadtschreiber Markus Dietler auf Anfrage. Jetzt ist etwas Geduld gefragt. Denn um die Verfügbarkeit anzuzeigen, müssen einzelne Parkhäuser noch ihre Software nachrüsten.

«Da haben wir keinen Einfluss», sagt Stadtschreiber Dietler.

Der Stadtschreiber ist positiv gestimmt. In der zweiten Monatshälfte soll der Stand der Dinge erhoben werden. Wie lange es dauert, bis alle Parkhäuser über die nötigen Voraussetzungen verfügen, kann Dietler noch nicht sagen. «Da haben wir keinen Einfluss», sagt er. Dass sich das Vorhaben in die Länge zieht, liege vor allem an den teils komplizierten Besitzverhältnissen. Denn nicht immer ist die gleiche Person änderungsbefugt und gleichzeitig auch Besitzer der Liegenschaft.



Wieso wartet man, bis auch das letzte Parkhaus auf dem aktuellen Stand ist? «Wir möchten, dass die Angaben auf den einzelnen Tafeln jeweils einheitlich und nicht bunt durchmischt sind. Sonst sieht das Ganze komisch aus», sagt Dietler. Das heisst, sobald alle auf einer Tafel aufgeführten Parkmöglichkeiten über die Software verfügen, werden die Zahlen angegeben.

Erfolgloser Anstoss zum Projekt vor 13 Jahren

Dennoch schlägt Dietler die Möglichkeit einer durchmischten Anzeige nicht aus, sollten sich die Anpassungen in die Länge ziehen. Doch eines ist klar: Bis das Parkleitsystem in seiner endgültigen Form zu sehen ist, braucht es noch etwas Geduld.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Worte «Parkleitsystem» und «Geduld» im selben Satz fallen. Denn erste – erfolglose – Anstösse zum Projekt gehen gemäss Stadtkanzlei auf die Jahre 2008 beziehungsweise 2010 zurück. Erst 2017 wurde das Thema wieder aktuell, als ein Vorschlag im Parlament überwiesen wurde. Seit Anfang Juli 2021 ist das Projekt nun Realität.